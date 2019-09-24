 США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив учасник делегації, глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев у коментарі Інтерфаксу.
Росіяни планували вилетіти в Нью-Йорк у вівторок, 24 вересня. При цьому Генасамблея стартувала ще в понеділок.
Однак вийшло не так, як планувалося. Делегації відмовили у видачі віз. У США пояснили це "технічними причинами". Сам Косачев назвав ситуацію "обурливою акцією, яка не має пояснень і виправдань".
Маруська нестиранная ещё не танцевала по этому поводу?
😂😂😂👍🏻
Очень может что традиция россиян опаздывать и ещё потом повыделываться привела к "техническому сбою".Так сказать" фейсрм о тэйбл".
EXCESSIVE CHROMOSOMIC LIFEFORM DETECTED
BIOLOGICAL HAZARD LEVEL RED
...
ACCESS DENIED
Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"
Обох.
і 73,22% їх електорату.
козложопомордых свинособак!
🤣