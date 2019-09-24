 "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".
Фракція ЄС нагадує, що "невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України". Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України.
Занепокоєння депутатів викликає й те , що озвучена Іриною Верещук позиція була висловлена саме представником Уряду в парламенті, і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.
Звернення підписали народні депутати фракції "Європейська Солідарність" А.В. Герасимов, І.В.Геращенко, І.О. Климпуш-Цинцадзе, М.М. Іонова, Н.П. Южаніна, І.В. Фріз, Р.М. Павленко, С.Р. Федина, М.В. Забродський, М. Джемілєв, М.В. Саврасов, О.О. Гончаренко, Я.В. Зінкевич.
А потом попробуйте живыми из здания ВР выйти.
Лично я предсказывал его ещё на 2012-й. Народ у нас долго раскачивается, но, когда его достанут, раскачается так быстро, что ты обос*ёшься не вставая с дивана.
удивишься...!\
Бедная женщина..., многое наверное пришлось пережить...
Не твое это...
Ведь вселенный этого военного блока независимые суверенные страны ... А Слуги а как оказалось не Украинского народа а кремлёвских оккупантов, и они продажные ЗЕбилы -Иуды готовят капитуляцию Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши ... Но естественно после после капитуляции сразу последует потеря суверенитета Украинской державы ...И вместо членства в этом братском нам союзе НАТО как суверенной страны Украина превратится в гадкую кацапску колонию .. Тут уже надо спасть Украину и срочно восстанавливать протестный миллионный Майдан как при сбежавшем кровавым ЗЕКЕ ..Тогда спасли Украину спасём её и сейчас...
Уже давно пора установит коридоры позора под новой антиукраинской ЗРадой и массово забрасывать яйцами , говном , зелёнкой, дерьмом.. этих лютых врагов Украины экс - рыгоАналов " Слуг оккупантов и коллаборантов - террористов и " Жыття оккупантов и коллаборантов террористов .Которые по указке кремля уничтожают суверенитет Украины.
И конечно коридоры под антиукраинским офисом .. резидента экс - клоуна до отказа забитого бандитами - экс - рыгоАналами ЗЕбилами - капитулянтами
Вступ в НАТО можливий лише після вступу в ЄС, як своєрідна плата.
Немає ЄС - немає і НАТО!
Порохоботы, как это понимать??? Ваши умные боссы чего-то не догоняют и просят тупых зедебилов им разъяснить??? А, *********! А Папа Педро что не может им всё разъяснить, чтобы они не позорились?
Североатлантический совет НАТО, то есть представители буквально всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, через месяц посетят Киев 31 октября.
Об этом говорится в статье "Евроинтеграция в "турборежиме": какое место будут иметь Европа и НАТО в работе нового проевропейского украинского правительства".
Как отмечается, в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована - это обязательно произойдет 31 октября. При этом даже недружественная Венгрия этот визит не заблокировала. Правда осуждая этот визит дружественного нам военного блока жутко по звериному выла вражеская Украине паРаша.
"Эта встреча с Брюсселем и ответственность за его успех несет исключительно новая посмотрим какая украинская или антиукраинская власть капитулянтов . Украина имеет время для того, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении Годовой национальной военной программы - но есть шанс и на обратное" - говорится в статье.
Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО и возможно будет рассмотрена предварительная дата вступления Украинской державы в военный блок братских Украине стран НАТО. .
Кардинал SoF
@sofnesk
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Народ України хотів асоціацію з ЄС та курс на Євроінтеграцію.
Яник не підписав і поїхав в Ростов.
У грудні саміт НАТО де Україна має отримати план вступу до НАТО.
Я ні на що не натякаю, так, співпало.
Вопрос, казалось бы, исчерпан. Так в чем же дело? Почему армия порохоботов яростно кинулась ее клеймить за якобы антинатовское и пророссийское высказывание? Да потому, что Порошенко сидит в засаде и каждое не только слово, но даже вздох своих противников ловит, чтобы выпятить свою европейскость и НАТОвскость. Старый прием демагога.
Ему нужен скандал. Любой. Особенно когда на сессии Генассамблеи ООН главной фигурой от Украины будет не он, а его заклятый враг Владимир Зеленский.
Думаю, что эту истерию пороховня будет раздувать в течение всего времени проведения сессии ООН. А еще декларировали заботу об имидже Украины. Вот и посмотрим, что они под этим понимали. Теперь для них девизом будет - "чем хуже Украине, тем лучше имиджу "Европейской солидарности". Ничего себе солидарность...