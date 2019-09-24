 Новий законопроєкт "Про концесію" написано "під когось", - нардеп Волинець

Ми наполягаємо на тому, щоб такі закони, як "Про концесію", розглядалися в умовах широкого обговорення, за участю громадськості, фахівців, експертних груп і при дотриманні процедури і регламенту. Щоб це не було за скороченою процедурою. На жаль, з 29 серпня ми не бачимо законопроєктів, наприклад, про ті ж зміни до Конституції, але при цьому голосуємо. Це ж відбувається і в вересні", - пояснив ситуацію нардеп.
За словами Волинця, він утримався від голосування в першому читанні за новий законопроєкт "Про концесію", проте, він все ж набрав достатню кількість голосів, не зважаючи на те, що текст документа практично ніхто не читав. Депутат зазначає, що більшість його колег, які голосували за проєкт, досі не можуть пояснити - звідки приходять такі документи. Однак при цьому готові підтримувати їх "нє глядя" і вже потім, за необхідності, вносити зміни.
"Я, як депутат трьох попередніх скликань, добре знаю, як це важко - вносити зміни "потім". Як це практично неможливо. Комусь це вигідно, щоб була така каламутна водичка, в якій приймаються такі важливі законопроєкти. Тим більше, ми бачимо, що корупція не зменшилася. Якщо були одні "смотрящі" в тому ж енергетичному секторі, в Центренерго, то сьогодні все повторюється вже за нової влади. І знову доводиться боротися", - прокоментував Волинець.
Він підкреслив, що новий законопроєкт "Про концесію" написаний "під когось", оскільки допускає відверто антидержавні норми, які можуть бути вигідні лише приватному концесіонеру. Наприклад, норма про ліквідацію держпідприємств у разі передачі їх майна в концесію. Перші стратегічно важливі підприємства, які можуть бути ліквідовані - порти "Ольвія" і "Херсон", які уряд спішно віддає у концесію. Відповідні конкурси щодо обох підприємств вже запущено.
"Ну, знаєте, це - кінці у воду. Наведу такий приклад. Думаю, він саме в тему: найлегший спосіб розкрадання бюджетних коштів у попередні роки, починаючи з 90-х - це було закриття шахт. Порушувалися всі технології, гроші крали, технологічний комплекс знищувався. Тобто майстерні, цехи, шахтоуправління, комунікації - все знищувалося для того, щоб люди забули, що таке підприємство взагалі існувало. Тут така сама ситуація", - упевнений нардеп.
На думку колишнього голови департаменту фінансового контролю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Анни Соломатіної, норма про ліквідацію держпідприємств під час передачі їхнього майна в концесію - 100%-ва корупція.
"Я вважаю, що тут 100% корупція. Тому що у нас є Фонд держмайна, який сьогодні є балансоутримувачем і приміщень, і майна держпідприємств. І, якщо підприємство ліквідується, то ФДМУ має організувати продаж цього майна, щоб потім ці кошти пішли у держбюджет", - пояснила Соломатіна.
Вона також вказала на ще одну корупційну норму законопроєкту "Про концесію", яка дозволяє віддавати держоб'єкти приватникові без конкурсу - через так звані прямі переговори. За її словами, все вказує на те, що проєкт написано "під когось" і навіть якщо його приймуть, у найближчій перспективі депутатам доведеться його скасовувати.
"Я бачу для кого цей законопроєкт виписувався. Я бачу тут корупцію. Він не довго проіснує. Не зважаючи на те, що більшість його може прийняти, але працювати по ньому будуть не депутати, а інші люди. Буде багато скарг і, врешті-решт, буде скасовано цей закон. Тому що в ньому корупція", - резюмувала Соломатіна.
Просто хотелось его услышать их уст депутата. А то они бывают ну такие застенчивые
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Звичайно, що такі дії обумовлені корупцією.
Бригада, фамилия комбата...
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - отдельная часть в составе Десантно-штурмовых формирований Сухопутных войск СССР (до 1990 года), в составе ВДВ СССР (с 1990 года) и на текущий момент в составе Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации.
Бригада дислоцирована в Уссурийске. Численность личного состава около 3500 человек.
" Цікаво, ви теж у шоці від кадрів Зеленського на стратегічно важливих для національної оборони та безпеки країни під час війни?
Дуже яскраво коментує це призначення журналіст Володимир Бойко: "В Україні продовжуються рішучі реформи та запровадження «держави в смартфоні»: директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначений Алєксєй Пашков - чоловік головної бухгалтерки ТОВ «Студія Квартал-95». Стрімку кар'єру тов. Пашкова можна порівняти хіба з просуванням Юрія Гагаріна, який завдяки польоту в космос упродовж одного дня пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, а за два роки по тому вже був полковником.З благословення самого президента Алєксєю Пашкову (треба сказати, що тов. Пашков на дух не виносить українців з їхньою мовою й вимагає, щоби його називали тільки по-російськи) у червні 2019 року вдалось минути відразу шість щаблів і, не маючи будь-якого досвіду керування особовим складом, з посади старшого офіцера Управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України перестрибнути в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а згодом і очолити цей структурний підрозділ. Тим самим Пашков за два місяці перескочив з підполковницької посади на генерал-лейтенантську - де там тому Гагаріну?"
То вже якийсь адський пісєц...
А мы думали, для чего Коломойскому зеленое монобольшинство было нужно...
Проект бюджета Украины-2020: Днепр оставили без нового аэропорта
https://drive.google.com/file/d/1tfhhOb9xsl2k8oxyvD726Wipg3mC27nO/view
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