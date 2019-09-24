 Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Станично-Луганської райдержадміністрації
"Під час зустрічі з головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним він відвідав КПВВ "Станиця Луганська", де ознайомився з його роботою, умовами перетину, роботою служб, що задіяні у контролі перетинання лінії розмежування та належним рівнем комфорту, створеним для громадян, як звичайних так і з особливими потребами", - наголошується в інформації.
Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як був розібраний блокпост на непідконтрольній українським військовим частини переправи. Відновлення мосту є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.
Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст, розповіли в Офісі президента.
Заберем все деньги у олигархов которые разворовывали страну 28 лет и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и его команды и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и отдадим обычным людям. Ну хотя бы посадим ПорохаА в итоге олигархи просто будут ещё сильнее доить обычных зебилов . Зебилы браво
Картофель также включен в рецептуру фирменного торта "Киевский" как заменитель орехов.
А знаете ли Вы, что: с этими конфетами связывают будущий путч Порошенка, который богуцкая назначила на октябрь ?
Довго сидів дивився на все, що зараз відбувається у ВР і нічого не говорив. Часто говорив з обраними депутатами по іншим питаннях, багато хто у приклад ставить Грузію і їх шлях успіху.
Тоді я не розумію законів 1053 - 1073. Поясню трішки чому.
Закон 1053 про повну фіскалізацію усіх ФОПів, у багатьох країнах і у Грузії зокрема, дохід до 11-20 тис євро в рік не обкладається взагалі податками. У нас вже перевалило за половину - розрахунки картками при оплаті і динаміка росту продовжується, а це відповідно все і виведе в прозорість оборотів. Про проблему РРО точніше ПО для нього промовчу, його мали ввести у квітні 2019, але ми і досі сидимо на кнопочних чудах минулого тисячоліття!
Закон 1073. От звідки у нас така ненавість до бізнесу? Чому завжди все має бути через штрафи?
Дивимось на ту ж Грузію, ніхто нікого стукачити не заствляв ставати за якісь відкати. Там зробили національну лотерею по чекам. Тобто ти купив щось і зацікавлений взяти чек, бо потім можеш по його номеру виграти приз- грошовий!! І вуаля всьо просто. Покупці самі зацікавлені в тому щоб брати чеки і не треба нікого нагибати, штрафувати, все само працює!
Може пора відходити від совкової практики всіх нагнути, наказати і розстріляти!
Ну і коль вже взагалі говорю за податки. Обрані, подивіться на моделі сплати податків розвинутих країн! Там нема податкових агентів у вигляді роботодавців! Там кожен громадянин несе сам за себе відповідальність, сам розраховує і сам сплачує податки! В такій моделі також не треба гнобити бізнес, а розвиває відповідальність суспільства і громадян!
P.S. Перестаньте мікро бізнес робити у всьому крайнім, саме мікро. Бо по угодам яких ми прийняли з ЄС, малий бізнес це оборот до 10 млн євро! Дуже малий бізнес це до 2 млн євро обороту на рік(60 млн грн)! У нас більшість бізнесу мікро!
Регламентуйте краще визначення Європейської комісії у відповідних законах в Україні!
P.P.S. Може перейдемо від моделі, коли хтось винуватий, до усвідомленого суспільства з проактивною позицією кожного громадянина?
Тарас Ковальчук