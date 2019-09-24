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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2254) Умань (57) хасиди (29)

 В Україну приїде близько 20 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України очікує, що на святкування Рош-га-Шана в Умань прибудуть близько 20 тисяч хасидів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Нині прикордонники оформили близько 250 паломників. Великі групи хасидів очікуються 25, 26 і 27 вересня.

Так, з середи в аеропорт "Бориспіль" мають прибути чартерними рейсами 17 000 паломників. В аеропортах Одеси та Вінниці - до 3 тисяч паломників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж

У 2019 Рош га-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні до вечора 1 жовтня.

Як повідомлялося, безпеку в Умані під час паломництва хасидів буде забезпечувати зведений загін з 550 поліцейських.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150171
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-то с зебилов может ответить ? Как так получилось, что Украина самое бедное государство при том что на президента тратят больше всех в Европе?Как вы спите по ночам?Почему те, кто должны были сидеть за Иловайск и Дебальцево , не только не сидят , а и работают в вашей команде ?Почему спустя почти 6 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?Куда поделись наши карпатские леса?Почему вы набрали соратников Януковича в свою команду ?Сколько лично вам занес Коломойский ?
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Владимир Александрович встречу проведет?
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Цадик тут народився, тут помер, куди його забрати?
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Цікаво, якби вибори відбулися в жовтні, після тріумфального повернення януковіча, то хто б виграв такі вибори
-Зе чи овоч?
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В неби канареечка литае
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь резон... (с)
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Кто-то с зебилов может ответить ? Как так получилось, что Украина самое бедное государство при том что на президента тратят больше всех в Европе?Как вы спите по ночам?Почему те, кто должны были сидеть за Иловайск и Дебальцево , не только не сидят , а и работают в вашей команде ?Почему спустя почти 6 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?Куда поделись наши карпатские леса?Почему вы набрали соратников Януковича в свою команду ?Сколько лично вам занес Коломойский ?
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От справді. Оскільки ЗЕлена Шмаркля має і президентську гілку і парламентську , то він буде нести відповідальність за все. Всі інші потім і не обов'язково. А він перший і без варіантів. Мені здається він того не розуміє.
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Я - отвечу тебе.
Во-первых, иди на "спам".
Во-вторых, от твоих криков у меня уже спокойного сна не будет.
А во-третьих, я не знею, есть ли "фермы", как Гройсик высрал, но то что туда набирают дураков - видно....
по твоему высеру.
ну и на "засыпку" - я - идиот(в Греции так называли тех шо "противсих")
а и третье - иди спать, имник, и без тебя познают люди что и куда то.
с неуважением - Борис Козлов.
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Владимир Александрович не хочет быть 20001, но в обратном направлении?
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Зеколомойша решил что украинцы не должны летать за дёшево.
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Зелемойша просто делает то, что нужно коломойше
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Но у нас все равно останутся МАУ Игоря Валерьевича!
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А Коломойский со своим презиком будут на праздновании Рош-га-Шаны?
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Будуть ...і Вальцман і Гройсман ..! В Украину приедут около 20 тысяч хасидов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6243
.ПС ))) Та забрали б нафф.. того цадика разом зі всіма юдами !
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б*же, ты там вывел что будут брать для наполнения.... не олигархов?
б*же, дай "пять", типо кто-то из нормальных "чекав кращого"?
смешно, но походу будет реальная война
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Не буде, керівництво зешмарклів втіче а ці будуть шмарки розмазувати і плакати.
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мены "впадлу", але.... ДСВ - була "передбачена"
див. Ілон Маск - шо світ = .... ""каькуляція, "
а потім - скажи мені то шо ти постаравсфяя тут..

іидно - реально то шо маємо. ладно, давай, набрид
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Цадик тут народився, тут помер, куди його забрати?
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Хозарин Коломийський має спільного з єврейством стільки ж, як морська свинка з морем
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популярность пети в здешних палестинах сходит на нет,популярность зели резко растет, дай бог ему здоровья В Украину приедут около 20 тысяч хасидов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6625
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по твоей трактовке зеля - це рикша коломойского или гейша?
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то бишь -эгф, дитя массовых психитческих расстройств
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Коломойский, Зеленский,Шефиры, Мендель и еще хасиды-это перебор, это 22.
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з цих виродків треба ще, при вїзді в Україну, брати "утилізаційний збір" баксів по 300 з рила, за прибирання срачу після їхніх святкувань..... не люди, а свинота якась
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А вони всюди такі, в літаках з ними летіти жах.
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в аеропорту Баліце(Краків) якось міняв валюту в обміннику, підішла група молодиків пейсатих....запах мочі від них поширювався на десяток метрів..... таке враження, що сцуть прямо під себе
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Говнюки канкретные . .Если бы не Израиль , я б их вывез на Прирву в Дарнице
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А куди подівався самий буйний баригоборець, дитя гор і підкорювач дахів. На примусовому в наркодиспансері?
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Він чесно відробив заплачені гроші. Дайте йому спокій
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Натаньяху обіцяв 40 тис. Щось у них пішло не так.
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Это ж сколько они заплатят уманьчанам...
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Лев Давидович Гурфинкель, уманчанин, узник детского концлагеря, кооператор и нелегал, шо его менты гоняли, ещё со Хрущёва, изобретатель нанесения рисунков на ткань, без химии и тепловой обработки... ...футболочки делал -- от фирмы не отличишь! -- отличный мужик! Батя моего друга юности...
Так вот -- он первый, ещё в начале 90хх. , а может раньше?, начал организовывать централизованные заезды хасидов в Умань... -- там была история...
...шо из этого получилось сейчас -- не его вина.
Он умер, лет с 20 тому назад в Израиле.
Очень рад, что был с ним лично и близко знаком!
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Мазл тов! Украина будет принадлежать правильному народу!


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Маловато. В прошлые годы было больше. Боятся. В Україну приїде близько 20 тисяч хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 723
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