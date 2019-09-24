 Проти митників, які пропустили в Польщу 650 тис. євро готівкою, відкрито кримінальне провадження, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За інформацією, поширеною у ЗМІ правоохоронці Республіки Польща затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії на митному кордоні "Hrebenne - Рава-Руська" – у них вилучили незадекларовану готівку в сумі 650 тисяч євро. До цього згадані особи безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску. Серед затриманих – колишня дружина одного із керівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

У ДБР дії співробітників митниці кваліфікували як службову недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини митникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадуємо, у суботу, 21 вересня, польські прикордонники затримали трьох громадян України та одного громадянина Хорватії. За даними ЗМІ серед затриманих опинилася ексдружина голови Національної поліції України Вікторія Князєва.

У понеділок увечері, 24 вересня, коли справа набула резонансу, затримання колишньої дружини підтвердив і сам Сергій Князєв. За словами Князєва, гроші належали не його дружині, а власникові будівельної фірми "Атлант" Вадимові Кагану, який нібито заявив на кордоні, що перевозить велику суму грошей, але не мав усіх потрібних документів.

"Наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", - зазначив Князєв.

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