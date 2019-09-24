 ДБР повідомило про підозру екснардепу Микитасю, який напав на голову сільради на Чернігівщині

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні колишньому нардепу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

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Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 5 липня цього року позафракційний нардеп Максим Микитась увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і заподіяв голові ради тілесні ушкодження.