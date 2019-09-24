 У мерії Львова знайшли гранату

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.
"Сьогодні, 24 вересня, під час ремонтних робіт у Музеї міста виявлено гранату часів Другої світової війни. Вхід до міської ради відкрито. Небезпеки для працівників і відвідувачів немає", - йдеться в повідомленні.
Місце виявлення огородили, виставили охорону.
У Музеї міста повідомили, що до вечора снаряд вивезуть.
Парень увидел что комми сделали с его братом, записался в Вермахт и воевал так что довоевался до пенсии в Канаде.
И так должны были воевать все, после голодоморов то.
Думаю что Сталин был вообще "гений" - за себя, обосранное чучело, вынудил воевать миллионы, им же и опущенных. И ни разу не "поскорблю" за рабами Сралина - потом их вывозил "вошдь" на Валаам, шоб не засерали городА совковые, напоминая цену сралинских маневров.
Наши - как всегда: давай за Сралина, а потом, - оп, давай против Сралина.
Это была клоунада просто. Парашники недурно насмехаются над нами. Ибо свободный человек не позволит сделать ся рабом. Тем более таким, на которого бы рабы Рима, из каменоломни сказали: тьху, раб.