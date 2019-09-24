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 Політика України
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Все про:євроінтеграція (175) Європарламент (421)

 У новому складі Європарламенту створили групу "друзів України"

У новому Європарламенті створили неформальну групу "Друзі європейської України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Німецька хвиля". До неї увійдуть 50 євродепутатів із шести фракцій.

За словами литовського євродепутата з фракції "Оновити Європу" Пятраса Ауштрявічюса, який вів засідання, основними цілями групи на 2019-2024 роки стануть політична підтримка України й економічна інтеграція країни в ЄС. "Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання", - сказав він.

З євродепутатів у засіданні взяли участь Міхаель Ґалер, Сандра Калнієте, Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократ Влодзімеж Цімошевич, Сергей Лагодинський з фракції Зелених, Анна Фотига з фракції "Європейські консерватори та реформісти", а також Ларс Берґ з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія".

На засідання завітали й народні депутати України, зокрема голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе з "Європейської солідарності", перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обидва входять до "Слуги народу").

На засіданні євродепутати поставили українським колегам одразу цілу низку запитань щодо останніх подій в Україні. Найбільше їх цікавили деталі щодо дискусії довкола "формули Штайнмаєра", ситуація довкола ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої, а також відкриття провадження щодо голови Верховної Ради попереднього скликання Андрія Парубія через начебто організацію ним заворушень 2 травня 2014 року в Одесі. 

Постійного доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Ґалера цікавило, чого чекати від нового виборчого законодавства в Україні після того, як президент країни Володимир Зеленський ветував виборчий кодекс, ухвалений влітку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150187
 
   
 Топ коментарі
 
В политике друзей не бывает, только взаимовыгодные отношения. Пора это всем понять....
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Но эта группа как раз при Зеленском создана.
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Ну так если эта группа была создана во время деятельности Зеленского, то почему деятельность Зеленского приведет к ликвидации этой группы? Что за дебильная пороховатная логика?
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Вот, что "Сваты" животворящие делают - все благодаря Камертону В новом составе Европарламента создали группу "друзей Украины" - Цензор.НЕТ 8752
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В политике друзей не бывает, только взаимовыгодные отношения. Пора это всем понять....
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Благодаря нашей украинской идентичности, в купе с украинской коррупцией, друзей у Украины становится всё меньше и меньше.
Зато, у нас всё больше и больше появляется разной националистической титушни, убивцев и дебоширов, которые кошмарят любое логичное мнение и бизнес(по заказу).

Я поставил для себя крест на этой стране. Ей не выбраться из объятий олигархов и вороватого менталитета населения. Все эти грани низов с верхами переплелись на стоко тесно, шо составляют уже одно целое.

Да, это обидно. Но это - факт.
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«Светлана Самборска 3 год ·
Зеленский в розовом

Для меня весь вчерашний-сегодняшний мировой шум по поводу шведской школьницы, выставленной на трибуну ООН с вдохновенным и искренним спичем о том, как у нее проклятые капиталисты украли счастливое детство, стал окончательным ответом на вопрос "Зе". На вопрос: "А как же так произошло, что подавляющее большинство проголосовало за говорящую куклу вопреки здравому смыслу и реальности?"
Что мы видим? Очень яркую эмоцию, искреннюю и непосредственную, переданную человеком "со стороны". Эмоцию, связанную с проблемной темой, касающейся каждого. Тыкание пальцем в удобного виноватого.
При этом "человек со стороны" нужен для того, чтобы каждый мог ассоциировать себя с ним/ней. С профессиональным экологом или политиком такого эффекта не возникло бы.
Да и в целом сейчас время непрофессионалов. Блогеры стали популярнее СМИ. Любительские фудблоги популярнее блогов профессиональных поваров. Видео с танцевальных репетиций набирают больше просмотров, чем видео отточенных сценических выступлений. Мы пришли ко времени, когда любительский продукт от исполнителя, которого зритель/читатель может ассоциировать с собой, стал интереснее, чем продукт профессиональный и выверенный.
И передаваемая эмоция играет очень мощную роль. Это мы и в фейсбучике хорошо видим - эмоциональные посты всегда значительно сильнее воспринимаются и расходятся.
Ну а когда яркость исполнения встречается с мощной технологической поддержкой - и постановочной, и медийной, и, скажем так, инфраструктурной (в смысле возможности поставить исполнителя в нужное место: девочку на трибуну ООН, Парасюка на сцену Майдана, Савченко в российский суд с широким освещением в СМИ, Зеленского в кандидаты) - то совокупный эффект получается сродни резонансу от роты солдат на мосту, шагающих в ногу.
И шестнадцатилетняя девочка не случайна - дети вызывают больше эмоций, чем взрослые. Это только начало. Думаю, мы увидим очень скоро широкое использование детей в политических кампаниях. Сначала почти взрослых вроде этой девочки, потом подростков, потом детей, потом дойдет и до карапузов, грозящих пухленьким кулачком проклятым оппонентам.
И чем меньше будут дети, тем меньшее отношение к реальности будут иметь их эмоциональные обвинения. Потому что эмоция - это как раз способ убрать критичность восприятия. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про обогатившегося в 80 раз Порошенко, несмотря на то, что правда известна - Порошенко обеднел в 2 раза. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про Порошенко, развязывшего войну, несмотря на то, что правда известна - Порошенко был избран через 3 три месяца после того, как война началась. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про западных капиталистов или политических лидеров, уничтожающих экологию планеты, несмотря на то, что правда известна - экологию планеты уничтожает население стран второго и третьего мира.
Чем дальше от реальности вносимый месседж, чем шире массы, которым в головы нужно его внести, тем более яркая эмоция нужна для его продвижения. Внесению "Порошенко развязал войну, Порошенко сделал украинцев нищими" в головы украинских избирателей хватило Зеленского.
Экология - тема сложнее. Обывателю интереснее низкая цена на бензин, нежели чем изменение климата, тем более, что это еще вопрос, насколько изменение климата вообще реально или это рафинированный грантовый продукт. И чтобы заставить этого обывателя серьезно воспринимать и, более того, с восторгом! пересказывать тезис "Бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей" понадобился специально подготовленный Зеленский в форме шестнадцатилетней девочки с косичкой и в ярко-розовом платьице, которую добрые люди годами невротизировали необходимой темой.»
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"А цо то пан робить? Маніпулює???"
"..а якби у риби була б шерсть, то там жили б блохи, а ось блохи ...."
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Ну хоть в каком-то парламенте друзья Украины будут.
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Ничего, Зеленский с Богданом и Портновым ещё немного поработают - и не будет этой группы.
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Но эта группа как раз при Зеленском создана.
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При Зеленском, но не благодаря Зеленскому. Она создана по инерции, заданной Майданом и последующими пятью годами. Теперь - всё, откат в домайданные времена, Янукович возвращается.
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Ну так если эта группа была создана во время деятельности Зеленского, то почему деятельность Зеленского приведет к ликвидации этой группы? Что за дебильная пороховатная логика?
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Мати таких "друзів" - і вороги не потрібні..............
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