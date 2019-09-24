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 Політика України, Економіка
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Все про:ОПЗ (77) приватизація (143) Милованов Тимофій (19)

 Розпочато підготовку до приватизації п'яти найбільших держпідприємств, включно з Одеським припортовим заводом, - Милованов

Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив про те, що він ініціював процес розблокування приватизації п'яти великих підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Вранці я пообіцяв розблокувати велику приватизацію шляхом призначення радників з приватизації для п'ятьох компаній: Одеський припортовий завод, Вугільна компанія Краснолиманська, Індар, завод Електроважмаш, Об'єднана гірничо-хімічна компанія.

Зробив. Щойно погодив подання Фонду держмайна на Кабінет Міністрів на це. Тепер залишилося кілька днів на інші узгодження і рішення Кабміну (так, можуть виникнути обставини або з'явитися інфо, про які ми не знаємо) і радники можуть братися до роботи".

Читайте також: Нове керівництво Фонду держмайна має розробити реалістичний план із приватизації, - Гончарук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150212
 
 
 Топ коментарі
 
Дерибан, финальная часть.
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От прямо невїбенне досягнення. Замість того, що б повертати у власність держави стратегічні підприємства, там де власники навіть копійки на модернізацію і удосконалення не витратили - продамо все. Мудаки.
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фінальний шидівський акорд попереду - українська земля Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов - Цензор.НЕТ 5158 ..... якщо вона раніше не загориться в них під ногами
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фінальний шидівський акорд попереду - українська земля ..... якщо вона раніше не загориться в них під ногами
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Окстись! Одесский припортовый завод раздерибанили еще при Кучме. Его остатки хотел приватизировать Порошенко, но по коррупционной схеме, где за него давали смехотворную цену.
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Чого ви,зебіли,все на адрес свого боха Шмарклі сприймаєте?
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Там про кучму говорилось, а не про зеленского)) методичку не ту взяли))
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От прямо невїбенне досягнення. Замість того, що б повертати у власність держави стратегічні підприємства, там де власники навіть копійки на модернізацію і удосконалення не витратили - продамо все. Мудаки.
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А помните, когда ЗЕленая Сопля приезжал пиариться на смертях двух шахтеров, и говорил, что они найдут решение проблемы реализации угля с шахт на тэц. Но нет, даже не искали. Шахтеры умерли, он потанцевал на их трупах и все.
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А пам"ятаєте, як туша звягільський сидів у раді тучеву уев раз, коли там шахтарі з його дамбвабве сотнями гинули як сміття. І він навіть не чхнув. І ті імбецили були не проти.І його, як власника, ніхто не осудив.
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Мені, відверто, наплювати що говорить олігарх, інтереси якого співпали з інтересами моєї країни. Ніхто його від відповідальності не вигороджує. Тільки перші - руда гнида з фірташем і їхнім рошенівським ставлеником.
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І що хотіло сказати? Конкретно. Так, українці багато їдять - це ще ********** кабмін казав.
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Это та курка, что сказала , что Украине не нужно в НАТО.
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І закарбуй собі в субстанції, яка у тебе замість мозку, що звернення "малорос" в Україні - це не те що образливо, за таке твої діди-прадіди вже в багатющі українські черноземи перетворились.
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За діабетіком своїм слідкуй, ферматозоїд. Правда, що гривня за коментар? Мені і копійку було б шкода.
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чим більше кацапські троляки гонять на Президента України - тим більше йому довіряє український народ !
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Завжди цікавить логіка ватників - побачили хз яким чином провезену до росії рошенку - зрада! Побачили фінансування фільмів Зеленського від госкіно, прокат по росії, російських акторів в фільмах кварталу - гівна в рот наберуть і смокчуть
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ты каким боком к украинскому народу...?
ты что родился в Украине...?
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Замість того, що б повертати у власність держави стратегічні підприємства, там де власники навіть копійки на модернізацію і удосконалення не витратили - продамо все. Мудаки.

Золотые слова!
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Государственные компании - это зло, распил и откат) у нас не плановая экономика и не Китай.
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Авжеж. Тому руда гнида і володіє 70% енергоносіїв в Україні і диктує свою ціну.
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1991 г. "Государство -неэффективный собственник. Нужна приватизация заводов, фабрик, комбинатов и т.д. , тогда заживем". 2019 г. "Государство - неэффективный собственник, нужна доприватизация предприятий и приватизация земли, тогда заживем". Ждем.
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Заводи-параходи прихватизували. І де вони тепер?
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Заводи-параходи прихватизували. І де вони тепер?

Марганцевые руды - у китайцев, железную руду Ахметов не успевает вагонами вывозить,осталось землю продать и развалить остатки, которые уже сами по себе падают.
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Зебобіки, як ви думаєте, якому неолігарху з яким громадянством дістанеться цей "непотріб"?
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"неизвестному" "инвестору" с Днепровскими "корнями" ...
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Здається, я навіть їх майбутнього хазяїна знаю.
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бо кловун-слуга олігархів.

Любой президент в той или иной мере таковым является. В любой стране
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Если данные предприятия убыточны то дело нужное, главное чтоб за копейки не ушли.
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ви дебіл ? підприємство яке знаходиться у ПОРТУ ... не може бути збитковим ...хіба що збитковим його роблять спеціально
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Ой дурак, при чем здесь название, этот завод уже несколько лет при смерти и в долгах весь.
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дурак это по жизни а дебил врождённое ...хотя одно другому не мешает ...
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В США и Японии АЭС - частные. Военные корпорации в США -частные.И военные определяют ,чьё вооружение лучше из предложенного компаниями .
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...В США и Японии ...ви самі сказали ..."очнись" ...у Штатах і відповідальність інша ...там якщо "пукнуть" то рахуй компанія власник банкрот а разом з їми і їхня "страхова ...а тут загадили пів країни і "ми вас туди не посилали" (це так "чорнобильцям" кажуть у кабінетах)
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Владелец кучи АЭС Фукусима,после цунами и последовавшей аварии банально покончил с собой.У нас после Чернобыля,побывавший там сразу после аварии, академик Легасов тоже покончил с собой.А бюрократам хоть глаза зассы- всё одно божья роса.
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Либо кто то купит и вложит, либо просто умрёт предприятие.
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Ну, если раньше эти предприятия чисто случайно могли показать прибыль и заплатить налоги - забудьте!
95 квартал - это ж такие убытки!
Азохен вей!
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"Инвестор" вернулся. Здравствуй, ж*па...
Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов - Цензор.НЕТ 6608
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"Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов" - правильно, всё продать Коломойскому, Пинчуку и Ахметову, а то скоро Янукович приедет и заберёт всё себе.
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всё для народа говорили они.. а в реале оказалось всё для олигархов..
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Зеля - Слуга Народа или урода ? Чесно , а мне похер . Некогда власть в этой стране не служила народу .
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Зелохи, Папа Карло уже готовит ваше баблишко, что бы купить ваш заводик. Розблоковано процес приватизації п'яти великих підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, - Милованов - Цензор.НЕТ 5271
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Свинарчукизм, но промышленных масштабах. Патриоты делают вид что всего этого не происходит на самом деле, хотя с рашкой торгует почти каждое хоть какое нибудь значимое предприятие.
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Одесский припортовый можно продать только за символическую цену, если покупатель согласится оплатить миллиардные долги неработающего предприятия.
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ОПЗ скорее всего опять получит Коломойский за бесценок, а раньше он его покупал за $625 миллионов, когда Тимошенко все отменила.
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С другой стороны накой теперь Бене этот ОПЗ. Завод по сути умер как только украинские власти объявили войну российскому аммиаку.
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сам ти "умер" ...аміак отримують з газу та повітря ...зріджений газ можна без проблем купити хоч зі Штатів хоч з Еміратів не "напрягая" парашу
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він то якраз не довбо..об він ВОРОГ ДЕРЖАВИ ...так само як і реште "уряду"
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І чомусь більшість населення України (навіть з зеленими харчками) знає хто ті підприємства прихватизує..бо знає на кого йолоп працює
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...Нефедов заговорил о возвращении лимитов для посылок из-за границы. Это прекрасная иллюстрация, что вся эта болтовня по поводу РРО, чеков, якобы преследующая цель борьбы с тенью, на самом деле преследует интересы крупных импортеров, которые хотят, чтобы все их монополии на импорт не разорились.А правительство, что при Порошенко, что при Зеленском обслуживает их интересы.
Такие оценки озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Вся страна должна работать на Фокстроты, Эпицентры, Эльдорадо, летать на МАУ, платить завышенные цены за ЖКХ монополиям, обслуживать по завышенным процентам мировых спекулянтов, которые работают в тесной связке с нашими финансистами, поддерживая завышенный курс гривны, который позволяет выкачивать миллиарды долларов из Украины. Лох все оплатит.
Украина - это чистая страна-сафари. Сюда заходят и охотятся все кому не лень.
У травоядных здесь только одна жизненная миссия - послушно ждать, пока их пощиплют, подоят, чтобы в конце безропотно сдохнуть.
...
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Ну то если бы при Пете их прихватизировали то ЗЕбилы бы тут десять страниц исписали про баригу - мародёра -- а если при ЗЕкловуне то всё харашо только на пользу Украине
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Остаточне розграбування України розпочалося. Якщо їх не зупинимо то втратимо країну.
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Ідіоти, хто дазволив продавати остатки народного добра??? Зла карма ляже на вас та ваші родини !!!!!
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У кого еще лежат приватизационные ваучеры фабрик-заводов, поднимите руки? Пылятся как память обворовывания наших родителей, нас и уже наших детей и внуков? Если и землю так продадим проголосуем прос..м, то что останется делать? Я за мораторий таких преступных действий в воюющей, реформируемой, экономически недоразвитой стране третьего мира?
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Даже скот в США продаётся на аукционах.Причём это действо сродни Ла Скала.Почему у нас нельзя аналогично с землёй?.Иностранцы будут пользоваться землёй у нас по нашим законам. В проекте написан лимит в пределах области и Украины.Это неверно.В селе должно быть ,минимум, 4 фермера.Чтобы не было монополизма,а была конкуренция.
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пи...сы, за бесценок раздают пи...сам прибыльные(если исключить действия пи...сов) гос.предприятия
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