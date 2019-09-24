 США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
Російській делегації, яка мала брати участь у засіданні генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН), відмовили у візі США. Десятьом дипломатам не дали дозволу на в'їзд у Штати. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який вже прибув у російське МЗС для вирішення питання.
Раніше глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що йому не видали візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча запит на її отримання він подав у визначені терміни. У російському МЗС зі свого боку спростували заяви американських дипломатів, які стверджували, що російські посланці не подали вчасно документи.
Фактично, влада США своїм вольовим рішенням просто перекрила доступ членам російської делегації до роботи. В Росії нагадали, що за право бути членом ООН всі країни, що входять в організацію, платять. І Росія платить за членство в ООН досить багато.
Згідно зі статутом ООН, головний критерій, який використовується державами-членами в Генеральній Асамблеї при розрахунку членських внесків, - це платоспроможність країни. Цей показник визначається на підставі величини валового національного продукту (ВНП) і низки коригувань, серед яких значиться зовнішня заборгованість і рівень доходу на душу населення.
За останніми доступними даними, в 2013 році Росія заплатила в бюджет ООН $68,5 млн, або 2,4% від бюджету. З огляду на те, що ВВП Росії поки ще росте, а не скорочується, можна припускати, що і в 2019 році Росія заплатить в ООН приблизно таку саму суму або більшу. Виходить, що близько $70 млн коштує "візовий збір" для членів російської делегації при оформленні віз у США.
"Всі рішення, які стосуються заклику відмови від сплати внесків, або затримки їх перерахування з боку Росії в міжнародні організації, є поспішними й імпульсивними, тому - невірними. Більш того, такими вчинками, як відмова у візах для членів російської делегації для участі в засіданні ООН, Росію і змушують вчинити зопалу. Нас провокують, і поподатися на провокації наших "колег" - це не найкраща поведінка. Хоча варто відзначити, без наших грошей у вигляді внесків вони можуть і не вижити", - заявив у розмові "Газета.Ru" політолог Олександр Асафов.
Він вважає, що "необхідно висловити занепокоєння" тим, що відбувається на державному рівні, і займатися цим мають представники МЗС.
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