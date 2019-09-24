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 Політика України
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Все про:Німеччина (1276) Порошенко (9728) Фельдгузен (2)

 Порошенко обговорив з новим послом Німеччини Фельдгузен санкції проти Росії

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузен.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко привітав нового посла Німеччини в Україні та відзначив високий рівень двосторонніх відносин і стратегічного партнерства між Києвом та Берліном, досягнутий за останні роки.

Обговорено актуальний розвиток на Донбасі та скоординовано підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов’язань у рамках мінського і нормандського процесів.

Петро Порошенко наголосив на важливості принципу "нічого про Україну без України" та недопущення втрати нашою державою міжнародної суб’єктності.

Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що його партія буде твердо стояти на позиціях захисту європейської і євроатлантичної інтеграції України, а будь-яким спробам поставити під сумнів цю перспективу буде надаватися дієва і ефективна відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині бачать підстави для скликання "нормандського" саміту вже найближчими тижнями

Висловлено щиру вдячність Канцлеру ФРН Ангелі Меркель за тверду підтримку та сприяння нашій державі як у забезпечені відсічі російській агресії та зміцнення європейської єдності і солідарності з Україною, так і на шляху важливих реформ.

Було акцентовано увагу на важливості збереження санкційної політики ЄС проти Росії.

Сторони також обговорили реформи в Україні, включаючи децентралізацію та судову реформу, та питання забезпечення енергетичної безпеки Європи".

Порошенко обговорив з новим послом Німеччини Фельдгузен санкції проти Росії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150196
 
   
 Топ коментарі
 
О чем могут договариваться две особи, которые к санкциям вообще никак？
Но соя в захвати, придурки
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Пэтюня всё шукае запасные пути отхода.Англия похоже сказала нах.. С Испанией тоже не всё так гладко.
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А от лица кого эта свинка ПэПэ выступает?
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так все важные гости приезжающие в Украину обязательно встречаются с порохом. очень часто ДО того как встретятся с вазелиновой командой.
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какой туалет? это офис пороха. вы все ссать хотите что вам везде туалет мерещится? ссы прямо под себя - так тебе привычнее
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где ты видел офис. Петя пристает к порхожим, как последняя плять.
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Лидер "Европейской Солидарности Источник: https://censor.net.ua/n3150196\\\\\\\\\\

Антиколорадос от этого названия нехило обосрался..... да и я тоже., как читатель евойный....
хм...https://myzuka.club/Song/1555377/Korol-I-Shut-Instrument
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У нас бабки около подъезда тоже всё время что-то обсуждают. Цензор, вам собственный корреспондент не нужен?
Хотя, наверное моё предложение не прокатит - ведь мне платить за это надо, а Петя ещё и сам приплачивает. Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 581
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О! Зато бабки около моего подъезда всё за Нарика и Кошляка знают!
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красивое фото. анка, петька и чапай. только зачем этот урик усы сбрил?
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Ахахах, посол смотрит на него недоумевая: что это вообще такое и чего оно от меня хочет?! Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 5811

- йа йа, дас ист Петя Порошвайне, херр посол - поясняет женщина.
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Ну вот сразу видно кто дело делает и за санкции договариваеца, а кто жителям ОРДЛО пенсии хочет выплатить и мосты сепарам строит и войска отводит и шаурму жрёт..Вот вам наглядная разница между ЗЕклоуном и президентом.
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Глядя на свыню офшорную , всегда вспоминаю старый фильм " Служебный роман " Выдвенули и не как не задвинуть .Шурачка .
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Свыня офшорна - это Коломойский? Или его шестерка - Богдан? У них обоих морды толстые, свинячие. Особенно Богдан - вылитая свыня: пятак вместо носа и маленькие глазки, и это все без фотошопа. А уж по офшорам они мастера высшего уровня!
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Курица винторогоя , шо ты тут блеешь.
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Коли почула,шо пашинський виїхав жити до ОАЕ
Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 6229
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🐷 пытается понравиться только тараканам в своей голове..
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Пэтюня всё шукае запасные пути отхода.Англия похоже сказала нах.. С Испанией тоже не всё так гладко.
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ему в Ростов надо, по соседству с Овощем. Будет отличная компания !
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О чем могут договариваться две особи, которые к санкциям вообще никак？
Но соя в захвати, придурки
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Утырок,сегодня опять шоу возле ОП.Ты билеты прикупило?
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у тебя проблемы с памятью? я же тебе уже говорил - я буду смотреть он-лайн. у меня абонемент.
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Абонемент на шо? На телевизор чи на диван? А говорил бізнісмєн
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ты тупой?

ты спросил буду ли я покупать билеты на шоу
я тебе ответил - у меня абонемент
что тебе непонятно что ты переспрашиваешь и уточняешь? у тебя мозг плесень разъела окончательно?
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Тыж участник шоу!!! Тю..б. Ну нагнул так нагнул.
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я вот не пойму ты реально дебилом прикидываешься или у вас там концентрация умственно неполноценных на берегу днепра?
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Сепар,Днепр пишется с большой буквы.При любых раскладах и раскладках.
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Ну вот...Все пазлы сложились. ПОЦриот ты ЗаЖоперный с шиколадной отрыжкой
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к косюку на яхту , и уголька от рыжего ******** тебе , чмо !
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Свын никак не уймётся....
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Судячи з назви, Пеця та Анка збираються запровадити нові нищівні санкції проти рашки, за спинами у інших країн ЄС та США. Чи комусь дуже кортіло продемонструвати, що з тобою ще ручкаються?
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Он ришуче закроет фирменный магазин Рошен в Челябинске Пусть только после этого Крым не отдадут Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 4168
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Это ж все челябинско-луганские фрезеровщики останутся без сладенького. Нехорошо.
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Лидер "Европейской Солидарности" Источник: https://censor.net.ua/n3150196\\\\\\\\\

название еще то - даже Антиколорадос чуть не обосрался.
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***** з Анкою по шнапсу врізали, а потім Пепс врубив режим "БатькоНації" Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 1813
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І це ж треба було під жіночим сортиром скільки висидіти, щоб зфотографуватися.
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- і ще він там хіхікав , нєбось ?... ))
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Та хоче генделики РОСшена в німців відкрити...
🤗
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Але, ЗЕбени,

Пороха нет, а он есть Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 4616



а теперь: фас
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Уже от него все послы убегают и прячутся, а он их все равно ловит и садиться на уши, забывая , что его поезд ушёл по его же вине
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При Пете такой пуйни небыло!

Полиция запретила детям закрашивать нарко-рекламу возле школ в Одессе

https://www.048.ua/news/2520906/policia-zapretila-detam-zakrasivat-narko-reklamu-vozle-skol-v-odesse?fbclid=IwAR2vpx2vDdA-v-wIWB0utVLnOEXMDbhtgpIBmWzHVF4jvBJQKWER2DdKHGM



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У Петі явно якесь психічне відхилення. Голоси в його голові мабуть стверджують, що він месія і пророк. )))
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Всеми мыслями порошенко там, в США (на месте Зеленского должен быть я), но...
Приходится сидеть в Раде на галерке или подлавливать послов, чтобы хоть как-то показать свою значимость.
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При чем тут потя что- то обсуждать , кто его уполномочивал встречаться с Анкой. Его максимум - встреча с двумя ирками, чтоб обсудить , что жену Князева с деньгами поймали , и как теперь жить , когда тебе никто не верит , и даже польские таможенники не дают вывезти 'заработанное'
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Князев правая рука нового министра в команде Зе Авакова.
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Мадам, я помню Ваши гневные посты здесь по поводу назначения Князева во времена развитого свинарчукизма. Выражаю восторг Вашей принципиальности, мадам
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Я пишу уже по факту деяний, а не просто набрасываю, в отличие от некоторых.
Тогда были факты, подобные сегодняшним?
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Вы на меня подписались ?
При пэте за такие копейки , как 650 тысяч, с должности не уходил никто.
Я просто уверена, что президент зеленский держит это позорное дело у себя на контроле. Как и всю свиноферму и ее недобитые остатки
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Конечно не подписалась.
Вы первая написали мне при предыдущем нашем общении.
Почему я не могу сделать то же самое?
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В Штатах требуют от Трампа стенограмму разговора с Зеленским, стенограмму разговора Петра и Анки тоже в студию! Где гарантия, что обладатель гос тайной не сливает ее за кеш?
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Что ты служишь соевому негодяю. Что не так, порохобот?
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H e l l a s

5%ный просто никогда не служил, бо не знает солдатскую мурость: Для солдата парад, как для лошади свадьба - голова в цветах, а жопа в мыле
09.07.2019 18:39

Вже забув, чи прикидуєшся? А за соєвого потрапляєш до списку тріпачів.
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Ой как страшно. Он у тебя длиннее собственного калидора в гостинке
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В СССР был анедот по этому поводу. Наш турист хвастался как разговаивал в Лондоне с Джонном Ленноном.
-Джон привет!!!
-Да пошел ты на йух....
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В рентгенівському кабінеті попросили кілька гривень на папір. Змушений телефонувати в НАБУ (чи я пропустив у цій абревіатурі голосний йотований?).
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Остановите этого сумасшедшего!
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Відомо що Папа Римський послав баригу..... і не став з ним зустрічатись.
Невже є ті кому змога винести спілкування з цією падлюкою?
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Та то так, а то вот этого усиления мало (ссылка)
Немецкие власти ставят визы в российских паспортах, которые с апреля этого года раздаются на востоке Украины, и не делают различий между обычными российскими паспортами
и теми, которые получают жители восточных
регионов Украины, Об этом Берлин рассказал в ответе на запрос депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Ренаты Альт.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изоляция
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,,,,рукопожатия срашистом, под присмотром фрицовской подельницы рашиста..,сотворила кровопролитие в Украине и узаконила рождение ордло,отрезав часть Украины...
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Потрібно пЄці подарувати календарик. Він уже НЕ президент. Він уже "кервував" разом з своїми свинярчуками ті іншим кодлом. пЄця - ехай, ехай ...
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Спокойно поговорил по -английски с нормальными людьми. А Зе как швейцар заглядывает в глаза Столтенбергу , пытаясь понять что тот пожелает. Контраст огромный . не зря говорят не место красит человека , а человек красит место .
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