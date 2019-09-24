 Нефьодов підтримує повернення до безподаткового ліміту в 150 євро на посилки з-за кордону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Нефьодов повідомив в інтерв'ю "5 каналу".

"У якийсь перспективі я б виступав за повернення ліміту в 150 євро, але з одночасною зміною механізму оформлення посилок взагалі", - повідомив Нефьодов.

Він вказав, що зараз процедура оплати мита і податків з отриманих посилок, вартість яких перевищує 100 євро, занадто складна. Так, для того, щоб отримати таку посилку, громадянину потрібно звернутися в митницю, подати декларацію, яка досі існує в паперовій формі.

"Я не можу собі уявити людину, яка самостійно поїде на митницю, оформить митну декларацію для того, щоб заплатити 100 гривень мита. Відповідно, треба наймати митного брокера, а його послуги в рази перевищують витрати на це мито", - констатував Нефьодов.

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За його словами, зараз система сплати мит з посилок є неефективною: держава отримує мито і податки з посилок набагато менші, ніж витрачає на підтримку роботи митниць. Тому глава Держмитслужби пропонує спростити процес оплати мита за посилки, перевівши його в електронну форму. Водночас Нефьодов виступає за збільшення ліміту на вартість таких посилок.

Нагадаємо, з 1 липня ліміт на неоподатковувану податком вартість товарів у міжнародних поштових відправленнях знизився до 100 євро.