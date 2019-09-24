 У новому складі Європарламенту створили групу "друзів України"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Німецька хвиля". До неї увійдуть 50 євродепутатів із шести фракцій.

За словами литовського євродепутата з фракції "Оновити Європу" Пятраса Ауштрявічюса, який вів засідання, основними цілями групи на 2019-2024 роки стануть політична підтримка України й економічна інтеграція країни в ЄС. "Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання", - сказав він.

З євродепутатів у засіданні взяли участь Міхаель Ґалер, Сандра Калнієте, Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократ Влодзімеж Цімошевич, Сергей Лагодинський з фракції Зелених, Анна Фотига з фракції "Європейські консерватори та реформісти", а також Ларс Берґ з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія".

На засідання завітали й народні депутати України, зокрема голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе з "Європейської солідарності", перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обидва входять до "Слуги народу").

На засіданні євродепутати поставили українським колегам одразу цілу низку запитань щодо останніх подій в Україні. Найбільше їх цікавили деталі щодо дискусії довкола "формули Штайнмаєра", ситуація довкола ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої, а також відкриття провадження щодо голови Верховної Ради попереднього скликання Андрія Парубія через начебто організацію ним заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

Постійного доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Ґалера цікавило, чого чекати від нового виборчого законодавства в Україні після того, як президент країни Володимир Зеленський ветував виборчий кодекс, ухвалений влітку.