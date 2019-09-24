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 Політика України
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Все про:Волинець (26) концесія (16)

 Новий законопроєкт "Про концесію" написано "під когось", - нардеп Волинець

У новому парламенті назріває скандал довкола прийнятого в першому читанні законопроєкту "Про концесію". Ключова причина - важливий інфраструктурний документ приймається за спрощеною процедурою і при цьому зберігаються корупційні та скандальні норми, взяті зі старої його редакції. На думку члена Комітету ВРУ з питань енергетики Михайла Волинця, лобізм нікуди не зник і сьогодні намагається скористатися ситуацією, коли монобільшість "штампує" закони, не вчитуючись в їхню суть. А в деяких випадках, навіть не бачачи самого тексту.

Ми наполягаємо на тому, щоб такі закони, як "Про концесію", розглядалися в умовах широкого обговорення, за участю громадськості, фахівців, експертних груп і при дотриманні процедури і регламенту. Щоб це не було за скороченою процедурою. На жаль, з 29 серпня ми не бачимо законопроєктів, наприклад, про ті ж зміни до Конституції, але при цьому голосуємо. Це ж відбувається і в вересні", - пояснив ситуацію нардеп.

За словами Волинця, він утримався від голосування в першому читанні за новий законопроєкт "Про концесію", проте, він все ж набрав достатню кількість голосів, не зважаючи на те, що текст документа практично ніхто не читав. Депутат зазначає, що більшість його колег, які голосували за проєкт, досі не можуть пояснити - звідки приходять такі документи. Однак при цьому готові підтримувати їх "нє глядя" і вже потім, за необхідності, вносити зміни.

"Я, як депутат трьох попередніх скликань, добре знаю, як це важко - вносити зміни "потім". Як це практично неможливо. Комусь це вигідно, щоб була така каламутна водичка, в якій приймаються такі важливі законопроєкти. Тим більше, ми бачимо, що корупція не зменшилася. Якщо були одні "смотрящі" в тому ж енергетичному секторі, в Центренерго, то сьогодні все повторюється вже за нової влади. І знову доводиться боротися", - прокоментував Волинець.

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Він підкреслив, що новий законопроєкт "Про концесію" написаний "під когось", оскільки допускає відверто антидержавні норми, які можуть бути вигідні лише приватному концесіонеру. Наприклад, норма про ліквідацію держпідприємств у разі передачі їх майна в концесію. Перші стратегічно важливі підприємства, які можуть бути ліквідовані - порти "Ольвія" і "Херсон", які уряд спішно віддає у концесію. Відповідні конкурси щодо обох підприємств вже запущено.

"Ну, знаєте, це - кінці у воду. Наведу такий приклад. Думаю, він саме в тему: найлегший спосіб розкрадання бюджетних коштів у попередні роки, починаючи з 90-х - це було закриття шахт. Порушувалися всі технології, гроші крали, технологічний комплекс знищувався. Тобто майстерні, цехи, шахтоуправління, комунікації - все знищувалося для того, щоб люди забули, що таке підприємство взагалі існувало. Тут така сама ситуація", - упевнений нардеп.

На думку колишнього голови департаменту фінансового контролю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Анни Соломатіної, норма про ліквідацію держпідприємств під час передачі їхнього майна в концесію - 100%-ва корупція.

"Я вважаю, що тут 100% корупція. Тому що у нас є Фонд держмайна, який сьогодні є балансоутримувачем і приміщень, і майна держпідприємств. І, якщо підприємство ліквідується, то ФДМУ має організувати продаж цього майна, щоб потім ці кошти пішли у держбюджет", - пояснила Соломатіна.

Вона також вказала на ще одну корупційну норму законопроєкту "Про концесію", яка дозволяє віддавати держоб'єкти приватникові без конкурсу - через так звані прямі переговори. За її словами, все вказує на те, що проєкт написано "під когось" і навіть якщо його приймуть, у найближчій перспективі депутатам доведеться його скасовувати.

"Я бачу для кого цей законопроєкт виписувався. Я бачу тут корупцію. Він не довго проіснує. Не зважаючи на те, що більшість його може прийняти, але працювати по ньому будуть не депутати, а інші люди. Буде багато скарг і, врешті-решт, буде скасовано цей закон. Тому що в ньому корупція", - резюмувала Соломатіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150208
 
 
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Гаспада ! Пытанны було рыторычнэ.
Просто хотелось его услышать их уст депутата. А то они бывают ну такие застенчивые Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 7414
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По мнению члена Комитета ВРУ по вопросам энергетики Михаила Волынца, лоббизм никуда не исчез и сегодня пытается воспользоваться ситуацией, когда монобольшинство "штампует" законы, не вчитываясь в их суть. А в некоторых случаях, даже не видя самого текста. Источник: https://censor.net.ua/n3150208
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Звичайно, що такі дії обумовлені корупцією.
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Я видел Грузинов , Чеченов , на фронте . . Али хасанов не видел . Они только требуют
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**** ты ржошь гнилозубая нарко-мокша, закладку ишешь??
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Я своє відвоював, як і мої молоді родичі. Так, що гуляй, хлопчик.
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Если ошибаюсь , извини.Не хотел обидеть .
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Гнилозубый, ты где якобы служил?
Бригада, фамилия комбата...
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Вот урод козломордый , у меня зубы тебе кадык перегрызут .
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Ты эта, гнилозубая мордва, с путиным во рту, если хочешь артистов с таней булановой на собственный корпоратив, на свой тонкий фкус, то деньги плати, а нет денег - то жри шо дают.
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Ты шо урод гнилозобый , я не вижу от куда ты зашло ********* .
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83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада
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83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - отдельная часть в составе Десантно-штурмовых формирований Сухопутных войск СССР (до 1990 года), в составе ВДВ СССР (с 1990 года) и на текущий момент в составе Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации.
Бригада дислоцирована в Уссурийске. Численность личного состава около 3500 человек.
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Я там был очень меток , пробивай козлина .
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********* ! Я потом служил в конной авиации Буденого . давай пробивай чмо , козломордое .
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ТЫ КЕМ СЛУЖИЛ, ЧМО? СОЕВЫМ ПРОСТИТУТОМ ? ТЫ ИЗ ПЕТУШИНОЙ БРИГАДЫ ПОРОХОБОТОВ?
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Кому ти віриш,порохоботи або на дивані воюють,або так
Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 4374
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Чоловік бухгалтерки 95-го Кварталу став генералом та головою Департаменту стратегічної розвідки в ГУР

Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 7834

" Цікаво, ви теж у шоці від кадрів Зеленського на стратегічно важливих для національної оборони та безпеки країни під час війни?

Дуже яскраво коментує це призначення журналіст Володимир Бойко: "В Україні продовжуються рішучі реформи та запровадження «держави в смартфоні»: директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначений Алєксєй Пашков - чоловік головної бухгалтерки ТОВ «Студія Квартал-95». Стрімку кар'єру тов. Пашкова можна порівняти хіба з просуванням Юрія Гагаріна, який завдяки польоту в космос упродовж одного дня пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, а за два роки по тому вже був полковником.З благословення самого президента Алєксєю Пашкову (треба сказати, що тов. Пашков на дух не виносить українців з їхньою мовою й вимагає, щоби його називали тільки по-російськи) у червні 2019 року вдалось минути відразу шість щаблів і, не маючи будь-якого досвіду керування особовим складом, з посади старшого офіцера Управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України перестрибнути в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а згодом і очолити цей структурний підрозділ. Тим самим Пашков за два місяці перескочив з підполковницької посади на генерал-лейтенантську - де там тому Гагаріну?"
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он все же набрал достаточное количество голосов, не смотря на то, что текст документа практически никто не читал. Источник: https://censor.net.ua/n3150208
То вже якийсь адський пісєц...
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Ну а что вы хотели от рейдера Богдана, ломбардиста Разумкова и чудика Гончарука! Все они мечтают стать Коломойскими, а воровства это невозможно.
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Ну а что вы хотели от рейдера Богдана, ломбардиста Разумкова и чудика Гончарука! Все они мечтают стать Коломойскими, а без воровства это невозможно.
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все законы под кого то... конкретнее надо с именами и фамилиями. когда практика - я знаю, но это секрет... канет в лету, только тогда начнется Очищение.
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Не может быть!!!
А мы думали, для чего Коломойскому зеленое монобольшинство было нужно...
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Волынец глава профсоюзов в Украине.Кто может сказать что хорошего о профсоюзах?Волынец человек Ахметика
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Вах-вах-вах. Неправильно говоришь. Мы нынче уже партнеры:

Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 1705
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ВРУ этого созыва отличается от предыдущих созывов тем,что исчезла бандитская интрига.Всё известно наперёд.Вот и Волынец сказал А .а Б не произнёс .Просто бовкнул.Эта ВРУ легко принимает,но ещё легче будет принимать изменения после обкатки,а не просто бовканья.ЮВТ скатилась в одно болото с лузерами политическими.,трупаками разложившимися.Недовольна бесполезно протёртой юпкой на заседанияхВРУ.
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Вас послушать так все скатились и прочее. Одна Зеко-***** - молодцы, правда законопроекты не читают и даже назвать, кого фракция в Кабмин назначила не могут, чему свидетели - вся страна. А так да, ну гении трускавецкие.
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Такие же депутаты были при савке и при Пораженки.Вспомните Бабу 3го тясячелетия,или Козака Гаврилюка,Парасюка.Белецкого или Яроша за 5 лет ни разу не голосовавших это ведь я только о провластных ,а среди мжоритарного болота таких99% было,да исейчас пытаются.Может Вы вспомните Законы Фельдмана,?
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Скільки це чудо просиділо років у ВР прикриваючись профспілками шахтарів,років 20,а то й більше.Шістка ахметова до останньої клітини в організмі ще щось гавкає про лобізм.Все своє нікчемне життя лазило по фракціях куди хазяїн пристроїть,дурило рабів донбаських і ніяк ще не вгомонится
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