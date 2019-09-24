EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1211  6
Все про:депутат (966) хуліганство (146) Микитась (4) Максим Микитась (5) ДБР (515)

 ДБР повідомило про підозру екснардепу Микитасю, який напав на голову сільради на Чернігівщині

Слідчі теруправління ДБР у місті Києві повідомили народному депутату України восьмого скликання про підозру в хуліганстві.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні колишньому нардепу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нардепа Микитася викликають на допит до ДБР у зв'язку з побиттям голови ОТГ на Чернігівщині

Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 5 липня цього року позафракційний нардеп Максим Микитась увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і заподіяв голові ради тілесні ушкодження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150177
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Микитась-тась-тась наробив-бив-бив.
 показати весь коментар
 
- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...(с)
 показати весь коментар
 
будівництво все в Києві стає.Віталька кинув микитасю 100% предоплату на шулявський міст,600 млн,а той ці гроші через свій банк вивів,та продав свій бізнес.Тепер ні моста ні микитася,один віталька,але це ще не все,так як піраміда створена микитасем рухне,то зачепить дуже багатьох і видихувати доведется довго,а вони йому ********* шиють.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору