 Глава Нацполіції Князєв подав у відставку. ВIДЕО (оновлено)

Про це він заявив сьогодні, 24 вересня, під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
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"8 лютого 2017 року мене призначили головою Національної поліції. Під час представлення в уряді я заявив, що це для мене велика честь, що основні мої завдання - це реформи і спокій на вулицях. Так я заявив, стоячи на урядовому засіданні. 2,5 року я тільки цим і займався. Я і офіцери, які працювали, працюють і будуть працювати. Результати я вам озвучив. За цей час у ЗМІ неодноразово з'являлися брудні історії, на які я, чесно, майже не звертав уваги, особливо, бо я знав, що я роблю свою роботу правильно, чесно і мені ніколи було про це довго думати", - зазначив Князєв.
"Глава Нацполіції - це не політична посада. І поліція - це не політичний орган. Принципова позиція: поліцію неприпустимо втягувати в політичні інсинуації. І ми це показали на виборах-2019 року. Виборчий процес 2019 року з боку правоохоронної системи оцінено як міжнародним співтовариством, так і всією громадою нашої держави", - додав він
"Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав і віддаю себе їй. Це, дійсно справа мого життя, якій я віддав 28 років. Але я вирішив подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо звільнення мене з посади. Вважаю, що це той крок, мій, як глави поліції європейської держави", - завив Князєв.
"Я вдячний всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжуватиме реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю", - резюмував він.
Воно хоч одного етнічного українця призначило в силових структурах, чи будуть знову повсюди чуваки з російськими паспортами?
князів його вірний і перевірений дружаня
для неї звільнилася посада
ТУТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ЧЬИХ ДЕНЕГ?
Блокада ворованного Россией украинского угля продолжается, не помогли титушки, менты Авакова и спеназ. Вышли местные украинцы и поддержали активистов, задержанных менты отпустили.
"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку. ДОКУМЕНТ
Але це вже попередження про небезпечну ситуацію для усіх, хто на держслужбі і в кого родичі "дуже талановиті бізнесмени"...
Гроші європейські - євро, везли їх в Європу. Які ще додаткові реформи потрібні?
Вже повна європа.
Нє, то, що поляки кажуть, що гроші везли відмивати, то може бути, бо там є дуже файний засіб для прання. Називається " полєна два тисьонци". Українські прикордонники подивилися - гроші чисті і пропустили. А на польськім боці там цельніками батько і син працюють. То син в батька й запитав: "Ойцєц, праць?" Ну, а той, видно, десь якусь плямку помітив та й сказав: "Праць, алє тілько в прошку Pollena 2000".