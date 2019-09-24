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 Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря

Сьогодні група кораблів, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил ЗС України здійснила вихід у море для відпрацювання навчально-бойових завдань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У північно-західній частині Чорного моря екіпажі кораблів відпрацюють злагодженість дій при маневрах, проведуть перевірку озброєння, потренуються з організації зв’язку, що супроводжуватиметься обміном даних із висвітлення повітряної, надводної і підводної обстановки в умовах активних та пасивних перешкод у так званому кризовому регіоні. Безпосередньо у морі моряки вчитимуться маневрувати та ухилятися від умовних атак противника, проведуть низку корабельних бойових навчань, приміром, бій з кораблем противника, відбиватимуть атаки з повітря, боротимуться з ворожими підводними диверсантами на незахищеному рейді, а також відпрацюють елементи навчання з ведення мінно-загороджувальних дій.

Екіпажі малих броньованих артилерійських катерів виконають бойові вправи стрільб по морських та повітряних цілях. Важливим етапом стане відпрацювання навчання з надання допомоги аварійному кораблю.

Крім того, взаємодіючи з морською авіацією, військові моряки рятуватимуть особовий склад, що зазнав лиха та знаходиться на поверхні води.

Читайте також: Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150174
 
   
 Топ коментарі
 
Прими бояру, тело, сразу попустит:

Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря - Цензор.НЕТ 1015
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А тим більше, з 21 квітня, стали навпаки,загрібати, означений продукт в Україну...
Чи Ви вважаєте, що Портнов і Бєня, то щось інше?
А Янукович, по Вашому, торт? Теж оно настропалився сюди..
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И направляются в Бердянск через Керченский пролив..Да?
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Не Одного катера с Ленинской Кузни , Петра Офшорного не вижу . Може Бинокль купить ?
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Уринотерапия от Зели тебе поможет резкость навести. Вернее уриноофтальмология. Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря - Цензор.НЕТ 9023
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Я знаю шо ты козломордый , не один украинец не общается как ты дерьмо . Валить Вас буду .
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и как говорится, ласкаво-просимо в гостеприимный город-герой керчь
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Пока мы не научимся выгрибать дерьмо из дома . Страны не будет .
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А тим більше, з 21 квітня, стали навпаки,загрібати, означений продукт в Україну...
Чи Ви вважаєте, що Портнов і Бєня, то щось інше?
А Янукович, по Вашому, торт? Теж оно настропалився сюди..
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Справа не в прізвищах (Петя, Беня, Янек і т.д. по списку) а в мафіозній державній системі України. Поки ми цю систему не подолаємо із того роя не вийде ні х..я. Ця система дуже дбає про своє самозбереження. На жаль дуже багато ЗМІ виростили на своїх сторінках великі диванні ботоферми які імітують бурхливу діяльність на захист того, чи іншого мафіозі, а в результаті ті олігархоботи не особливо задумуючись, в цілому, захищають мафіозний державний устрій нашої країни.((
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Флотилиё имени "*************" радиоуправляемых карыт.
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Меня навеела очень скромная мысль Чечены воюют , грузины . Тататарам автономию
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Низзя покороче и пояснее написать что и куда перевозили ?
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