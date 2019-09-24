 У мерії Львова знайшли гранату

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Сьогодні, 24 вересня, під час ремонтних робіт у Музеї міста виявлено гранату часів Другої світової війни. Вхід до міської ради відкрито. Небезпеки для працівників і відвідувачів немає", - йдеться в повідомленні.

Місце виявлення огородили, виставили охорону.

У Музеї міста повідомили, що до вечора снаряд вивезуть.

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