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 Політика України, Технології
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 Мінцифри проведе дослідження покриття інтернетом території України і створить онлайн-карту, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує провести дослідження реального покриття інтернетом території країни і створити відповідну онлайн-карту.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з цілей міністерства - впродовж трьох років всі без винятку населені пункти і їхні соціальні об'єкти забезпечити високошвидкісним доступом до інтернету. Але виникла проблема. Як і у всіх сферах, у нас у державі (поки), в цьому напрямку немає точної й актуальної аналітичної інформації: яке точне проникнення інтернету зараз, якою методологією це вивчається, як вимірюється результат вирішення цієї проблеми, яка реальна швидкість мережі в якому регіоні/населеному пункті/будинку", - розповів чиновник.

На його думку, збитки держави через відсутність такої інформації можуть вимірюватися мільярдами. "Уже виділяли колись гроші на підключення шкіл до мережі. У підсумку вигравали тендери об'єкти, де вже і так десять операторів було підведено. Ще й ціна підозріло висока. Напевно, особливість локального ринку", - уточнив він.

Федоров повідомив, що 24 вересня команда міністерства підписала меморандум із зацікавленими сторонами (асоціації, міжнародний бізнес, регулятор, профільні депутати), які готові допомогти у створенні реальної карти покриття інтернетом території України.

"Цінний кінцевий продукт - онлайн-карта з реальним покриттям мережі, можливість подивитися ситуацію аж до населеного пункту. Звичайно ж, з можливістю дати зворотний зв'язок, відповідає швидкість результатам дослідження чи ні", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150186
 
 
 Топ коментарі
 
Міністерство цифри? Скорочуються видатки на освіту і медицину а тут ціле нове міністерство рога і копита. Це звіздець якийсь...
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карти воно буде малювать з окладом в 60 штук
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Это клондайк для распиливания бюджетного бабла...
Зебобики мастера оказадись в придумывании новых фишек...в вопросе дерибана бюджета..
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Необходимо срочно создавать поимённую базу потенциальных путчистов
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и кому это нужно? будете продавать её провайдерам, а мы за это будем вам платить зарплату?
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Для создания государственных он-лайн услуг для начала нужно обеспечить доступ к ним граждан. Отъезжаешь буквально 20-40 км от города и нет никаких ни 4G ни 3G, даже телефонная связь местами не доступна.
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Мін чого??? це шо за триндець за народні гроші???
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"мийцифры". а скоро будет "минбуквы" и "миндефиса"?
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Міністерство цифри? Скорочуються видатки на освіту і медицину а тут ціле нове міністерство рога і копита. Це звіздець якийсь...
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карти воно буде малювать з окладом в 60 штук
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Ну раз вы в теме устраивайтесь туда на работу бабло косить.
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Это клондайк для распиливания бюджетного бабла...
Зебобики мастера оказадись в придумывании новых фишек...в вопросе дерибана бюджета..
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Тупа робота, є різні провайдери, а є телефониий інтернет і вони перекривають одне одного, в коженого провайдера є карта покриття.
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Я на цей рахунок вже написав комент, так видалили на протязі десятка секунд. І як то вони встигають?
Нічого, повторю. Карту покриття провайдера чи оператори можна на сайті кожного з них отримати в кілька кліків! А справа покриття - то справа бізнесу, і нєхер для того ціле міністерство створювати за наші гроші. Мінцифри, то вже якийсь сюр, задзеркалля якесь, пілять.
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Потужно. Декілька десятків мільйонів можна списати.
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