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Все про:віза (208) Косачов (6) ООН (1272) Росія (19985)

 США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН

Члени російської делегації не отримали американські візи і не потраплять на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив учасник делегації, глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев у коментарі Інтерфаксу.

Росіяни планували вилетіти в Нью-Йорк у вівторок, 24 вересня. При цьому Генасамблея стартувала ще в понеділок.

Однак вийшло не так, як планувалося. Делегації відмовили у видачі віз. У США пояснили це "технічними причинами". Сам Косачев назвав ситуацію "обурливою акцією, яка не має пояснень і виправдань".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150203
 
   
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад



Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"

США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 7731
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Руссофобию вот эту вот затевают. Затевают вот руссофобию. А мы как прыгнем!

Маруська нестиранная ещё не танцевала по этому поводу?
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Руссофобию вот эту вот затевают. Затевают вот руссофобию. А мы как прыгнем!

Маруська нестиранная ещё не танцевала по этому поводу?
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. Делегации отказали в выдаче виз. В США объяснили это "техническими причинами Источник: https://censor.net.ua/n3150203

😂😂😂👍🏻
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"Россияне планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник, 24 сентября. При этом Генассамблея стартовала еще в понедельник"

Очень может что традиция россиян опаздывать и ещё потом повыделываться привела к "техническому сбою".Так сказать" фейсрм о тэйбл".
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Нужно было ещё нашему зебилу не дать визу чтобы не позорил Украину
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От кляти пендосы , не дали визы нашим братьям россиянам , правильно зебилы ? США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 2647
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Техническая причина: комп выдает "козломордый", а кто же пустит в цивилизованную страну козломордого?
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WARNING
EXCESSIVE CHROMOSOMIC LIFEFORM DETECTED
BIOLOGICAL HAZARD LEVEL RED
...
ACCESS DENIED


США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН - Цензор.НЕТ 4802

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О, я себе биошок скачал, надо молодость вспомнить😂
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад



Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"

США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 7731
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Глава ОП точно тот чёрт, который должпн присутствовать на геасамблее ООН?
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В рассєє Чубайс, тут - Богдан Сен-Трупе. Обидва національні алергени.
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Посмотри на лицо Порошенко и того же ПаЛубия ,которые не засунули в Ж...Допу и Гепу ,Бойко и Вилкула,Рабиновича и прочих....(( Нет доказательств ? Я бы "нарисовал " ((((
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У Андрія Богдана IQ більший, ніж сумарний у всіх Слуг Народа,


і 73,22% їх електорату.
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Поездка в США входит в обязанности главы киевского офиса? Он что, дипломат? Почему я должен платить свои налоги на развлечения узкоглазого бурята.
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Шкода, що їх не пустили.. Козлорожі мали таку надію послухати Вофкін авторський концерт на роялі для учасників та гостей Генасамблеї . Навіть свої біноклі захопили . А тут така підлість від піндосів.. 😃
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вони хотіли нові іфончики купити, а тут облом
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Два раза в день рассказывать одну и ту же новость... хотя это же Цензор.
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Я не отказался бы посмаковать такую новость и третий раз
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Строгий у мерикосов ветеринарный контроль для
козложопомордых свинособак!
🤣
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С Макроном и Меркель Вова в дёсна лупился? Помогает Европе санкции с ***** снять? Так какого хера США должны за это платить? Всё логично. Трамп передумал по поводу денежной помощи Украине. По его словам, финансовую помощь в первую очередь должны оказывать страны ЕС. Средства будут заморожены "пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины".Из сегодняшнего интервью Трампа в ООН
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Санитарногигиенические требования. Нечего немытым у нормальных людей делать.
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Принаймні нікого з них не вб'ють чікагські гангстери і не образять афроамериканці десь в Гарлемі.
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Бедный ЗЕкловун, в печали ...мог бы ведь обсудить с коллегами выдачу пенсий жителям ОРДЛО и отведение войск.
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Гнать кацапов сцаными тряпками до самого Мухосранска
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Цензор як завжди спить і публікує старі "новини". Хоча б написали кого саме не впустили.
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Нечего по ненавистным Америкам шастать. Рузге патриоты должны сидеть в роССийской конуре США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН - Цензор.НЕТ 5794
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Порохошлюхи желчью исходят.Что,жалко свинорылых?
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Шнур парашникам безвиз давно открыл. Прямо сюда:
США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН - Цензор.НЕТ 3647
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Місце мокшанських свинособак - на пляшці
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От этой ООНы толку как от предвоенной Лиги Наций...никакой ...озабоченность ,встревоженность ,недоумение...пока московские дебилы "качают" права и покупают европейских политиков...
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Так это Зеленский попросил Трампа об этом в телефонном разговоре: "Мистер Президент, я Вам сдам в итоге того Байдена, весной, когда всё затихнет, он мне и в хер не впился, Вы только сделайте так, чтоб москалями там в ООН не воняло, Окэй?" "O'key, Mr. President Zelensky, no problem!"
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і путін-***** всралося, не прилетіли)))) лабутени жмуть))
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Оце так! корєшей Зельцмана не пустили....з ким же він спілкуватися буде? )))
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