 Керівник "Укравтодору" Новак подав у відставку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

У зв'язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак подав прем'єр-міністрові України заяву про відставку

"Ще кілька тижнів тому в зв'язку з закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку отримав, і особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника "Укравтодору"", - повідомив Новак.

Глава "Укравтодору" підкреслив, що "не знає іншої країни у світі, де за такий короткий час була б настільки успішно реформована дорожня галузь".

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