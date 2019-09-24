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 У РФ почали встановлювати обладнання, що дасть змогу владі ізолювати російський інтернет

Роскомнагляд почав встановлювати на мережах інтернет-провайдерів обладнання, що дасть змогу ізолювати російський інтернет від решти світу.

Про це заявив глава відомства Олександр Жаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо спочатку проводити технічну перевірку, впливає на трафік, не впливає на трафік, чи всі сервіси працюють успішно. І потім вже протестуємо його в бойовому режимі. Поки все йде нормально, коли експеримент завершиться, я розповім про результати", - зазначив Жаров.

За його словами, наприкінці вересня Роскомнагляд почне тестувати це обладнання, так званий експеримент завершиться до листопада.

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Нагадуємо, закон про ізоляцію Рунета було прийнято 16 квітня. Він набере чинності 1 листопада 2019 року. Таким чином російська влада зможе контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом. Було передбачено можливість створення інфраструктури, яка дасть змогу російському сегменту працювати в ізоляції, якщо оператори зв'язку не зможуть підключитися до зарубіжних кореневих серверів інтернету.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150164
 
   
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Грузинский журналист что-то знал. У РФ почали встановлювати обладнання, що дасть змогу владі ізолювати російський інтернет - Цензор.НЕТ 525
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Да ладно, кацапы построят вокруг фанерного рейхстага фанерный Берлин и будут туда ездить за фанерными немками. На картонной "Армате."
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Не буде смердіти руцьким духом хоч в неті.
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Думаете будут меньше гадить? Не,этим оставят.
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Будет как у чучхэрастов, чебурнет по разрешению лично апосраного.
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