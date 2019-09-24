 Розблоковано процес приватизації п'яти великих підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Вранці я пообіцяв розблокувати велику приватизацію шляхом призначення радників з приватизації для п'ятьох компаній: Одеський припортовий завод, Вугільна компанія Краснолиманська, Індар, завод Електроважмаш, Об'єднана гірничо-хімічна компанія.

Зробив. Щойно погодив подання Фонду держмайна на Кабінет Міністрів на це. Тепер залишилося кілька днів на інші узгодження і рішення Кабміну (так, можуть виникнути обставини або з'явитися інфо, про які ми не знаємо) і радники можуть братися до роботи".

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