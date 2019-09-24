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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2852) Коломойський (581) Приватбанк (310)

 Зеленський мусить визначитися, бути слугою народу чи слугою олігархів, - The Financial Times

Можливе повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам, до яких належить олігарх Ігор Коломойський, поставить під загрозу майбутнє фінансування з боку МВФ та інших західних партнерів і може звести нанівець позитивні кроки нового українського уряду.

Про це йдеться в редакційній статті The Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

"Західні прихильники, охочі побачити, як Україна остаточно покінчить зі своєю клептократичною моделлю правління, багато в чому дали Зеленському кредит довіри, хоча телевізійний комік набув популярності в передачах і телесеріалі на телеканалі Коломойського. Вони випустили з уваги те, що президент призначив керівником свого Офісу Андрія Богдана - адвоката Коломойського. Інвестори вітали кроки призначеного президентом 35-річного прем'єра Олексія Гончарука, коли той рішуче почав реалізацію програми з легалізації продажу сільськогосподарських земель, приватизації держпідприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності. Однак, 10 вересня було опубліковано фото усміхненого Коломойського, який сидить із Зеленським та Богданом у кабінеті президента. Мільярдер привернув увагу оточення, зробивши гучну заяву на форумі в Києві, організованому олігархом-конкурентом. Потім прем'єр-міністр в інтерв'ю виданню випадково обмовився, що Зеленський хоче "знайти спільні рішення" щодо "ПриватБанку", хоча пізніше заявив, що його неправильно зрозуміли", - пише The Financial Times.

"Будь-яке врегулювання справи "ПриватБанку" має на увазі максимальне стягнення активів з його колишніх власників і має бути погоджено з МВФ. Крім того, перед президентом стоїть вирішальний вибір. Багато українців вважають, що його попередник, мільярдер Петро Порошенко, перебуваючи на президентській посаді, так і не зміг перестати бути олігархом і стати справжнім державним діячем-реформістів. Зеленський мусить вирішити, чи хоче він бути "слугою народу" (так називається телесеріал, в якому він знімався, і його партія) чи слугою олігархів", - підсумовує видання.

Читайте також: Госпсуд Києва переніс на 1 жовтня розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в її капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування.

У ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій "ПриватБанку", і суд задовольнив це клопотання. Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.

Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, "ПриватБанк", а також зберігачі Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхилялися.

Нині сторони ведуть судові спори як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "ПриватБанком і його ексакціонерами, бо Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "ПриватБанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) був на 1-му місці серед 77 банків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150137
 
   
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я його не вживав, на відміну від зєбобіка, який зараз вподобав зелене лайно. Голос крові?
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Це можливо лише після того, як українці врешті самі визначаться, що вони тут будують: демократію, чи олігархію.
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Так он определился уже давно! Только не сколько на олигархов, а на рашу
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Какой то тотолстый намек на вмешателство Президента в судебную власть. Непохоже на американцев.
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как был так и останется слугой уродов ...
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За такое Бутус обычно банит
но Приват банк дограбили полностью
я в прошлом году направил заявление, что от моего имени грабят ваш банк
все отморозились
от Привата
до Луцика

И кстати
Киевляне-застройщики
Вас также грабят от моего имени
Луцик на мои заявления отморозился
Такого скотства за историю Украины в стране еще не было
Бутус фас банить!!!!
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зеленский определился давно, - он даже на табуретку лез определенный.
Просто есть люди которые єто понимали а а есть зебилы...
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Да за зелю уже давно всё определил беня. Что делать с тем бардаком,который разведут в стране эти уроды-вот вопрос.
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Ніяких признаків що вони зібрались будувати країну,поки дешевий піар і ненажерливість олігархів в першу чергу Коломоші . А де ж закони про деофшоризацію ,деолігархізацію ,на жаль ветував такий потрібний закон про "Тимчасові слідчі комісії". Як повернути з офшорів виведені олігархами понад 170 мільярдів доларів?
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Сегодня ещё не было: " Валера Гастелло засветился в компании Коломойского, Нарика и вора в законе Умки" ?
И ещё одного куплета "Днепропетровской братвы" от "журналистки" Бердинских?
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При всём желании, что он может противопоставить олигархам? Снесут за месяц.
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Примерно через полгода после возникновения клички "х.йло", при наборе в Гугл "Путин", выскакивало это слово... Мне интересно, через какое время, при наборе слова "зебил", Гугл будет выдавать - "сторонник Зеленского"?...
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http://myslovo.com/?dictionary=%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BB-2

Зебіл
нерозумна людина 21сторіччя. яка вважає, що державою можуть керувати пролетарії та кухарки, як було під час Жовтневої революції

Приклад:
призначення керівником СБУ працівника шоу-бізнеса, а президентом країни блазня
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Он определился перед выборами ! Он с олигархами !В Украине не будет самодостаточного президента ! Продажа- это наше все !
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ета шо жє палучаєтца нас апять кінулі как лахов ! Зеленський мусить визначитися, бути слугою народу чи слугою олігархів, - The Financial Times - Цензор.НЕТ 8327 зачєм жє ми родіну на вибарах прадавалі
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Конкретика А СН делает вид что не понимают

СН партия чего изволите
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Нажаль українці вчергове помилились на виборах. Мабуть це вже звичка.
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Он слуга Коломойского, без Коломойского Зеленский просто пшик.
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При Зеленському всі суди виграв Коломойський, це значить що суди корупційні.
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Зеленскому срочно нужно уволить смотрящего Коломойского, Богдана.
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Марионетка не может самоопределяться по определению.
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У відомому анекдоті абіЗьянка довго ніяк не могла вирішити - розумна вона чи гарна. Схоже, що слугою урода ця проблема давно вже вирішена
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Судя по тому, как разгулялись в последнее время Коломойский, Богда, Портнов и прочая рыговская нечисть, то Зеленский является как слугой Коломойского, так и слугой Путина - "Слуга двух господ" короче.
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