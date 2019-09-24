 США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив учасник делегації, глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев у коментарі Інтерфаксу.

Росіяни планували вилетіти в Нью-Йорк у вівторок, 24 вересня. При цьому Генасамблея стартувала ще в понеділок.

Однак вийшло не так, як планувалося. Делегації відмовили у видачі віз. У США пояснили це "технічними причинами". Сам Косачев назвав ситуацію "обурливою акцією, яка не має пояснень і виправдань".

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