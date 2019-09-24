 "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

Фракція ЄС нагадує, що "невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України". Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України.

Занепокоєння депутатів викликає й те , що озвучена Іриною Верещук позиція була висловлена саме представником Уряду в парламенті, і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.

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Звернення підписали народні депутати фракції "Європейська Солідарність" А.В. Герасимов, І.В.Геращенко, І.О. Климпуш-Цинцадзе, М.М. Іонова, Н.П. Южаніна, І.В. Фріз, Р.М. Павленко, С.Р. Федина, М.В. Забродський, М. Джемілєв, М.В. Саврасов, О.О. Гончаренко, Я.В. Зінкевич.