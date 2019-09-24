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 Політика України
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Все про:затримання (3025) відмивання грошей (69) Польща (1949) Князєв (350)

 Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей

Окружна прокуратура Замостя підтвердила факт затримання на кордоні трьох українців із 500 тис. євро готівкою.

Речник окружної прокуратури Замостя Артур Шикула підтвердив затримання на кордоні у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" трьох громадян України, які намагались ввезти до Польщі без декларування 500 тис. євро. Незадекларовані гроші виявили польські прикордонники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.

"Затримано чотирьох осіб у зв’язку із підозрою на вчинення злочину з відмивання брудних грошей. Слідство у цій справі веде окружна прокуратура Замостя", - повідомив 24 вересня речник польської прокуратури Артур Шикула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На польському кордоні перевіряли авто, де директор будфірми Каган провозив € 650 тис. У машині була ексдружина глави Нацполіції Князєва

За його словами, затримання відбулось у суботу, 21 вересня. Прикордонники затримали трьох громадян України та одного громадянина Хорватії. З огляду на інтереси слідства, польська прокуратура не розголошує прізвищ затриманих і не подає додаткових подробиць у цій справі.

Як пише ZAXID.NET, серед затриманих у Гребенному опинилася ексдружина голови Національної поліції України Вікторія Князєва.

У понеділок увечері, 24 вересня, коли справа набула резонансу, затримання колишньої дружини підтвердив і сам Сергій Князєв. За словами Князєва, гроші належали не його дружині, а власникові будівельної фірми "Атлант" Вадимові Кагану, який нібито заявив на кордоні, що перевозить велику суму грошей, але не мав усіх потрібних документів.

"Наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", - зазначив Князєв.

"Утім, з огляду на повідомлення польської прокуратури, справа далека до завершення, оскільки розпочато розслідування за підозрою у відмиванні грошей", - зазначає видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150141
 
   
 Топ коментарі
 
Зря.

Она честная.

Аваков подтвердит.
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Мусара остаются мусарами,хоть переименовали и реформы делали,а из говна пулю не сделаешь !
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Ну если бывшая, то ничего страшного. Так сказать папиредница Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег - Цензор.НЕТ 3401
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Зря.

Она честная.

Аваков подтвердит.
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Ну если бывшая, то ничего страшного. Так сказать папиредница
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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Вона то пєрєдніца,але для Князєва буде задніца...
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Просто Аваков не знав про це все, він би попередив злочин. Він би не допустив вивезення з Україні контрабандиних грошей якіх Князєв накнязував за рокі "чесної" праці в МВС.
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Мусара остаются мусарами,хоть переименовали и реформы делали,а из говна пулю не сделаешь !
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Исторически так сложилось ,что в мусора идут законченные отбросы общества ,там нет места порядочным и честным людям ,это отстойник для самого гнусного дерьма и моральных уродов !
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я рад тому, что ты осознаёшь и раскаиваешься за своё прошлое.
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Все пижженные и угнетенные по жизни идут в мусора, кто в армии чертом и чуханом два года были и с лезвием очко ляшкотрасил, кто в бурсе сумки пацанам носил, вот эти терпилы и идут в мусора..... чтобы отомсить всему миру.
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ні, як ти кажеш "отброси общества" ідуть в злочинці, а ті кому вистачило розуму не скотитись в прірву і бачили те зло або перемогли його в собі ідуть в поліцію або ідеалісти, але їх мало і довго там не тримаються.
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Він же генералом не вчора став,а ким він ще може бути якщо 20рокіцв у мусарні? Тільки мусором. Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей - Цензор.НЕТ 2944
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Набу есть кем заняться.Мовчить,начебто глухе.
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ну дык небу занимается только высокопосадовцямы. Князев решил сдрыснуть по этому.
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вчера писали, что они этой компанией за этот год 6 раз выезжали за кордон и на весе их уже задерживали с деньгами НО тогда дело замяли
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вот вам и подтверждение лениского тезиса о том, что всякая прачка может управлять перевозкой валюты через границу государства
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"Гребенне - Рава-Русская" \\\\\\\\\

Не понимаю зачем задерживать там русских?
Ну везли себе что-то, ну для Евросоюза, но нет, фошисты эти задержали. Разве задержанные не русские? Или не патриоты, или как там сейчас модно? Удивляюсь до стану невиносимости просто)
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она всегда называлась Рава-Руська - от слова Русь...
и вообще в украинском языке нет слова русський
а есть слово росіянин...
Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей - Цензор.НЕТ 5732

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Ну да, погодка в Найроби щас шикарная, это да....
А что вы сказать то хотел то?

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а то труднощі перекладу тутешніх дурналістів, вони ні рашинської ні української толком не знають, перекладачем переклади і раді. Перекладали мабуть з української, бо якби навпаки то була б Рава-Російська, а так в українській версії правильно, а в кацапській якась фігня.
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мне смешно.
я принципиально не перехожу на мою мову, спілкуючись з ура-шками.
ок. ти "виграв"
ти знаєш хто?
:
https://myzuka.club/Song/1555377/Korol-I-Shut-Instrument
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Коль я решил,то выпью обязательно.Вот Львовский главмусор и Князев решили для себя однозначно.Для них закон-как дышло.Бомжами прикинутся.
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Хтось казав, що розвелися вони нібито фіткивно - заради "чистої" е-декларації...
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Она много знает,хоть и бывшая.Кажет не вытащишь-тебя солью.
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Фиктивный развод - это типовая схема у многих чиновников, чтобы всё наворованное из госбюджета бабло переписать на якобы бывшую жену:

которая в реальности остаётся "действующей" боевой подругой в важнейшем общесемейном деле по сохранению краденого...
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Не может быть . Свята людына . Хай Аваков здохнит , шо не так .
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ВСЯ пэтина банда должна сидеть пожизненные сроки ВСЯ без исключения !!!!!!!!!!!!!
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правда зараз Зе-команда керує,але то таке
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Ще одна перемога майдану! 155 рехворма, так би мовити від сивочолого ♤дараса.
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Не в бровь , а в глаз. На смену БПП с бляха мухами и Пашинскими с Гаврылюками,
пришли Слуги Народа с паликмахерами.
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в этой стране других нет....сколько бы вы не голосовали...
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Я от думаю до какого колапса мы доедем
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судя по отсутствию декларирования, роль мадам Князевой была лишь в создании "крыши".
Ни в жизнь не поверю, что она предоставляла услуги эскорта состоятельным джентльменам.
Хотя...
А вообще совершенно тупой поступок-переться через границу на дорогой машине вчетвером с незадекларированным поллимона.
На что надеялись?!
Интересно, появятся ли у Авакова "вопросы" к Князеву?
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Вспомнил как Рубан,через кордон,с оружием перся.
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...и появятся ли у Авакова вопросы к пограничникам?
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О как, а муж её вчера говорил что всё хорошо, недоразумение вышло, всех уже отпустили.
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Так и поляки пишут шо их отпустили.
Пол лимона конфисковали, объяснительные взяли - и отпустили.
Согласно статье 299 польского УК - а носит она красивое название "пранье пеньондзы" -гражданам светит от 6 мес до 8 лет тюрьмы, в случае если происхождение лавандоса будет признано незаконным.
Я так понимаю шо признать их незаконность должны наши вітчизняні органы кривосудия, так шо все у этих граждан будет хорошо и денюшку им отдадут за вычетом штрафа за недекларирование.
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а за сам факт провоза такой суммы без декларации ничего не полагается?
(не важно чистые или грязные эти деньги)
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За сам факт провоза хоть какой суммы выше чем 10 тыс евро полагается штраф в размере от одной десятой до двадцатикратного размера минимальной зарплаты.
Скоко это точно денег я хз, потому шо минималка у них щас 2250 злотых брутто, а как они штраф считают - непонятно, но скорее всего от нетто.
Ну в среднем - штраф будет де-то от 180 до 38 тысяч злотых, как судья решит.
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спасибо за ликбкез . А сумма не задекларированая подлежит изъятию?
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Ніт, это частная собственность, если нет данных шо эта сумма получена незаконным путём их обязаны вернуть.
Шобы этого избежать нужно було просто заполнить две бумажки, никаких налогов и сборов при этом платить не надо.
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Как то неожиданно, оркужение святого пети и такая лажа. Что то не видно порохоботских методичек....
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как бы сопля уже давно президент, а виноват у зебилов всегда кто-то другой
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дык это же авакяна подопечный. При чём здесь петя?
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Она не экс. Живут вместе. Развод фиктивный чтобы скрывать доходы муженька.

По нашим данным, Князевы до сих пор проживают вместе.

Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL, на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.
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Это же умом рехнуться - две квартиры в селе общей площадью 130 квм! Никакой нормальный человек в Украине не может себе позволить такой роскоши. Расстрелять сейчас же на радость идиотам.
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Та обе мрази! Бывшая, не бывшая - обоих в кандалы и на химию, сук!
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Не такой он и бывший
Как с перва показалось...
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тебе Мендель не нравится ?

Эта подруга кореша Зелемойского, работающего в ОПЕ, победила на закрытом конкурсе среди 4000 претенденток.
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Странно что у Трубы нет ни каких вопросов к этим гражданам Украины.
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БЕЗ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ! А вчера Князев пел соловьем о том что законно ввозили. Когда их ловят на мошенничестве они все такие законопослушные что святее папы римского
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так могут скоро добраться до святого семейства нашего главного демократа.
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Палишься кацапус, демократия это ругательное слово на рашке
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Ги-ги-ги, Князєв нічого не знав,він розлучений,правда на ній все майно,яке Князєв накнязював за роки бездоганної служби
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Правильно подозревает. Вывозят отмытые и обналиченные деньги за границу под присмотром смотрящих от полицейской (правильно будет - ментовской) крыши.
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Якщо Аваков (на думку СН) "новоє ліцо", то чому Князєв "староє ліцо"? - Де логіка? Хоча яка логіка може бути у ...
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За один день сума зменшилась з 650 тис до 500 тис євро
За тиждень будемо з'ясовувати як ця четвірка перетнула кордон без жодної копійки у кишені...
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ливаруционэры гидности залезли по трупам майдановцев в министерские кресла, что бы ворвовть под одобрительльный вой тупых порохоботов!
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рюкзаков не знає куди складати гроші,
примушує підлеглих і використовує їх
дружин як репозитарій..
добре що не як колумбарій
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Якщо би це знав Аваков, такого б не було. Він би попередив і не допустив корупції би ..правда? Він просто не був в курсі.
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Якщо він з жінкою розлучений,то якого біса він має ще за неї виправдовуватись?
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Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег
всего то )))
зато украинская прокуратура думает что она белая и пушистая)
блондинка)))


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В української прокуратури питань нема?
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Возникает вопрос - откуда дровишки, ой, денежки...
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Та не экссупруга, а супруга. Все эти разводы просто "разводы" для лохтората и если Шо типа нЄ прЄ дЄлах... Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей - Цензор.НЕТ 5414
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Уже стала экс-супругой. Когда же успели развестись?
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Менты, как вы их не назовите, всегда менты: сегодня поймали мента на преступлении и,о, оказывается он вчера был уволен со службы. У генералов проще - много жен и все бывшие.
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Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег





наличку авакова везла

как остап бендер

но попалась бранзулетка

счас побегууут побегууут потом полетяяят

ахахаха
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Не экс жену,а ЖЕНУ и не ее это СХЭМА а муженька. Он просто один из..... И надо же быть таким жадным что бы просто не перевести. Ведь не спрашивают "Деньги откуда" в украинских банках. Офшор бы купили. 500 баксов.Да,ылита.
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