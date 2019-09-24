 Кількість випадків прояву ворожнечі до українців у Польщі збільшилася за останні роки з 30 до 190, - омбудсмен Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в Фейсбуці у вівторок після зустрічі з уповноваженим з цивільних прав Польщі Адамом Боднаром.
"Висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилася з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їхні права, тому ця цифра може бути більшою", - написала вона.
Як приклад вона назвала жорстоке побиття українського студента групою з п'яти осіб у м.Жори 20 вересня. "Справа перебуває на моєму особистому контролі", - додала омбудсмен.
Вона також повідомила, що підписала з польською стороною лист про наміри щодо поглиблення двостороннього співробітництва та обговорила питання захисту прав трудових мігрантів та обміну інформацією про умови праці українських громадян.
Крім того, омбудсмен має намір звернутися з пропозицією до Міністерства закордонних справ України щодо розширення консульського представництва для посилення захисту громадян України на території Польщі.
кстати, никаких выборов тогда и в голову не могло прийти устраивать
Знаете, ребята, я бы этой Пенисовой дал..... немного прямых, а потом пару "хуков".
Ибо оно(!) - тупо просерает наши деньги.
Оно же или тупое - или работает на Парашку.
и..... вы, "паны", попробуй сунься. только.
я тоже выйду. Вместе с ВСУ. Заткнулся, "пан", а не то я в составе ВСУ тебя заставлю. Не раз было - и мы реально повторить можем.
Рот закрыл - и ограничил свои границы. Ибо... в разе чего, понимаешь - там никто не будет спрашивать где там типо "линия" ваша "обороны".
Заткнулся, полез в подвал.
бормочешь мантры, чтобы ВСУ не познакомили тебя с совковым строем о5.
Рожу заткнул!
Раз-два.
у нас же тут война, братан.
То, что нацики в Польше бесятся - это плохо. То, что их ловят и сажают - хорошо. Все остальное - от лукавого.
Немецкий в разы сложнее английского .
А польский даже ближе к украинскому, чем русский .
Я уже не говорю про ментальность . Хотя ужиться с польской женой - это подвиг . Как говорят , почему 2 полек в ад не пускают ? Бо 2 польки это уже ад . Говорю это со знанием дела , бо у моей тёщи папа был поляк ... Так вот -- я даже чувствовал разницу между тёщей и женой . Полуполька это такая гордыня , такое упрямство . Украинская кровь даёт большую покладистость - это я про жену !
"Кукла" Б. Пруста это такая чисто польская история ... Особенность польской ментальности в том, что там ещё 16 веке шляхты было от 15-20% населения . Нищий , но уже шляхтич ... А это гордыня до небес !!!
Так что в 3-м разделе Польши виноваты были не только австриякая шльондра Катька-секонд и её любовник Понятовский , но и менталитет шляхты , которая и называла братский народ - украинцев быдлом . И даже козаков , которые Польшу много раз спасали от мокшей и татар , они считали низшим сортом ...
Надо понимать , что на миллионы иммигрантов каких-то 190 случаев это даже меньший процент , чем процент шизофреников ... хотя совпадение данных показателей весьма вероятны . Психов и агрессивных неадекватов хватает и без фактора "они наши рабочие места занемают" . А с этим фактором ...
А Польше 190 ... в ********** 70% населения вопят мол "крымнаш" .
Думаю, что на "проявление вражды" у поляков украинцы жалуются и на случае , где поляки утверждают , мол "львовнаш" или даже что-то вроде адептов секты "восточная Польша" ...
По крайней мере , Крым был в составе Рассеи гораздо меньше веков , чем Галичина в составе Речи ...
И у поляков гораздо больше оснований утверждать про одиннарод , чем у мокшанцев страны Моксель .