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Все про:граната (478) Львів (1095) мерія (29)

 У мерії Львова знайшли гранату

24 вересня в приміщенні Ратуші у Львові, де розташована мерія міста, знайшли снаряд часів Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Сьогодні, 24 вересня, під час ремонтних робіт у Музеї міста виявлено гранату часів Другої світової війни. Вхід до міської ради відкрито. Небезпеки для працівників і відвідувачів немає", - йдеться в повідомленні.

Місце виявлення огородили, виставили охорону.

У Музеї міста повідомили, що до вечора снаряд вивезуть.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150145
 
 
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Грицик підкинув по-дєшовкє. В мэрии Львова нашли гранту - Цензор.НЕТ 3172
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капсула времени от дидов - комсомольцев с благодарственным письмом в будущее - взорвать к такой то матери через энное количество лет
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Редактор читає мої коментарі? От що значить авторитет!
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Боевой полковник, шобы был без гранаты, обижаешь В мэрии Львова нашли гранату - Цензор.НЕТ 5430
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Кажуть цей полковнік любить їздити по паркету напів-попіями.
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Зацепило шо писал кто-то:
Парень увидел что комми сделали с его братом, записался в Вермахт и воевал так что довоевался до пенсии в Канаде.

И так должны были воевать все, после голодоморов то.
Думаю что Сталин был вообще "гений" - за себя, обосранное чучело, вынудил воевать миллионы, им же и опущенных. И ни разу не "поскорблю" за рабами Сралина - потом их вывозил "вошдь" на Валаам, шоб не засерали городА совковые, напоминая цену сралинских маневров.
Наши - как всегда: давай за Сралина, а потом, - оп, давай против Сралина.
Это была клоунада просто. Парашники недурно насмехаются над нами. Ибо свободный человек не позволит сделать ся рабом. Тем более таким, на которого бы рабы Рима, из каменоломни сказали: тьху, раб.
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Висмікніть кільце і киньте ту бімбу на стіл Андрюші . Він знає, що робити 😕
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