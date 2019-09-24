 Розпочато підготовку до приватизації п'яти найбільших держпідприємств, включно з Одеським припортовим заводом, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Милованов зазначив: "Вранці я пообіцяв розблокувати велику приватизацію шляхом призначення радників з приватизації для п'ятьох компаній: Одеський припортовий завод, Вугільна компанія Краснолиманська, Індар, завод Електроважмаш, Об'єднана гірничо-хімічна компанія.
Зробив. Щойно погодив подання Фонду держмайна на Кабінет Міністрів на це. Тепер залишилося кілька днів на інші узгодження і рішення Кабміну (так, можуть виникнути обставини або з'явитися інфо, про які ми не знаємо) і радники можуть братися до роботи".
Ірина Верещук є лялькою Медведчука та Козака
ты что родился в Украине...?
Золотые слова!
Марганцевые руды - у китайцев, железную руду Ахметов не успевает вагонами вывозить,осталось землю продать и развалить остатки, которые уже сами по себе падают.
Любой президент в той или иной мере таковым является. В любой стране
95 квартал - это ж такие убытки!
Азохен вей!
Такие оценки озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Вся страна должна работать на Фокстроты, Эпицентры, Эльдорадо, летать на МАУ, платить завышенные цены за ЖКХ монополиям, обслуживать по завышенным процентам мировых спекулянтов, которые работают в тесной связке с нашими финансистами, поддерживая завышенный курс гривны, который позволяет выкачивать миллиарды долларов из Украины. Лох все оплатит.
Украина - это чистая страна-сафари. Сюда заходят и охотятся все кому не лень.
У травоядных здесь только одна жизненная миссия - послушно ждать, пока их пощиплют, подоят, чтобы в конце безропотно сдохнуть.
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