 Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей

Речник окружної прокуратури Замостя Артур Шикула підтвердив затримання на кордоні у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" трьох громадян України, які намагались ввезти до Польщі без декларування 500 тис. євро. Незадекларовані гроші виявили польські прикордонники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET.
"Затримано чотирьох осіб у зв’язку із підозрою на вчинення злочину з відмивання брудних грошей. Слідство у цій справі веде окружна прокуратура Замостя", - повідомив 24 вересня речник польської прокуратури Артур Шикула.
За його словами, затримання відбулось у суботу, 21 вересня. Прикордонники затримали трьох громадян України та одного громадянина Хорватії. З огляду на інтереси слідства, польська прокуратура не розголошує прізвищ затриманих і не подає додаткових подробиць у цій справі.
Як пише ZAXID.NET, серед затриманих у Гребенному опинилася ексдружина голови Національної поліції України Вікторія Князєва.
У понеділок увечері, 24 вересня, коли справа набула резонансу, затримання колишньої дружини підтвердив і сам Сергій Князєв. За словами Князєва, гроші належали не його дружині, а власникові будівельної фірми "Атлант" Вадимові Кагану, який нібито заявив на кордоні, що перевозить велику суму грошей, але не мав усіх потрібних документів.
"Наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано", - зазначив Князєв.
"Утім, з огляду на повідомлення польської прокуратури, справа далека до завершення, оскільки розпочато розслідування за підозрою у відмиванні грошей", - зазначає видання.
Она честная.
Аваков подтвердит.
Не понимаю зачем задерживать там русских?
Ну везли себе что-то, ну для Евросоюза, но нет, фошисты эти задержали. Разве задержанные не русские? Или не патриоты, или как там сейчас модно? Удивляюсь до стану невиносимости просто)
и вообще в украинском языке нет слова русський
а есть слово росіянин...
А что вы сказать то хотел то?
я принципиально не перехожу на мою мову, спілкуючись з ура-шками.
ок. ти "виграв"
ти знаєш хто?
:
https://myzuka.club/Song/1555377/Korol-I-Shut-Instrument
которая в реальности остаётся "действующей" боевой подругой в важнейшем общесемейном деле по сохранению краденого...
пришли Слуги Народа с паликмахерами.
Ни в жизнь не поверю, что она предоставляла услуги эскорта состоятельным джентльменам.
Хотя...
А вообще совершенно тупой поступок-переться через границу на дорогой машине вчетвером с незадекларированным поллимона.
На что надеялись?!
Интересно, появятся ли у Авакова "вопросы" к Князеву?
Пол лимона конфисковали, объяснительные взяли - и отпустили.
Согласно статье 299 польского УК - а носит она красивое название "пранье пеньондзы" -гражданам светит от 6 мес до 8 лет тюрьмы, в случае если происхождение лавандоса будет признано незаконным.
Я так понимаю шо признать их незаконность должны наши вітчизняні органы кривосудия, так шо все у этих граждан будет хорошо и денюшку им отдадут за вычетом штрафа за недекларирование.
(не важно чистые или грязные эти деньги)
Скоко это точно денег я хз, потому шо минималка у них щас 2250 злотых брутто, а как они штраф считают - непонятно, но скорее всего от нетто.
Ну в среднем - штраф будет де-то от 180 до 38 тысяч злотых, как судья решит.
Шобы этого избежать нужно було просто заполнить две бумажки, никаких налогов и сборов при этом платить не надо.
По нашим данным, Князевы до сих пор проживают вместе.
Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL, на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.
Как с перва показалось...
Эта подруга кореша Зелемойского, работающего в ОПЕ, победила на закрытом конкурсе среди 4000 претенденток.
За тиждень будемо з'ясовувати як ця четвірка перетнула кордон без жодної копійки у кишені...
примушує підлеглих і використовує їх
дружин як репозитарій..
добре що не як колумбарій
всего то )))
зато украинская прокуратура думает что она белая и пушистая)
блондинка)))
наличку авакова везла
как остап бендер
но попалась бранзулетка
счас побегууут побегууут потом полетяяят
ахахаха