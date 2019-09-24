 У новому складі Європарламенту створили групу "друзів України"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Німецька хвиля". До неї увійдуть 50 євродепутатів із шести фракцій.
За словами литовського євродепутата з фракції "Оновити Європу" Пятраса Ауштрявічюса, який вів засідання, основними цілями групи на 2019-2024 роки стануть політична підтримка України й економічна інтеграція країни в ЄС. "Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання", - сказав він.
З євродепутатів у засіданні взяли участь Міхаель Ґалер, Сандра Калнієте, Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократ Влодзімеж Цімошевич, Сергей Лагодинський з фракції Зелених, Анна Фотига з фракції "Європейські консерватори та реформісти", а також Ларс Берґ з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія".
На засідання завітали й народні депутати України, зокрема голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе з "Європейської солідарності", перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обидва входять до "Слуги народу").
На засіданні євродепутати поставили українським колегам одразу цілу низку запитань щодо останніх подій в Україні. Найбільше їх цікавили деталі щодо дискусії довкола "формули Штайнмаєра", ситуація довкола ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої, а також відкриття провадження щодо голови Верховної Ради попереднього скликання Андрія Парубія через начебто організацію ним заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.
Постійного доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Ґалера цікавило, чого чекати від нового виборчого законодавства в Україні після того, як президент країни Володимир Зеленський ветував виборчий кодекс, ухвалений влітку.
Зато, у нас всё больше и больше появляется разной националистической титушни, убивцев и дебоширов, которые кошмарят любое логичное мнение и бизнес(по заказу).
Я поставил для себя крест на этой стране. Ей не выбраться из объятий олигархов и вороватого менталитета населения. Все эти грани низов с верхами переплелись на стоко тесно, шо составляют уже одно целое.
Да, это обидно. Но это - факт.
Зеленский в розовом
Для меня весь вчерашний-сегодняшний мировой шум по поводу шведской школьницы, выставленной на трибуну ООН с вдохновенным и искренним спичем о том, как у нее проклятые капиталисты украли счастливое детство, стал окончательным ответом на вопрос "Зе". На вопрос: "А как же так произошло, что подавляющее большинство проголосовало за говорящую куклу вопреки здравому смыслу и реальности?"
Что мы видим? Очень яркую эмоцию, искреннюю и непосредственную, переданную человеком "со стороны". Эмоцию, связанную с проблемной темой, касающейся каждого. Тыкание пальцем в удобного виноватого.
При этом "человек со стороны" нужен для того, чтобы каждый мог ассоциировать себя с ним/ней. С профессиональным экологом или политиком такого эффекта не возникло бы.
Да и в целом сейчас время непрофессионалов. Блогеры стали популярнее СМИ. Любительские фудблоги популярнее блогов профессиональных поваров. Видео с танцевальных репетиций набирают больше просмотров, чем видео отточенных сценических выступлений. Мы пришли ко времени, когда любительский продукт от исполнителя, которого зритель/читатель может ассоциировать с собой, стал интереснее, чем продукт профессиональный и выверенный.
И передаваемая эмоция играет очень мощную роль. Это мы и в фейсбучике хорошо видим - эмоциональные посты всегда значительно сильнее воспринимаются и расходятся.
Ну а когда яркость исполнения встречается с мощной технологической поддержкой - и постановочной, и медийной, и, скажем так, инфраструктурной (в смысле возможности поставить исполнителя в нужное место: девочку на трибуну ООН, Парасюка на сцену Майдана, Савченко в российский суд с широким освещением в СМИ, Зеленского в кандидаты) - то совокупный эффект получается сродни резонансу от роты солдат на мосту, шагающих в ногу.
И шестнадцатилетняя девочка не случайна - дети вызывают больше эмоций, чем взрослые. Это только начало. Думаю, мы увидим очень скоро широкое использование детей в политических кампаниях. Сначала почти взрослых вроде этой девочки, потом подростков, потом детей, потом дойдет и до карапузов, грозящих пухленьким кулачком проклятым оппонентам.
И чем меньше будут дети, тем меньшее отношение к реальности будут иметь их эмоциональные обвинения. Потому что эмоция - это как раз способ убрать критичность восприятия. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про обогатившегося в 80 раз Порошенко, несмотря на то, что правда известна - Порошенко обеднел в 2 раза. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про Порошенко, развязывшего войну, несмотря на то, что правда известна - Порошенко был избран через 3 три месяца после того, как война началась. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про западных капиталистов или политических лидеров, уничтожающих экологию планеты, несмотря на то, что правда известна - экологию планеты уничтожает население стран второго и третьего мира.
Чем дальше от реальности вносимый месседж, чем шире массы, которым в головы нужно его внести, тем более яркая эмоция нужна для его продвижения. Внесению "Порошенко развязал войну, Порошенко сделал украинцев нищими" в головы украинских избирателей хватило Зеленского.
Экология - тема сложнее. Обывателю интереснее низкая цена на бензин, нежели чем изменение климата, тем более, что это еще вопрос, насколько изменение климата вообще реально или это рафинированный грантовый продукт. И чтобы заставить этого обывателя серьезно воспринимать и, более того, с восторгом! пересказывать тезис "Бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей" понадобился специально подготовленный Зеленский в форме шестнадцатилетней девочки с косичкой и в ярко-розовом платьице, которую добрые люди годами невротизировали необходимой темой.»
"..а якби у риби була б шерсть, то там жили б блохи, а ось блохи ...."