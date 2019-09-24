 Готовий заморожувати допомогу Україні, якщо Європа й інші не почнуть їй допомагати, - Трамп

Про це Трамп заявив журналістам "на полях" Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Моє невдоволення (Європою - Ред) зберігається. І я знову заморозив би (кошти - Ред), і я заморожуватиму доти, доки Європа та інші країни не почнуть виділяти кошти Україні, тому що вони цього не роблять", - сказав він.
Водночас він наголосив, що США направили Україні раніше обіцяні кошти. "Що стосується тих коштів, то кошти були виплачені, вони були повністю виплачені", - сказав Трамп.
12 вересня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США прийняла рішення розблокувати раніше заморожені $250 млн, що виділяються на військові потреби України.
Видання Politico з посиланням на високопосадовця адміністрації повідомляло, що президент Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон мав намір додатково виділити $250 млн.
Потім у ЗМІ з'явилися повідомлення, що заморозка допомоги Україні була пов'язана зі спробами Трампа ініціювати в Україні розслідування проти сина учасника президентських перегонів у США Джо Байдена - Хантера.
Низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування проти Хантера Байдена, а також що президент США "близько восьми разів закликав його працювати" з адвокатом Руді Джуліані з питання розслідування проти Хантера Байдена.
- Стабильный гений
Непонятно, средства не выделяет Европа - а страдать должна Украина..)) Может там в консерватории Трампа надо что-то подправить..
Источник:https://censor.net.ua/n3150188
ардеп від партії «Слуга народу», перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроект щодо забезпечення особистого голосування, який передбачає штрафи за «кнопкодавство». При цьому президент Зеленський вже вніс у Раду закон, що передбачає за це позбавлення мандатів.
Як повідомляє портал Верховної Ради України, у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (№ 2148 від 17 вересня) пропонується штрафувати за неперсональне голосування на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 50-85 тисяч гривень.
https://ua.news/ua/sluga-naroda-peredumala-lyshat-mandatov-za-knopkodavstvo/
СНБО не будет вводить санкции против NewsOne и 112 Украина
В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что не обнаружили никаких оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, чью деятельность связывают с пророссийской пропагандой.
Руководителем сверх державы выбрали этого рыжего идиота.
Переживём и эту гадость. Нам ли привыкать...
следующий Президент США Байден
и всего его пархатого кагала.