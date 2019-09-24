 В Україну приїде близько 20 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Нині прикордонники оформили близько 250 паломників. Великі групи хасидів очікуються 25, 26 і 27 вересня.
Так, з середи в аеропорт "Бориспіль" мають прибути чартерними рейсами 17 000 паломників. В аеропортах Одеси та Вінниці - до 3 тисяч паломників.
У 2019 Рош га-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні до вечора 1 жовтня.
Як повідомлялося, безпеку в Умані під час паломництва хасидів буде забезпечувати зведений загін з 550 поліцейських.
-Зе чи овоч?
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь резон... (с)
Во-первых, иди на "спам".
Во-вторых, от твоих криков у меня уже спокойного сна не будет.
А во-третьих, я не знею, есть ли "фермы", как Гройсик высрал, но то что туда набирают дураков - видно....
по твоему высеру.
ну и на "засыпку" - я - идиот(в Греции так называли тех шо "противсих")
а и третье - иди спать, имник, и без тебя познают люди что и куда то.
с неуважением - Борис Козлов.
.ПС ))) Та забрали б нафф.. того цадика разом зі всіма юдами !
б*же, дай "пять", типо кто-то из нормальных "чекав кращого"?
смешно, но походу будет реальная война
див. Ілон Маск - шо світ = .... ""каькуляція, "
а потім - скажи мені то шо ти постаравсфяя тут..
іидно - реально то шо маємо. ладно, давай, набрид
Так вот -- он первый, ещё в начале 90хх. , а может раньше?, начал организовывать централизованные заезды хасидов в Умань... -- там была история...
...шо из этого получилось сейчас -- не его вина.
Он умер, лет с 20 тому назад в Израиле.
Очень рад, что был с ним лично и близко знаком!