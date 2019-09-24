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Все про:Польща (1949) митниця (564) Князєв (350) ДБР (515)

 Проти митників, які пропустили в Польщу 650 тис. євро готівкою, відкрито кримінальне провадження, - ДБР

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За інформацією, поширеною у ЗМІ правоохоронці Республіки Польща затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії на митному кордоні "Hrebenne - Рава-Руська" – у них вилучили незадекларовану готівку в сумі 650 тисяч євро. До цього згадані особи безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску. Серед затриманих – колишня дружина одного із керівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

У ДБР дії співробітників митниці кваліфікували як службову недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини митникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадуємо, у суботу, 21 вересня, польські прикордонники затримали трьох громадян України та одного громадянина Хорватії. За даними ЗМІ серед затриманих опинилася ексдружина голови Національної поліції України Вікторія Князєва.

У понеділок увечері, 24 вересня, коли справа набула резонансу, затримання колишньої дружини підтвердив і сам Сергій Князєв. За словами Князєва, гроші належали не його дружині, а власникові будівельної фірми "Атлант" Вадимові Кагану, який нібито заявив на кордоні, що перевозить велику суму грошей, але не мав усіх потрібних документів.

"Наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", - зазначив Князєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150204
 
   
 Топ коментарі
 
В нормальных странах в таких людей сразу бы спросили "а откуда деньги" и посадили бы , а в стране захваченной зеленой чумой такие просто спокойно увольняются Против таможенников, пропустивших в Польшу 650 тыс. евро наличными, открыто уголовное производство, - ГБР - Цензор.НЕТ 44
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В шоколадной стране таких людей назначали на руководящие должности.
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100%, що рядові митники отримали наказ зверху "пропустити"..... а тепер з них зліплять винуватих.....
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А вообще полякам спасибо нужно сказать за вскрытие гнойника. Одного из гнойников, живущих на теле Украины.
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Коррупция -секрет Полишинеля.В кого не ткни -не промахнёшься.При савке,при пыльном нагляде КГБ, и то было .В начале 2000 знакомый вёз ,что хотел ,через Гоптовку,имея в кармане дозу для знакомого таможенника.В обе стороны.Сновал ,как челнок
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Тут кацабских троллей под VPN тьма сидит.всё пытаются рассорить Украинцев на голосовавших за Порошенко и Зеленского
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650 тысяч наличными это дохрена наличных
Даже если 500-тки купюры в чем я сомневаюсь ибо они тут не очень в ходу
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в Германии абсолютно не в ходу но во всяких Польшах вполне можно юзать.
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Украинцы,не садитесь на кацапский троллей.Украина сильна в единстве Народа.Слава Украине!
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А Порошенко тут до чого? За "свої" косяки тепер вже нехай зєбільна влада сама ж і відповідає . І нічого тепер на "папірєдніков" кивати. "Епоха бідності" закінчилася і почалася "епоха слуг урода" 😕
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"Имеющиегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил Князев.

где там про бюджет польши?
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"Рава-Русская"???? Цензор пользуется гугл переводчиком
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нее... с географией слабо как и с язьіком
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почему??? это смахивает на советский идиотизм, ведь через все границы провозят кое кто что то нелегальное, проверяет то выборочно а не как при совке - всех

если так открывается дела, то где открытое дело против таможни и погранцов аэропорта, ведь сумма то ух выше и контроль должен быть серьёзней - на аэропорте Рига поймали украинцев не задекларировавших валюту (напомню, в или из Латвии можно вывозить не ограниченное количество иностранной валюты, но их надо декларировать)
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да, кстати, если нет открытого дела, то давайте заводить дело на силовые структуры - инфо о задержание тех 4 летевших с Одессы была публичной, ах да, там совладелец банка - ок, Латвия конфисковало то что у вас спёрли и точка.
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Интересно, ето сколько на такую сумму нужно растаможить евроблях и сдать ее Мародеру? А ведь ето далеко не первая поездочка
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Ех, трудно сейчас Пете вывозить деньги из Украины. Раньше то его самолеты не подлежали таможенному досмотру.
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идиоты возят деньги наличной а люди электронно через банковые пересчётами, продолжай думать что день перевозят почтовыми телегами и грабители на лошадях их грабят.
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Чтоб вывести деньги безналом нужно иметь очень хорошие связи и крышу чтоб деньги были отмыты. И такие деньги всегда можно очень быстро отследить так как они имеют свой електронный след. Иначе зачем людям так рисковать, наличку везти с собой или зачем создавать сотни отмывочных центров для денег или создавать те же биткойны с помощью которых тоже качают деньги уходя от налогов и криминального их происхождения
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идиоты и рискует, нормальный человек имеет легальные деньги а идиоты всякие
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ну вообще то 600 000 евриков работнику не легко заработать в любой стране, это всё таки более полмилиона. Накопить за жизнь да.
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дык тогда налоги нужно платить, взятки, опять же, не задекларируешь, граждан на бабло тоже как-то проблематично кидать и т.п.
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Гроші в Польщі залишаться, тому що вони на території Польщі затримані, ніхто їх передавати назад не буде.
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Наконец-то хоть кого-то посадят. Или все-таки нет?
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Все решает сумма 10 % переданная адвокатом таможенников - судье.

$ 65 000 тысяч долларов USA *****

откупные и вопрос кривосудия решен Ё!

Зря что ли к а г а л порошенко принимал закон именем Украины

о заставах для ворюг высшей категории .
Вместо отсидки в СИЗО.
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Странно, а кагал зели считает законы порошенка очень хорошими. Особенно когда по заявам портнова дела открывают😮
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Вот же ж польские таможенники... подкинули бабок Князевой, подставили украинских таможенников, а сами герои.
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Зеля уже шутил по этому поводу-ведь он только шутить и умеет. Ну может еще уволит. В ЗеУкраине за крупное воровство максимум что грозит-увольнение))))
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Рава - Руська, там де противниця НАТО зелена Ірка Верещук була мером ... Символічно ! Проти митників, які пропустили в Польщу 650 тис. євро готівкою, відкрито кримінальне провадження, - ДБР - Цензор.НЕТ 6809
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То-то Князев уже заяву написал по собственному. Шапка горит...
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********!...**********!....гнилушки таможенные ..как и жены и прочая ********!!...Как уже все это достало!...А на передовой день через день бойцы заживо в окопах гниют и гибнут, под пулями рашистов!!!!,....
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Хочу запитатив тих, хто в розводі да десяти років--ви знаєте чим займається ваша екс -дружина? 98%-скаже ---нічого не знаю. Князев в розлучі 8 років
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