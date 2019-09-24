 Німеччина не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і виданих в ОРДЛО, - ЗМІ

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала німецька газета Bild із посиланням на відповідь уряду на запит депутатки Вільної демократичної партії Ренати Альт, яка є доповідачкою парламентської групи щодо України та Росії.
З відповіді видно, що німецький уряд не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і тих, що російська влада роздає, починаючи з квітня, в окупованих районах Східної України.
З квітня Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки серед них припадає на мешканців ОРДЛО невідомо.
У відповіді депутатці федеральний уряд розкритикував указ Володимира Путіна про видачу паспортів мешканцям ОРДЛО, стверджуючи, що це порушення суверенітету України і Мінських домовленостей.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку подання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Люди вільно отримували закордонні паспорти і вільно отримували візи.
Арабы немцев трахали теперя ордловцы им памагать будут! Нефик ***** зад лизать!
🤗
тесновато бесноватым.. так пусть расползаются по Германии, где ихние деды ваевали и гансов побивали... на Берлин! кароче ))))
Візи Німеччина видає по закордонних паспортах чи по звичайних?
Якщо по закордонних, то як вони мали ідентифікувати ті паспорти які видані жителям ЛДНР?
ния выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - пресс секретарь Газпрома
Живе людина в Криму і має російський паспорт. Хто їй забороняє отримати закордонний паспорт наприклад, у візовому центрі Курська чи іншого міста Росії? І потім з цим паспортом вона буде в'їзджати в Україну. Пустять її чи ні?
А тепер уяви, що така людина їде в Німеччину. Що мають робити в такому випадку німці?