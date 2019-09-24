EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1078  34
Все про:Донбас (13098) Данилюк Олександр (336) Станиця Луганська (70)

 Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк відвідав з робочим візитом смт Станиця Луганська Луганської області, в ході якого оглянув роботи біла зламу моста через Сіверський Донець, поблизу КПВВ "Станиця Луганська" і будівництво обхідного моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Станично-Луганської райдержадміністрації

"Під час зустрічі з головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним він відвідав КПВВ "Станиця Луганська", де ознайомився з його роботою, умовами перетину, роботою служб, що задіяні у контролі перетинання лінії розмежування та належним рівнем комфорту, створеним для громадян, як звичайних так і з особливими потребами", - наголошується в інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як був розібраний блокпост на непідконтрольній українським військовим частини переправи. Відновлення мосту є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст, розповіли в Офісі президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150176
 
 
 Топ коментарі
 
З сумом згадую як Пастор їздив на іспити нової зброї...Часи змінюються...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заберем все деньги у олигархов которые разворовывали страну 28 лет и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и его команды и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и отдадим обычным людям. Ну хотя бы посадим Пороха А в итоге олигархи просто будут ещё сильнее доить обычных зебилов . Зебилы браво
 показати весь коментар
 
 
По проверенной информации, Порошенко на снятые в Правекс банке 340 кг денег не убежал, как все подумали, а тайно переоборудовал заводы Рошен и теперь производит картошку по 17 грн кг и помидоры по 38.
 показати весь коментар
 
 
...прямо на заводах Рошен! Спрашивайте в магазинах столицы и страны "картошку в мундире в шоколаде" и картофельные чипсы со вкусом "шалена бджілка"!
Картофель также включен в рецептуру фирменного торта "Киевский" как заменитель орехов.
 показати весь коментар
 
 
I know. Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 2237
А знаете ли Вы, что: с этими конфетами связывают будущий путч Порошенка, который богуцкая назначила на октябрь ?
 показати весь коментар
 
 
Було ж на грудень, чи та буде рожати 7-місячного?
 показати весь коментар
 
 
Брехня полная. У нас майданы (путчи - по киселевски) только зимой начинаются.
 показати весь коментар
 
Князєв подав у відставку. Каже честь має. Всюди і во всі. Ще каже, що так роблять у європах порядні люди. Так овакова ще ніхто не тролив).
 показати весь коментар
 
 
І кацапів з хлібом сіллю зустрічав ?
 показати весь коментар
 
 
а вон хоть в камуфляже был, с кобурой на поясе? старые добрые традиции нарушать нельзя
 показати весь коментар
 
 
Це скрін з передвиборчої програми "слуг народу"

Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9658

Довго сидів дивився на все, що зараз відбувається у ВР і нічого не говорив. Часто говорив з обраними депутатами по іншим питаннях, багато хто у приклад ставить Грузію і їх шлях успіху.

Тоді я не розумію законів 1053 - 1073. Поясню трішки чому.

Закон 1053 про повну фіскалізацію усіх ФОПів, у багатьох країнах і у Грузії зокрема, дохід до 11-20 тис євро в рік не обкладається взагалі податками. У нас вже перевалило за половину - розрахунки картками при оплаті і динаміка росту продовжується, а це відповідно все і виведе в прозорість оборотів. Про проблему РРО точніше ПО для нього промовчу, його мали ввести у квітні 2019, але ми і досі сидимо на кнопочних чудах минулого тисячоліття!

Закон 1073. От звідки у нас така ненавість до бізнесу? Чому завжди все має бути через штрафи?

Дивимось на ту ж Грузію, ніхто нікого стукачити не заствляв ставати за якісь відкати. Там зробили національну лотерею по чекам. Тобто ти купив щось і зацікавлений взяти чек, бо потім можеш по його номеру виграти приз- грошовий!! І вуаля всьо просто. Покупці самі зацікавлені в тому щоб брати чеки і не треба нікого нагибати, штрафувати, все само працює!

Може пора відходити від совкової практики всіх нагнути, наказати і розстріляти!

Ну і коль вже взагалі говорю за податки. Обрані, подивіться на моделі сплати податків розвинутих країн! Там нема податкових агентів у вигляді роботодавців! Там кожен громадянин несе сам за себе відповідальність, сам розраховує і сам сплачує податки! В такій моделі також не треба гнобити бізнес, а розвиває відповідальність суспільства і громадян!

P.S. Перестаньте мікро бізнес робити у всьому крайнім, саме мікро. Бо по угодам яких ми прийняли з ЄС, малий бізнес це оборот до 10 млн євро! Дуже малий бізнес це до 2 млн євро обороту на рік(60 млн грн)! У нас більшість бізнесу мікро!
Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 2924
Регламентуйте краще визначення Європейської комісії у відповідних законах в Україні!

P.P.S. Може перейдемо від моделі, коли хтось винуватий, до усвідомленого суспільства з проактивною позицією кожного громадянина?

Тарас Ковальчук
 показати весь коментар
 
 
Вот красава Данилюк, при Пете Пастор даже не думал о капитуляции, а при Вове, сам глава РНБО ездит напередок и проверяет на сколько правильно Украину сливают ЙУХлу. Вот ответственный человек
 показати весь коментар
 
 
прикуйте его там цепью. пусть ему а не журнаглистке "г+г" обдроченца рассказывают про свою скорую победу
 показати весь коментар
 
 
Прошла зима . настало лето , спасибо Данелюку за это .
 показати весь коментар
 
З сумом згадую як Пастор їздив на іспити нової зброї...Часи змінюються...
 показати весь коментар
 
 
Вам напомнить , как это мурло , приглело киевводоканал
 показати весь коментар
 
А Янека на открытие моста еще не пригласили?
 показати весь коментар
 
 
Готовится. С запоя выходит. Уже ж анонсировали его повернення...
 показати весь коментар
 
 
Тільки задроти могли обрати собі подібних. Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8953
 показати весь коментар
 
 
На другую сторону моста перешел и рассказал оккупантам о победе украинского флага. Бесстрашный секретарь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору