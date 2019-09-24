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 Економіка, За кордоном
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Все про:Шефчович Марош (70) транзит газу (75)

 Єврокомісія добивається довгострокового рішення щодо поставок російського газу через Україну, - Марош Шефчович

Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович розраховує, що учасники тристоронніх консультацій з газопостачання ЄС-РФ-Україна досягнуть прогресу на наступній зустрічі.

"Ми сподіваємося просунутися в цих дебатах під час наступної наради, яка передбачена на третій тиждень жовтня", - сказав Марош Шефчович у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, ми намагаємося знайти довгострокове рішення, прийнятне для всіх сторін", - зазначив заступник голови ЄК, повідомивши, що поінформував Раду ЄС про черговий раунд тристоронніх консультацій, який відбувся в Брюсселі 19 вересня, і про забезпечення надійного газопостачання на майбутню зиму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150162
 
 
 Топ коментарі
 
Там СП-2 через год-полтора будет посроен, кому ты тут лепишь горбатого...
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вопрос: шо такое-не лает. не кусает, газ в украину не пускает?
ответ: премия кобелька. заботливо отправленная маме Еврокомиссия добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину, - Шефчович - Цензор.НЕТ 3834
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Звісно від України. 5-8млрд газу на рік. І це буде перемога ЄС!!!!
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Там СП-2 через год-полтора будет посроен, кому ты тут лепишь горбатого...
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И что с того, что зеледауны подпишут какие-то бамажки с газмясом? Они еще по старому контракту 2.5 ярда отдавать не спешат, хотя все суды давно просрали. Так и по новому будет. Кацы зелелохов разведут, как обычно и через год весь газ пустят по СП2. А будущая неустойка по контракту будет "оплачена" ими точно так же, как и 2.5 ярда...
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Только если Украинскому Нафтогазу времен Порошенко еще хватало смелости закидывать европейские суды позовами и откусывать от газмяса эти 2.5 ярда хоть небольшими частями, то боюсь что малоросскому зелебобовскому будут даны вказивкы не рыпаться, как во времена Бойко-Фирташей.
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вопрос: шо такое-не лает. не кусает, газ в украину не пускает?
ответ: премия кобелька. заботливо отправленная маме
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какой сп, подоят кацапов а потом зарубят ибудут пукиноеды жрать вместо молочки и хамона-мяса свой сранный газ.......
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ДОЛГОРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОДНО - ПАРАШНАЯ ********* ********* ВМЕСТО СО ВСЕМ СВОИМ СКОТОКРЕПОСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ЗАГИНАЕТСЯ РАКОМ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД!
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Главные баталии ждут перед новым годом. Будет жарко.
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Договоры с паРашей не стоят бумаги на котором написны.
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