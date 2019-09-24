 Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей

Речник окружної прокуратури Замостя Артур Шикула підтвердив затримання на кордоні у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" трьох громадян України, які намагались ввезти до Польщі без декларування 500 тис. євро. Незадекларовані гроші виявили польські прикордонники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.

"Затримано чотирьох осіб у зв’язку із підозрою на вчинення злочину з відмивання брудних грошей. Слідство у цій справі веде окружна прокуратура Замостя", - повідомив 24 вересня речник польської прокуратури Артур Шикула.

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За його словами, затримання відбулось у суботу, 21 вересня. Прикордонники затримали трьох громадян України та одного громадянина Хорватії. З огляду на інтереси слідства, польська прокуратура не розголошує прізвищ затриманих і не подає додаткових подробиць у цій справі.

Як пише ZAXID.NET, серед затриманих у Гребенному опинилася ексдружина голови Національної поліції України Вікторія Князєва.

У понеділок увечері, 24 вересня, коли справа набула резонансу, затримання колишньої дружини підтвердив і сам Сергій Князєв. За словами Князєва, гроші належали не його дружині, а власникові будівельної фірми "Атлант" Вадимові Кагану, який нібито заявив на кордоні, що перевозить велику суму грошей, але не мав усіх потрібних документів.

"Наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", - зазначив Князєв.

"Утім, з огляду на повідомлення польської прокуратури, справа далека до завершення, оскільки розпочато розслідування за підозрою у відмиванні грошей", - зазначає видання.