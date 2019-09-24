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 Політика України
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 "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО

Депутати фракції "Європейська Солідарність" направили звернення до прем’єр-міністра України, також до голови ВР з вимогою роз’яснити заяви народного депутата від "Слуги народу", члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника уряду в парламенті Ірини Верещук, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО і відтермінувати ідею вступити до Альянсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС". 

Фракція ЄС нагадує, що "невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України". Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України.

Занепокоєння депутатів викликає й те , що озвучена Іриною Верещук позиція була висловлена саме представником Уряду в парламенті, і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.

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Звернення підписали народні депутати фракції "Європейська Солідарність" А.В. Герасимов, І.В.Геращенко, І.О. Климпуш-Цинцадзе, М.М. Іонова, Н.П. Южаніна, І.В. Фріз, Р.М. Павленко, С.Р. Федина, М.В. Забродський, М. Джемілєв, М.В. Саврасов, О.О. Гончаренко, Я.В. Зінкевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150200
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕшмат лайна, раніше здавалося, що Україна це держава вільних людей.
Після вибору ЗЕбіла президентом все стало на свої місця - 73% українців тяжіють до рабського життя в лайні.
Тому й дозволяють собі депутати вислови про відмову від вступу в НАТО.
І раби на кшталт ЗЕватніка NNN плещуть в долоні.
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Зебил , 62 процента опрошенных выступают за вступление Украины в НАТО, и только 21 процент украинцев не поддерживает такую политику. При этом среди респондентов популярна мысль, что членство в НАТО обеспечит гарантию национальной безопасности Украины - так считают 57 процентов респондентов. В семь раз меньше украинцев - всего восемь процентов - считают, что такой гарантией безопасности мог бы стать военный союз с Россией и другими странами СНГ. 18 процентов опрошенных предпочли бы, чтобы у страны был внеблоковый статус.
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сегодня он уже это обсуждал с послом Германии.
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певно , Хряк собі політичний притулок , в Німеччині , вимолював в посла ..? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5692
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твой хряк в Ростове - на твоей исторической родине...
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...а шо, уже было приглашение? У порохоботов ваще мозги клинит....
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ЗЕбил сепар, а о каком приглашении может идти речь если твои гебянвые ЗЕкловуны сами не хотят в НАТО??
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Хто пояснить - чому за 5 років правління соєвої влади Україна лише віддалилась від вступу до НАТО - за всіма показниками ..?!
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Так ЗЕбилы решили делать так же как и Петя и отдалить ещё больше??
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Зебилы, попробуйте собрать 300 голосов в ВР за изменения в Конституцию против НАТО.
А потом попробуйте живыми из здания ВР выйти. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5565
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Я, конечно, за вступление в НАТО, конечно же, в СН никто не собирается изменять Конституцию по этому вопросу. Но что ты, пороховатник с дивана грозишь?! По вашим утверждениям Зеленский уже давно сдал Украину. Где же вся ваша пороховатная братия? Даже если СН решит в Таможенный союз вступить, ты же с дивана не слезешь.
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Зебил, ты забыл сколько лет прошлый Майдан собирался?
Лично я предсказывал его ещё на 2012-й. Народ у нас долго раскачивается, но, когда его достанут, раскачается так быстро, что ты обос*ёшься не вставая с дивана. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 7879
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Это ты наш народ с твоим рассейским народом путаешь, который "долго запрягает, но быстро ездит". "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 1395 Наш народ выбрал Зеленского, а Петрушке пинка под зад дал. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 1395
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Зебилы, выучите хотя бы флаги. Хотя для вас даже это непосильный труд... "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3235
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Дебил, при чем здесь флаги? Я же тебе ясно написал, что заторможенность характерна для россиян, а никак не украинцев, а ты спутал своих россиян с нами, украинцами.
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Заторможенность характерна для тебя. Я тебе о нашем Майдане, а ты мне о вонючей параше трындишь, к которой я не имею отношения и никогда, слава Богу, его не имел. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 750
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а чому ви , кацапня , свого аквафрешу соромитесь ? Пиши під своїм прапорцем ..))
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Зебил не розуміє, що громадяни України фізично можуть перебувати не в Україні. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 6055
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Ну так і пиши там, де ти фізично перебуваєш. Навіщо ти в Україну лізеш, кацапе?
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спроси у этого трёхбуквенного где он родился...)))\ты удивишься...!\
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Но ты же описываешь российских характер, значит, знаком с ним, парашник.
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Если бы Хряк не укакался майдан бы разбежался на раз!
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"Разбежался" бы- но только в Межигорье для начала, откуда бы Хряка по частям вынесли. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 9413
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Мечты, мечты... Но как только на Майдане появилось оружие, то разбежались и менты, и хряк)))
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Они не понимают, что оружие появилось не только на Майдане. И с тех пор никуда не делось. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3153
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это оружие только начало движение с захваченных арсеналов ВВ во Львове , а мусора уже укакались и разбежались
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И не только оттуда. И это было в 2014-м. А вот что будет в 2019-м... "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 1598
"Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 4577
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Бред, какая отсрочка вступления если Украине еще даже дорожной карты по вступлению не дают.
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звісно маячня - але соєвим просто треба привід , аби зраду розганяти ! ..))
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Кто сильнее тот ее и имеет...., на вечеринках и далее везде...

Бедная женщина..., многое наверное пришлось пережить...

"Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 8237
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Ты мать свою унизил, я сразу подумал кто же она, что такого .... взрастила.
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если ты желаешь, что бы очередная массажистка вещала про политику Украины и когда нам в НАТО вступать, есть твое дело, служанка урода
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Свын 5 лет вещал, а толку?
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Это-ж какой-то клон Машки Захер-Грязные волосы!
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Это валька стакан или захерова, а может оно родственница?
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Хто песики такі, щоб щось вимагати?! Кумедні вони тваринки.
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На кого это расчитано, только на тупых порохоботов с дурными картинками.
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Насправді - істерика соєвих ботів в коментах цілком зрозуміла - оскільки нанесений ще один потужний удар по їхній брехні - на це раз про НАТО , від якого Україна , за останні 5 років , лише віддалилась !
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Томос и Аримя уже отпали от петиных заслуг, кто следуюший?
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Какое НАТО теперь после прихода продажных кремлёвских холуёв ЗЕбилов - капитулянтов ...
Ведь вселенный этого военного блока независимые суверенные страны ... А Слуги а как оказалось не Украинского народа а кремлёвских оккупантов, и они продажные ЗЕбилы -Иуды готовят капитуляцию Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши ... Но естественно после после капитуляции сразу последует потеря суверенитета Украинской державы ...И вместо членства в этом братском нам союзе НАТО как суверенной страны Украина превратится в гадкую кацапску колонию .. Тут уже надо спасть Украину и срочно восстанавливать протестный миллионный Майдан как при сбежавшем кровавым ЗЕКЕ ..Тогда спасли Украину спасём её и сейчас...
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"Тут уже надо спасть Украину и срочно восстанавливать протестный миллионный Майдан". "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3112 Даже если вся пороховата от мала до велика по всей Украине соберется на Майдане, то и тогда миллион не наберется. А где столько диванов найти с двигателем внутреннего сгорания? Или вы как Емели-дурачки будете по щучьему велении перемещаться? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3112
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Я думаю что на новом миллионом протестном Майдане будет не больше 10 % сторонников Порхатого. И меньше даже тех кто необдуманно голосовпал за Иуду капитулянта и прежде всего активистов с Западной, Центральной Украины и Киева. Продажный экс - клоун капитулянт всех коварно обманул из его предвыборных обещаний он чётко указал на вступление в НАТО , и возвращение Крыма и Донбасса на Украинских условиях. Получается он Иуда обманул Украинский народ лишь только добраться до власти и уничтожить Украину как державу. Ну а этого подавляющие большинство Украинского народа не даст ему сделать, Как и даст сбежать в паРашу как ЗЕКУ.
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"Я думаю что на новом миллионом протестном Майдане..." Но ты же не головой думаешь.
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100% , пацаны , которые блокировали касапский уголь в Сосновке в Львовской области голосовали за Зе . Слышали бы вы какими они матюками кроют Зе и мусарню Авакова , которые их избили и забрали в кутузку.
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А Свыня чего не подписал? Он опять против НАТО? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5019
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Я не знаю чем сейчас занимаются якобы патриоты националисты, видно они и дальше продолжают преследовать " свинарчуков", да и почему бездействуют другие прукраинские национал демократические партии .
Уже давно пора установит коридоры позора под новой антиукраинской ЗРадой и массово забрасывать яйцами , говном , зелёнкой, дерьмом.. этих лютых врагов Украины экс - рыгоАналов " Слуг оккупантов и коллаборантов - террористов и " Жыття оккупантов и коллаборантов террористов .Которые по указке кремля уничтожают суверенитет Украины.
И конечно коридоры под антиукраинским офисом .. резидента экс - клоуна до отказа забитого бандитами - экс - рыгоАналами ЗЕбилами - капитулянтами
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А що тут пояснювати? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5110
Вступ в НАТО можливий лише після вступу в ЄС, як своєрідна плата.
Немає ЄС - немає і НАТО!
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Сначала в НАТО , а затем в ЕС , хотя стандарты НАТО почти на 100% совпадают со стандартами ЕС . Недаром вице - премьер Украины по евроинтеграции курирует и НАТО и ЕС,
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соєвка ботва , в істериці , увімкнула режим тотально спаму - заморяться вони , сьогодні ... "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5343
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Уже один отстрочивал подписание Ассоциации с ЕС. Забыли наверное чем закончилось. 22 ноября не за горами.
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"Евросолидарность" требует от КМУ и ВРУ разъяснить

Порохоботы, как это понимать??? Ваши умные боссы чего-то не догоняют и просят тупых зедебилов им разъяснить??? А, *********! А Папа Педро что не может им всё разъяснить, чтобы они не позорились?
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sobir а можно человекообразным, что то разъяснить?
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Шмаркля закидає у суспільство такі думки, щоби виконати наказ путєна...
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Люди я серьйозно,хто звонив в НАБУ? І шо вам ,там сказали? Може ,нам дійсно,всім подзвонити ,в то НАБУ, і всім казати, шо пора Петю саджати? Може ,ми стісняємось,а воно так діє? Ми подзвонимо,і його посадять...Хто сміливий, починайте.
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Замечаете, что Йюлька молчит по этому и другим поводам, как рыба об лёд?
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Я думаю что на новом миллионом протестном Майдане будет не больше 10 % сторонников Порхатого. И меньше даже тех кто необдуманно голосовал за Иуду капитулянта и прежде всего активистов с Западной, Центральной Украины и Киева. Продажный экс - клоун капитулянт всех коварно обманул из его предвыборных обещаний он чётко указал на вступление в НАТО , и возвращение Крыма и Донбасса на Украинских условиях. Получается он подлый Иуда обманул Украинский народ лишь только добраться до власти и уничтожить Украину как державу. Ну а этого подавляющие большинство Украинского народа не даст ему сделать, Как и даст сбежать в паРашу как ЗЕКУ.
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А что Украина получила дорожную карту и нас уже пригласили в НАТО? Как можно отстрочить то, чего нет? Полнейший бред.
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Визит Североатлантического совета НАТО в Киев состоится 31 октября.
Североатлантический совет НАТО, то есть представители буквально всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, через месяц посетят Киев 31 октября.
Об этом говорится в статье "Евроинтеграция в "турборежиме": какое место будут иметь Европа и НАТО в работе нового проевропейского украинского правительства".
Как отмечается, в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована - это обязательно произойдет 31 октября. При этом даже недружественная Венгрия этот визит не заблокировала. Правда осуждая этот визит дружественного нам военного блока жутко по звериному выла вражеская Украине паРаша.
"Эта встреча с Брюсселем и ответственность за его успех несет исключительно новая посмотрим какая украинская или антиукраинская власть капитулянтов . Украина имеет время для того, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении Годовой национальной военной программы - но есть шанс и на обратное" - говорится в статье.
Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО и возможно будет рассмотрена предварительная дата вступления Украинской державы в военный блок братских Украине стран НАТО. .
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Время Икс в декабре.

Кардинал SoF
@sofnesk


Народ України хотів асоціацію з ЄС та курс на Євроінтеграцію.
Яник не підписав і поїхав в Ростов.

У грудні саміт НАТО де Україна має отримати план вступу до НАТО.

Я ні на що не натякаю, так, співпало.
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петя сам казав же - 10 років мінімум. чого кричати зараз?
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В смысле, отсрочка? Какая еще, ...дь-..уй, отсрочка?
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Не понимаю как можно отсрочить или ускорить то чего нет. Есть декларация внесенная в Конституцию. Т.с. направление движения. Вектор. Сроков никаких никем не установлено. Да и готовность со стороны НАТО принять Украину в НАТО неизменно выражается только одной размытой фразой смысл которой сводится к одному, что для Украины двери в НАТО открыты. Так они с таким же успехом открыты практически для любой страны. То что они открыты никоим образом еще не означает, что вас в них готовы впустить. По крайней мере сегодня. Двигаться в сторону НАТО нам жизненно необходимо в любом случае, т.к. альтернатива рабство в таежном союзе и, возможно, потеря Украины. Но говорить, что кто-то что-то отсрочивает в данное время абсолютный абсурд. Невозможно отсрочить то, что еще не назначено.
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вор и мародер лолита поросенко - продолжает строить из себя патриота Украины))
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Ирина Верещук специально во втором интервью акцентировала: "...меня очень удивляет, как можно на пятом году гибридной войны с Россией (в том числе информационной), настолько не разобравшись, перепечатывать заголовки и абсолютно вторить тому, что пишет российская пропаганда. Я на самом деле - и это знают все как в Украине, так и за ее пределами, в Польше, Евросоюзе - выступаю за НАТО, за Европейский союз".(Источник: https://censor.net.ua/n3150013)
Вопрос, казалось бы, исчерпан. Так в чем же дело? Почему армия порохоботов яростно кинулась ее клеймить за якобы антинатовское и пророссийское высказывание? Да потому, что Порошенко сидит в засаде и каждое не только слово, но даже вздох своих противников ловит, чтобы выпятить свою европейскость и НАТОвскость. Старый прием демагога.
Ему нужен скандал. Любой. Особенно когда на сессии Генассамблеи ООН главной фигурой от Украины будет не он, а его заклятый враг Владимир Зеленский.
Думаю, что эту истерию пороховня будет раздувать в течение всего времени проведения сессии ООН. А еще декларировали заботу об имидже Украины. Вот и посмотрим, что они под этим понимали. Теперь для них девизом будет - "чем хуже Украине, тем лучше имиджу "Европейской солидарности". Ничего себе солидарность...
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