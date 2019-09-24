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 Політика України
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Все про:відставка (557) Князєв (350)

 Глава Нацполіції Князєв подав у відставку. ВIДЕО (оновлено)

Глава Нацполіції Сергій Князєв написав заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це він заявив сьогодні, 24 вересня, під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Відео ТСН

"8 лютого 2017 року мене призначили головою Національної поліції. Під час представлення в уряді я заявив, що це для мене велика честь, що основні мої завдання - це реформи і спокій на вулицях. Так я заявив, стоячи на урядовому засіданні. 2,5 року я тільки цим і займався. Я і офіцери, які працювали, працюють і будуть працювати. Результати я вам озвучив. За цей час у ЗМІ неодноразово з'являлися брудні історії, на які я, чесно, майже не звертав уваги, особливо, бо я знав, що я роблю свою роботу правильно, чесно і мені ніколи було про це довго думати", - зазначив Князєв.

"Глава Нацполіції - це не політична посада. І поліція - це не політичний орган. Принципова позиція: поліцію неприпустимо втягувати в політичні інсинуації. І ми це показали на виборах-2019 року. Виборчий процес 2019 року з боку правоохоронної системи оцінено як міжнародним співтовариством, так і всією громадою нашої держави", - додав він

Читайте також: Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей

"Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав і віддаю себе їй. Це, дійсно справа мого життя, якій я віддав 28 років. Але я вирішив подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо звільнення мене з посади. Вважаю, що це той крок, мій, як глави поліції європейської держави", - завив Князєв.

"Я вдячний всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжуватиме реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150161
 
   
 Топ коментарі
 
Князь покидает нас........Но покидает он нас не с пустыми карманами
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Пока зеленский в США и не знает, они сняли верхушку полиции. По-моему это проделки Порошенко и как этап подготовки к декабрьскому путчу Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 696
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вірити Зе- себе не поважати- "з передвиборчої Зе програми"Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 205
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Чоловік бухгальтерши? Департаменту стратегічної розвідки? І до цього хххх-ов?
Воно хоч одного етнічного українця призначило в силових структурах, чи будуть знову повсюди чуваки з російськими паспортами?
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а рюкзаков ?
князів його вірний і перевірений дружаня
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Тепер чекаємо відставки від керівника департаменту ********** поліції Жукова...цього недополіцая потрібно ще і судити.
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в Україну повернулася Хатія,
для неї звільнилася посада
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"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку." - Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег
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на какие средства -так сказать ..а Князев это не тот мент, который еще капитаном -Мопсу на пилораме спичку в головку члена засовывал .пытал так сказать


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В Офисе Президента безальтенативно намекнули чтоб манапки собирал и на выход При Петюне такой залёт это как минимум слова сочувствия от петюшек и удобная возможность предложить компенсацию потерпевшей стороне за пустяшное содействие в операции "Ы".
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Цікаво, чи НАБУ займеться тим питанням??? А наші митники і прикордонники були сліпі і глухі, коли ця цяця пів мільйона євро вивозила! Аваков своїх пів мільйона вивіз ,чи мав вивозити?😃😃😃 А між іншим Зеленський брав під свою відповідальність призначення цих чортів з МВС!!!¡!!!!!!!!!!!!
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Ray‏ @Ray_net_ua - 21 сент. 2019 г. Зеленский со своим Аваковым долго не усидит на троне, украинцы терпеть не будут...
Блокада ворованного Россией украинского угля продолжается, не помогли титушки, менты Авакова и спеназ. Вышли местные украинцы и поддержали активистов, задержанных менты Глава Нацполіції Князєв подав у відставку - Цензор.НЕТ 6654 отпустили.Глава Нацполіції Князєв подав у відставку - Цензор.НЕТ 4326
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Надо так выходить требовать свой пай земли. Каждый горожанин имеет право на выделение в частную собственность более 1 га сх земли по конституции.
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Горожанє квартири приватизували безкоштовно. Так шо нєфуй.
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Танечка, браво!!! А то эти шариковы вечно хотят всё народное, но при этом берегут своё.
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Та де? Квартири попродавали, тепер ще б земельки. А вона вже приватизована. Я свою йому не дам.
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Вранье, нет доказательств что уголь украинский, по документам он с Кемеровской области.
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В кємерово- бурий. Добувають відкритим способом. Треба просто подивитися сорт. Фсьо.
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Так он деньги все вывез. Пора на Мальдивы пока не поймали.
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Молодец. Не каждый на такой шаг способен.
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Что за бред. Ясно же что он выводил нажитое непосильным трудом перед тем как смыться. А то что часть денег потерял при перевозке никак с этим не связано.
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Князев молодець! Поступив як справжній офіцер та як європейський чиновник, не те що Аваков, якому хоч сц..и в очі..)))
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Князеву хочаб за відставку - респект. Далі - то вже проблеми прокуратури.
Але це вже попередження про небезпечну ситуацію для усіх, хто на держслужбі і в кого родичі "дуже талановиті бізнесмени"...
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Разве такие ,как Князев уходят ? Они будут руководить с подполья !
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А при чём тут князев чи авакян? Их крышанул Зе, а значит Зе причём.
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Это из-за жены похоже, ну это уже по европейски, там тоже подают в отставку при скандалах.
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Свиноботы пантомиму устроили, герой Князев как настоящий европеец, наворовал, попался и подал отставку.
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Вся это банда, аброськины, трояны, князевы уходила, у них такой уговор был с уголовником Аваковым. Аваков от грязи избавляется, которая может его потянуть на дно.
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Очень странно, как бы не решил делать ноги из страны боясь что раскопают происхождение денег.
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Все по-європейськи, а не тільки відставка.
Гроші європейські - євро, везли їх в Європу. Які ще додаткові реформи потрібні?
Вже повна європа.
Нє, то, що поляки кажуть, що гроші везли відмивати, то може бути, бо там є дуже файний засіб для прання. Називається " полєна два тисьонци". Українські прикордонники подивилися - гроші чисті і пропустили. А на польськім боці там цельніками батько і син працюють. То син в батька й запитав: "Ойцєц, праць?" Ну, а той, видно, десь якусь плямку помітив та й сказав: "Праць, алє тілько в прошку Pollena 2000".
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еперь мусора нужно тряхануть за яйца на бабло
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Легализация казино оставит бедолагу без работы. Грамотно по тихому свалить пока самого не свалили.
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