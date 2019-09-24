 Глава Нацполіції Князєв подав у відставку. ВIДЕО (оновлено)

Про це він заявив сьогодні, 24 вересня, під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"8 лютого 2017 року мене призначили головою Національної поліції. Під час представлення в уряді я заявив, що це для мене велика честь, що основні мої завдання - це реформи і спокій на вулицях. Так я заявив, стоячи на урядовому засіданні. 2,5 року я тільки цим і займався. Я і офіцери, які працювали, працюють і будуть працювати. Результати я вам озвучив. За цей час у ЗМІ неодноразово з'являлися брудні історії, на які я, чесно, майже не звертав уваги, особливо, бо я знав, що я роблю свою роботу правильно, чесно і мені ніколи було про це довго думати", - зазначив Князєв.

"Глава Нацполіції - це не політична посада. І поліція - це не політичний орган. Принципова позиція: поліцію неприпустимо втягувати в політичні інсинуації. І ми це показали на виборах-2019 року. Виборчий процес 2019 року з боку правоохоронної системи оцінено як міжнародним співтовариством, так і всією громадою нашої держави", - додав він

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"Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав і віддаю себе їй. Це, дійсно справа мого життя, якій я віддав 28 років. Але я вирішив подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо звільнення мене з посади. Вважаю, що це той крок, мій, як глави поліції європейської держави", - завив Князєв.

"Я вдячний всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжуватиме реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю", - резюмував він.