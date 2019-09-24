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 Політика України, Київські новини, Суспільство
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Все про:КМДА (705) Кличко (724) звільнення (665) Давтян (10) Спасибко (1)

 Заступник голови КМДА Спасибко також відмовився звільнятися на прохання Кличка

Заступник глави Київміськадміністрації Олександр Спасибко заявив, що не має наміру звільнятися, незважаючи на прохання свого начальника Віталія Кличка. Раніше відмовився звільнятися ще один заступник Дмитро Давтян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Спасибка.

"Заяву про звільнення писати не планував, не писав і в цих обставинах писати не буду", - написав Спасибко.

Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы.

"І буквально ранком понеділка я про своє звільнення, як про вирішене вже питання, дізнаюсь з трансляції брифінга керівника одночасно з усіма провідними ЗМІ країни. Я відверто шокований", - написав Спасибко.

"Як мені стало відомо зі ЗМІ, причиною мого можливого звільнення стало неподолання мною гострих питань, пов'язаних з Генпланом міста", - зазначив Спасибко.

Він повідомив, що отримав розпорядження №1677 от 20.09.2019 в якому зазначено, що контролювати департамент містобудування та архітектури та департамент земельних ресурсів буде інший заступник.

"Можливо перерозподіл сфер впливу і був основною метою всіх цих дій", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 23 вересня Кличко попросив своїх заступників Дмитра Давтяна і Олександра Спасибко написати заяви про відставку.

Читайте також: Заяву про звільнення не писав і писати не збираюся, - Давтян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150183
 
 
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- А ну-ка убери свой чемоданчик
- А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик
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Хто ж оказывается от корыта? А где же свиньи столоваться будут?
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Для большинства украинцев эта новость малоинформативная...Кто где ворует и кто кого покрывает в столице большинство не киевлян не знает.
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Понабирав Боксер бандюків і хамів та нехай тепер розплачується. Може зрозуміє, що голова мера - не боксерська груша!
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Понятно зачем зебили уволили кличка с КГГА. На хвост соли он теперь насипет вавришам и ткаченкам
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Кличко хоч і спортсмен "від Бога "
Пішов в політику і обісрався .
згоріло "Добре Ім"я" і повага-
"КОМАНДУ" він набрав відвертих пі*арасів(
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