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Все про:ДТП (2513) Одеська область (1074) прокуратура (1894)

 Смертельна ДТП під Одесою: водія вантажівки заарештували на 2 місяці без права застави

За клопотанням прокуратури області суд взяв під варту без права застави водія, причетного до ДТП, унаслідок якої загинули дев'ятеро людей в Овідіопольському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області на своїй сторінці в Facebook.

У суботу, 21 вересня, цей чоловік за кермом автопоїзда "DAF 95XF430" з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства.

З’ясовано, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечної швидкості, не врахував стану завантаженого авто, та не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.

Унаслідок порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з "MERCEDES-BENS 312D". Авто відкинуло за межі проїжджої частини, унаслідок аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від тяжких ушкоджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в Одеській області: опубліковано список загиблих

Нагадаємо, що раніше прокуратура повідомила про підозру водієві автопоїзда, причетному до трагічного ДТП, в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Законом передбачено до 10 років ув'язнення за вчинення вказаного злочину (ч. 3 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.

Смертельна ДТП під Одесою: водія вантажівки заарештували на 2 місяці без права застави 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150133
 
   
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Ну да, как же его под залог можно выпускать? Это только за умышленное убийство выпускают.
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