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Все про:допомога (881) Євросоюз (2619) Трамп (1995)

 Готовий заморожувати допомогу Україні, якщо Європа й інші не почнуть їй допомагати, - Трамп

Президент США Дональд Трамп у вівторок попередив, що готовий до того, щоб заблокувати фінансову допомогу Україні в майбутньому, якщо країни Європи не почнуть робити свій внесок у розвиток цієї країни.

Про це Трамп заявив журналістам "на полях" Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє невдоволення (Європою - Ред) зберігається. І я знову заморозив би (кошти - Ред), і я заморожуватиму доти, доки Європа та інші країни не почнуть виділяти кошти Україні, тому що вони цього не роблять", - сказав він.

Водночас він наголосив, що США направили Україні раніше обіцяні кошти. "Що стосується тих коштів, то кошти були виплачені, вони були повністю виплачені", - сказав Трамп.

Читайте також: Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп

12 вересня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США прийняла рішення розблокувати раніше заморожені $250 млн, що виділяються на військові потреби України.

Видання Politico з посиланням на високопосадовця адміністрації повідомляло, що президент Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон мав намір додатково виділити $250 млн.

Потім у ЗМІ з'явилися повідомлення, що заморозка допомоги Україні була пов'язана зі спробами Трампа ініціювати в Україні розслідування проти сина учасника президентських перегонів у США Джо Байдена - Хантера.

Низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування проти Хантера Байдена, а також що президент США "близько восьми разів закликав його працювати" з адвокатом Руді Джуліані з питання розслідування проти Хантера Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150188
 
 
 Топ коментарі
 
"ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОМОЖЕТЕ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ТО Я ЕГО ЗАСТРЕЛЮ!"
- Стабильный гений
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Ну его можно понять, реальной помощи от ЕС практически нет, только кредиты, а ведь Украина стоит щитом не перед США а перед ЕС.
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от Европы в прочем, как и от США, помощь была в минске, где запретили Украине обороняться используя авиацию, танки, РСЗО, ПРО, оставив один на один против ядерной страны со стрелковым оружием и 80 мм минометами, а при обороне Крыма чуть ли не на коленях умоляли "не провоцировать" врага, нахуй такая помощь.
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Ще хтось вірить в те що Трамп адекватно людина ?
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Это как кричать утопающему : -А ну вылазь из воды ,а то я кирпичом в голову тебе запущу!
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"ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОМОЖЕТЕ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ТО Я ЕГО ЗАСТРЕЛЮ!"
- Стабильный гений
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"Мое недовольство (Европой. - Ред.) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства. - Ред.), и я буду замораживатьдо тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают"
Непонятно, средства не выделяет Европа - а страдать должна Украина..)) Может там в консерватории Трампа надо что-то подправить..
Источник:https://censor.net.ua/n3150188
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Так Европа уже сколько выделяла... И результат превзошел все ожидания. Порошенко прокатили на выборах. Готов замораживать помощь Украине, если Европа и другие не станут ей помогать, - Трамп - Цензор.НЕТ 8434
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европа в ответ пожала плечами, типа делай как хочешь и денег не дала...
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Похоже Зеленскому все-же удалось договориться. С кем и о чем - вопрос другой.
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Ну его можно понять, реальной помощи от ЕС практически нет, только кредиты, а ведь Украина стоит щитом не перед США а перед ЕС.
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Зайвий доказ того, що нас зробили предметом торгу завдяки потужним керманичам-ублюдкам. Тільки зброя в змозі зробити нас потужним учасником діалогу. Треба терміново відновлювати ядерний потенціал, поки фахівці ще є.
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от Европы в прочем, как и от США, помощь была в минске, где запретили Украине обороняться используя авиацию, танки, РСЗО, ПРО, оставив один на один против ядерной страны со стрелковым оружием и 80 мм минометами, а при обороне Крыма чуть ли не на коленях умоляли "не провоцировать" врага, ***** такая помощь.
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а шо, разве в Крыму была какая-то оборона ? Его же слили вообще без боя. И Донбасс бы так же слили, если бы не добровольцы-патриоты
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Но-но! Пороховата говорит, что это Порошенко своей грудью закрыл Донбасс, который потом подарил Путину.
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Це шанс України,в зв'язку з недружнім відношенням держав,почати розробку своєї ядерної зброї.
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чергова *божа роса* від зелених слуг:
ардеп від партії «Слуга народу», перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроект щодо забезпечення особистого голосування, який передбачає штрафи за «кнопкодавство». При цьому президент Зеленський вже вніс у Раду закон, що передбачає за це позбавлення мандатів.
Як повідомляє портал Верховної Ради України, у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (№ 2148 від 17 вересня) пропонується штрафувати за неперсональне голосування на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 50-85 тисяч гривень.
https://ua.news/ua/sluga-naroda-peredumala-lyshat-mandatov-za-knopkodavstvo/
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Таке враження, шо ти живеш не в Україні... На голову сруть всім українцям. В тому числі і тобі.
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Удивительные речи для гаранта)) Клоун рыжий, придуривается, что США помогает Украине чисто из благородства. Ага, щас! Можно оправдываться сколько угодно, что меморандум - это только намерения . Но фиг кого они уговорят теперь разоружиться пока не отстоят Украину, дурных больше нет.
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а как же Будапештский меморандум ? Получается, Украине можно было его не исполнять ? Остальные подписавшие ведь забили на него
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...эта, украинцы, а вы не пробовали нормальную власть у себя дома выбрать -- шо б потом не побираться по миру и не жалиться на скудость подаяний?
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у нас нет и десяти праведников. Мы - Содом и Гоморра...
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тю а чем мы хуже - евреев? пускай помогают - шо уж там)))
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-- а нехай евреи в вашу пользу откажутся...*)
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Ага. Треба їм цадіка Нахмана віддати за грошову допомогу США.(тільки допомога років на 500).
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Все Правильно сказал. Европа в одно время доигралась.
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Очень жестко обошлись с кумом ВВХ Готов замораживать помощь Украине, если Европа и другие не станут ей помогать, - Трамп - Цензор.НЕТ 1736


СНБО не будет вводить санкции против NewsOne и 112 Украина



В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что не обнаружили никаких оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, чью деятельность связывают с пророссийской пропагандой.

Готов замораживать помощь Украине, если Европа и другие не станут ей помогать, - Трамп - Цензор.НЕТ 7827
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Вот ведь не повезло миру...
Руководителем сверх державы выбрали этого рыжего идиота.

Переживём и эту гадость. Нам ли привыкать...
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В реале речь не совсем полная. Там было типа, Украина путается под ногами и мешает развивать отношения США и РФ.
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Чет страха и унижения, перед зебобой, от трампушки ну вообще не видно и не слышно... Ась, зебилы?
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Или идешь по улице, видишь человек лежит и -"ну, раз никто не подошел, то и я не подойду, хай лежит"))
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То есть, "Вова Шмаркля" должен был сдать пророссийскому Трампу будущего президента США? Ну, тогда бы мы точно никакую помощь не получили. Только дебильная пороховата этого не понимает.
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Еще один "успех" новой внешней политики. До завершения каденции: 1712 дней. Надеюсь, что хотя бы на карте к тому времени страна сохранится.Так даже при Овоще к нам не относились. Спасибо, лохторату.
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трамп уже никто...прослет он на выборах..никто ему не поможет уже
следующий Президент США Байден
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Хорошо бы. Но в США зебилов тоже хватает.
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Кровавый фашист )(уйло поможет, опыт есть, ранее он уже помогал
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надо востановить ЯО и всех сразу, как пошепчет - а то ты ба -условия они ставят
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А, ведь в 2014 году это вполне можно было сделать, и никто бы не обвинил Украину. Но свиночолый гетьман почему-то решил иначе - победить врага накидной лапшой на уши.
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Афігеть логіка, якщо ви не допоможете моєму другові, я сам його вб'ю. Готовий заморожувати допомогу Україні, якщо Європа й інші не почнуть їй допомагати, - Трамп - Цензор.НЕТ 9142
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Это он до встречи с зеленским такую ху*ню несет или после всречи? Если до,то сливайте воду-потребует вернуть уже влоюенное. Учитывая умение зе обсираться на международной арене.
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Трапп это верный агент кремля. А задерживать помощь Украине анонсированной конгрессом США по причине небольшой помощью Европы на военные нужды Украине в её освободительной войне против против лютых врагов кремлёвских фашистов оккупантов . Это простая его отговорка. А надо он найдёт другие отговорки причины действующих в пользы проклятых российских оккупантов Украинских Крыма и Донбасса.
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"Готов замораживать помощь Украине, если Европа и другие не станут ей помогать, - Трамп" - к сожалению, Трамп ещё раз подчеркнул, что он дебил, и это очень плохо для Украины, Германия и франция ведут себя как проститутки, на кого тогда можно рассчитывать, только на себя?
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"-да пох нам ваша помощь - у нас гривна скоро крепче доллара будет...вы у нас еще помощь будете просить .". Готовий заморожувати допомогу Україні, якщо Європа й інші не почнуть їй допомагати, - Трамп - Цензор.НЕТ 7799
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это, по-идее, новый колоссальный дипломатический успех нашего пархатого *************.
и всего его пархатого кагала.
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