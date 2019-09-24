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 Політика України
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Все про:Зеленський (2852) Луценко (2654) США (5444)

 Усі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокурора, - Луценко дав пораду Зеленському

Ексгенпрокурор Ю. Луценко дав пораду президенту В.Зеленському про те, як поводитися в США, щоб не втратити підтримку і республіканців, і демократів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Зустріч президентів Зеленського і Трампа відбувається в розпал внутрішньо американського політичного двобою.

Щоб зберегти стратегічно важливу двопартійну підтримку України в США, у нашого Президента є простий вихід: всі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокуратури в межах міжнародної правової допомоги.

Для цього є механізм запитів (як, наприклад, у справі Лазаренка) або створення спільних слідчих груп (як, наприклад, у справі МН17)".

Також читайте: Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150154
 
 
 Топ коментарі
 
Какие на хер советы , от от забуханого ген пришмандовки
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Так я не понял ,а почему Югик ещё не на нарах ??? Пора ему уже на вторую ходку заезжать с пробитой кружкой ... Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 6437
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Луцкенко уже натворил, что теперь долго из дерма не выберемася. Спасбо Пете за такого дурака.
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Юра, сливай Трампа, делаем ставку на Байдена Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 1487
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Не будем ни на кого ставить, достаточно слить Генпрокурора, чтобы не испортить отношения с США, как правильно сказал Луценко, только вот боюсь - хватит ли ума у "новых лиц" разыграть такую партию...
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- Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках... (с)
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Луценко хотел сказать-на уровне бывшего Генпрокурора
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Так я не понял ,а почему Югик ещё не на нарах ??? Пора ему уже на вторую ходку заезжать с пробитой кружкой ... Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 6437
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...странно -- почему Луценко не посажен и не расстрелян? -- ещё и советы даёт самому мощному Политику Европы!
Джамиля, ты была моей любимой женой, почему ты не умерла? (с)
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Человек партии неудачников даёт совет, я смеялся пять минут.
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Какие на хер советы , от от забуханого ген ************
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Ты ****** упоротый . Расскахи кто деревья срезал и брусчатку поменял ?
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Лучше б ты продолжал с собакой танцевать...
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Луцкенко уже натворил, что теперь долго из дерма не выберемася. Спасбо Пете за такого дурака.
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советы бывалого пгокугога под хмельком дорогого стоят
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Гівно вляпалось в гівно

Ну, вітаю всіх!
Наш «один з найвеличніших лідерів усього світу» (за словами його помічника Єрмака) - обхезався. При чому обхезався так, що схоже розгрібати наслідки ми будемо всією країною. Бо давно вже авторитетний «Bloomberg» не присвячував нашій країні стільки матеріалів протягом кількох днів. Що й не дивно. Міжнародний скандал у який потрапив президент Зеленський, в Сполучених Штатах забудуть явно ще не скоро.

Коротко так. Є така країна - Сполучені Штати Америки. А в Штатах є такий президент Трамп. А президент Трамп хоче обратися на другий термін. А головний опонент Трампа на виборах - Джо Байден, колишній віце-президент за часів президента Обами. А в Джо Байдена є син - Хантер Байден, член правління української газової компанії «Бурісма», заснованої Миколою Злочевським, екс-міністром екології часів президента-дезертира Януковича.

І так само як у нас, Байден зараз волає у США про «злочинну владу бариг і корупціонерів», а Трамп відповідно - що Байден сам корупціонер. Реально слабким місцем Байдена є бізнес його сина - син політика є одним з керівників газової кампанії в Україні - країні якій США регулярно надає чималі обсяги державної допомоги. Звісно, виникає питання - а чи не залежать ті обсяги допомоги від міри успішності в Україні сина Байдена?

Питання це НЕЙМОВІРНО цікавить президента Трампа. І от 25 липня між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським відбулася телефонна розмова, офіційно - Трамп вітав Зеленського з перемогою на виборах.

А у США щойно сплив «свистун», тобто певний агент їхніх спецслужб, який надав Конгресу США інформацію про те, що під час телефонної розмови, Трамп разів вісім пригадав, що от не зле було б в Україні знову порушити кримінальну справу проти бізнеса сина Байдена… Корупцію там знайти… В ідеалі - про дотичність Байдена старшого до корупції з'ясувати… Тут варто зауважити, що справа проти «Бурісми» в Україні вже існувала, але була закрита. Подейкують навіть, що генпрокурор Шокін був усунутий з посади як раз через тиск адміністрації Обами - Україна тоді була не в тій ситуації, аби опиратися. Версію цю заперечують і Касько (тоді - заступник Шокіна), і сам Шокін.

За «Bloomberg» саме з цим бажанням Трампа було пов'язане блокування американської військової допомоги для України. Але наразі наш «один з найвеличніших лідерів усього світу» запевнив, що допомогу США нам скоро нададуть. А ще він як раз на зустріч з Трампом зібрався. Певно - домовилися президенти про щось. І тут - таке…

Важко навіть зрозуміти обсяги політичного скандалу, що спалахнув зараз у США - за безпосередньої участі нашого «одного з найвеличніших лідерів усього світу». Виходить так, що Трамп намагався розправитися зі своїм політичним опонентом, руками президента іншої, незалежної держави. Очевидно - не за просто так. А за таке - маленьких сильно по дупці шльопають.

Але просто у дивовижній ситуації опинився наш «один з найвеличніших лідерів усього світу». Уявити багнище в яке він усівся і занурився по вуха - геть навіть бракує уяви. Уявіть лише на мить, що під час цієї розмови Зеленського і Трампа наш «один з найвеличніших лідерів усього світу» ляпнув щось типу «так, я зрозумів, ми обов'язково зробимо». Ви уявляєте собі? Президент одної країни просить президента іншої країни порушити кримінальну справу проти політичного опонента першого президента, а другий президент обіцяє вплинути на правоохоронців і все організувати!

Я розумію, що у нас цим уже і дітей не здивуєш. А подумайте ким стане президент Зеленський після цього всього на Заході? Подумали? Правильно, він стане корупціонером. Класичним - зі знаком якості. І тут спільне фото з олігархом Коломойським (по якому ФБР справу веде) та історія з підпалом будинку екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої - як раз в масть. Скажете, Трамп міг так само під'їхати і до Порошенка? А от ні - не міг. До Порошенка під'їзджати було моторошно. Порошенко мав аж надто широкі зв'язки в американському політикумі - і серед демократів, і серед республіканців. Порошенко міг розрулити цю ситуацію тихо і без шуму. А зараз…

Скажете, ніякого розслідування за ці місяці порушено не було? А я відповім - за це Зеленський ящик шампанського мусить виставити колишньому генеральному прокурору Юрію Луценко, який явно розумів звідки вітер дме (згадайте його інтерв'ю про витівки послиці США). Але набагато цікавіше інше - яку ЩЕ інфу слив «свистун» однопартійцям Байдена, і які ще подробиці міжсобойчиків Трамп-Зеленський спливуть найближчим часом? І ким в очах Заходу виявиться тоді наш «один з найвеличніших лідерів усього світу»?
Про те, що станеться в разі перемоги Байдена (а вона дуже вірогідна) - я вже просто мовчу.

Д.Калинчук
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Лучше всего вообще не лезть в эти дела. Сами пусть разбираются.
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что такого выдающегося , сотворило это недоразумение , чтобы раздавать советы ... залезь под шконку и сиди молча , жди повестки в прокуратуру , ушлёпок
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