 Порошенко обговорив з новим послом Німеччини Фельдгузен санкції проти Росії

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".
У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко привітав нового посла Німеччини в Україні та відзначив високий рівень двосторонніх відносин і стратегічного партнерства між Києвом та Берліном, досягнутий за останні роки.
Обговорено актуальний розвиток на Донбасі та скоординовано підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов’язань у рамках мінського і нормандського процесів.
Петро Порошенко наголосив на важливості принципу "нічого про Україну без України" та недопущення втрати нашою державою міжнародної суб’єктності.
Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що його партія буде твердо стояти на позиціях захисту європейської і євроатлантичної інтеграції України, а будь-яким спробам поставити під сумнів цю перспективу буде надаватися дієва і ефективна відповідь.
Висловлено щиру вдячність Канцлеру ФРН Ангелі Меркель за тверду підтримку та сприяння нашій державі як у забезпечені відсічі російській агресії та зміцнення європейської єдності і солідарності з Україною, так і на шляху важливих реформ.
Було акцентовано увагу на важливості збереження санкційної політики ЄС проти Росії.
Сторони також обговорили реформи в Україні, включаючи децентралізацію та судову реформу, та питання забезпечення енергетичної безпеки Європи".
Антиколорадос от этого названия нехило обосрался..... да и я тоже., как читатель евойный....
хм...https://myzuka.club/Song/1555377/Korol-I-Shut-Instrument
Хотя, наверное моё предложение не прокатит - ведь мне платить за это надо, а Петя ещё и сам приплачивает.
- йа йа, дас ист Петя Порошвайне, херр посол - поясняет женщина.
Но соя в захвати, придурки
ты спросил буду ли я покупать билеты на шоу
я тебе ответил - у меня абонемент
что тебе непонятно что ты переспрашиваешь и уточняешь? у тебя мозг плесень разъела окончательно?
название еще то - даже Антиколорадос чуть не обосрался.
🤗
Пороха нет, а он есть
а теперь: фас
Полиция запретила детям закрашивать нарко-рекламу возле школ в Одессе
https://www.048.ua/news/2520906/policia-zapretila-detam-zakrasivat-narko-reklamu-vozle-skol-v-odesse?fbclid=IwAR2vpx2vDdA-v-wIWB0utVLnOEXMDbhtgpIBmWzHVF4jvBJQKWER2DdKHGM
Приходится сидеть в Раде на галерке или подлавливать послов, чтобы хоть как-то показать свою значимость.
Тогда были факты, подобные сегодняшним?
При пэте за такие копейки , как 650 тысяч, с должности не уходил никто.
Я просто уверена, что президент зеленский держит это позорное дело у себя на контроле. Как и всю свиноферму и ее недобитые остатки
Вы первая написали мне при предыдущем нашем общении.
Почему я не могу сделать то же самое?
5%ный просто никогда не служил, бо не знает солдатскую мурость: Для солдата парад, как для лошади свадьба - голова в цветах, а жопа в мыле
09.07.2019 18:39
Вже забув, чи прикидуєшся? А за соєвого потрапляєш до списку тріпачів.
-Джон привет!!!
-Да пошел ты на йух....
Невже є ті кому змога винести спілкування з цією падлюкою?
Немецкие власти ставят визы в российских паспортах, которые с апреля этого года раздаются на востоке Украины, и не делают различий между обычными российскими паспортами
и теми, которые получают жители восточных
регионов Украины, Об этом Берлин рассказал в ответе на запрос депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Ренаты Альт.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изоляция
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/putin-deutsche-behoerden-stempeln-russische-paesse-fuer-besetzte-ost-ukraine-64866914.bild.html