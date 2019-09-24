 Усі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокурора, - Луценко дав пораду Зеленському

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Луценко зазначив: "Зустріч президентів Зеленського і Трампа відбувається в розпал внутрішньо американського політичного двобою.
Щоб зберегти стратегічно важливу двопартійну підтримку України в США, у нашого Президента є простий вихід: всі питання щодо Байдена або інших американських справ мають вирішуватися на рівні Генпрокуратури в межах міжнародної правової допомоги.
Для цього є механізм запитів (як, наприклад, у справі Лазаренка) або створення спільних слідчих груп (як, наприклад, у справі МН17)".
Джамиля, ты была моей любимой женой, почему ты не умерла? (с)
Ну, вітаю всіх!
Наш «один з найвеличніших лідерів усього світу» (за словами його помічника Єрмака) - обхезався. При чому обхезався так, що схоже розгрібати наслідки ми будемо всією країною. Бо давно вже авторитетний «Bloomberg» не присвячував нашій країні стільки матеріалів протягом кількох днів. Що й не дивно. Міжнародний скандал у який потрапив президент Зеленський, в Сполучених Штатах забудуть явно ще не скоро.
Коротко так. Є така країна - Сполучені Штати Америки. А в Штатах є такий президент Трамп. А президент Трамп хоче обратися на другий термін. А головний опонент Трампа на виборах - Джо Байден, колишній віце-президент за часів президента Обами. А в Джо Байдена є син - Хантер Байден, член правління української газової компанії «Бурісма», заснованої Миколою Злочевським, екс-міністром екології часів президента-дезертира Януковича.
І так само як у нас, Байден зараз волає у США про «злочинну владу бариг і корупціонерів», а Трамп відповідно - що Байден сам корупціонер. Реально слабким місцем Байдена є бізнес його сина - син політика є одним з керівників газової кампанії в Україні - країні якій США регулярно надає чималі обсяги державної допомоги. Звісно, виникає питання - а чи не залежать ті обсяги допомоги від міри успішності в Україні сина Байдена?
Питання це НЕЙМОВІРНО цікавить президента Трампа. І от 25 липня між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським відбулася телефонна розмова, офіційно - Трамп вітав Зеленського з перемогою на виборах.
А у США щойно сплив «свистун», тобто певний агент їхніх спецслужб, який надав Конгресу США інформацію про те, що під час телефонної розмови, Трамп разів вісім пригадав, що от не зле було б в Україні знову порушити кримінальну справу проти бізнеса сина Байдена… Корупцію там знайти… В ідеалі - про дотичність Байдена старшого до корупції з'ясувати… Тут варто зауважити, що справа проти «Бурісми» в Україні вже існувала, але була закрита. Подейкують навіть, що генпрокурор Шокін був усунутий з посади як раз через тиск адміністрації Обами - Україна тоді була не в тій ситуації, аби опиратися. Версію цю заперечують і Касько (тоді - заступник Шокіна), і сам Шокін.
За «Bloomberg» саме з цим бажанням Трампа було пов'язане блокування американської військової допомоги для України. Але наразі наш «один з найвеличніших лідерів усього світу» запевнив, що допомогу США нам скоро нададуть. А ще він як раз на зустріч з Трампом зібрався. Певно - домовилися президенти про щось. І тут - таке…
Важко навіть зрозуміти обсяги політичного скандалу, що спалахнув зараз у США - за безпосередньої участі нашого «одного з найвеличніших лідерів усього світу». Виходить так, що Трамп намагався розправитися зі своїм політичним опонентом, руками президента іншої, незалежної держави. Очевидно - не за просто так. А за таке - маленьких сильно по дупці шльопають.
Але просто у дивовижній ситуації опинився наш «один з найвеличніших лідерів усього світу». Уявити багнище в яке він усівся і занурився по вуха - геть навіть бракує уяви. Уявіть лише на мить, що під час цієї розмови Зеленського і Трампа наш «один з найвеличніших лідерів усього світу» ляпнув щось типу «так, я зрозумів, ми обов'язково зробимо». Ви уявляєте собі? Президент одної країни просить президента іншої країни порушити кримінальну справу проти політичного опонента першого президента, а другий президент обіцяє вплинути на правоохоронців і все організувати!
Я розумію, що у нас цим уже і дітей не здивуєш. А подумайте ким стане президент Зеленський після цього всього на Заході? Подумали? Правильно, він стане корупціонером. Класичним - зі знаком якості. І тут спільне фото з олігархом Коломойським (по якому ФБР справу веде) та історія з підпалом будинку екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої - як раз в масть. Скажете, Трамп міг так само під'їхати і до Порошенка? А от ні - не міг. До Порошенка під'їзджати було моторошно. Порошенко мав аж надто широкі зв'язки в американському політикумі - і серед демократів, і серед республіканців. Порошенко міг розрулити цю ситуацію тихо і без шуму. А зараз…
Скажете, ніякого розслідування за ці місяці порушено не було? А я відповім - за це Зеленський ящик шампанського мусить виставити колишньому генеральному прокурору Юрію Луценко, який явно розумів звідки вітер дме (згадайте його інтерв'ю про витівки послиці США). Але набагато цікавіше інше - яку ЩЕ інфу слив «свистун» однопартійцям Байдена, і які ще подробиці міжсобойчиків Трамп-Зеленський спливуть найближчим часом? І ким в очах Заходу виявиться тоді наш «один з найвеличніших лідерів усього світу»?
Про те, що станеться в разі перемоги Байдена (а вона дуже вірогідна) - я вже просто мовчу.
Д.Калинчук