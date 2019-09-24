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 США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин"

Участь російської делегації в Генасамблеї ООН поки відкладається, оскільки дипломатам РФ відмовили у в'їзній візі в США, де проводиться засідання організації. У Росії у відповідь на це нагадують, що платять внески в ООН - близько $70 млн на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації з технічних причин 01

Російській делегації, яка мала брати участь у засіданні генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН), відмовили у візі США. Десятьом дипломатам не дали дозволу на в'їзд у Штати. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який вже прибув у російське МЗС для вирішення питання.

Раніше глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що йому не видали візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча запит на її отримання він подав у визначені терміни. У російському МЗС зі свого боку спростували заяви американських дипломатів, які стверджували, що російські посланці не подали вчасно документи.

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Фактично, влада США своїм вольовим рішенням просто перекрила доступ членам російської делегації до роботи. В Росії нагадали, що за право бути членом ООН всі країни, що входять в організацію, платять. І Росія платить за членство в ООН досить багато.

Згідно зі статутом ООН, головний критерій, який використовується державами-членами в Генеральній Асамблеї при розрахунку членських внесків, - це платоспроможність країни. Цей показник визначається на підставі величини валового національного продукту (ВНП) і низки коригувань, серед яких значиться зовнішня заборгованість і рівень доходу на душу населення.

За останніми доступними даними, в 2013 році Росія заплатила в бюджет ООН $68,5 млн, або 2,4% від бюджету. З огляду на те, що ВВП Росії поки ще росте, а не скорочується, можна припускати, що і в 2019 році Росія заплатить в ООН приблизно таку саму суму або більшу. Виходить, що близько $70 млн коштує "візовий збір" для членів російської делегації при оформленні віз у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації

"Всі рішення, які стосуються заклику відмови від сплати внесків, або затримки їх перерахування з боку Росії в міжнародні організації, є поспішними й імпульсивними, тому - невірними. Більш того, такими вчинками, як відмова у візах для членів російської делегації для участі в засіданні ООН, Росію і змушують вчинити зопалу. Нас провокують, і поподатися на провокації наших "колег" - це не найкраща поведінка. Хоча варто відзначити, без наших грошей у вигляді внесків вони можуть і не вижити", - заявив у розмові "Газета.Ru" політолог Олександр Асафов.

Він вважає, що "необхідно висловити занепокоєння" тим, що відбувається на державному рівні, і займатися цим мають представники МЗС.

Також читайте: США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150211
 
   
 Топ коментарі
 
"Выходит что порядка $70 млн стоит "визовый сбор" для членов российской делегации при оформлении виз в США."
Источник: https://censor.net.ua/n3150211

Лишнехромосомные не в курсе, что уплата визового сбора не гарантирует выдачу визы?
И он не возвращается.
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Просто Зеленский не выносит смрад кремля и пуйла. Пока он там будет, рашистаи визы не дадут
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Прелесть в том , что амеры не отказали в визах , просто " не успели " сделать. Сами касапы потребовали сократить штат Посольства и консульств США на мацковии . Вот и некому визы делать быстро , на зеркало неча пенять коли рожа крива , касапы.
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ай-яй-я-яй
убили негра
убили Вовку
ай-я-я-яй
Фуйла замочили
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Кацапів не пустили в ООН, а фуйло побоявся, тому що зала збиралася співати пісню ла-ла-ла-ла -ла-ла, путлер фуйло.
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отказалісь от амєріканского лоцмана
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