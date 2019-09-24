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Все про:наркотики (842) марихуана (72) Міжнародна антинаркотична асоціація (1) боротьба з наркотиками (1)

 Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації канабісу за відсутності єдиного органу наркополітики

Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації медичного канабісу в умовах відсутності єдиної наркополітики в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава правління Міжнародної антинаркотичної асоціації Ігор Щеглов.

"Вся запропонована схема про так званий медичний канабіс свідчить тільки про невігластво. Ніхто толком не вивчав пропонований закон. За ширмою допомоги онкохворим замовчується те, що закон дозволяє мати 5-15 кущів удома, носити в кишені певну кількість грамів марихуани (це, зокрема, стаття 4 законопроєкту). І до чого тут медичний канабіс?" - сказав він.

Також читайте: Наркополітикою має займатися один орган: від профілактики до контролю і реабілітації залежних, - глава правління антинаркотичної асоціації

Щеглов уточнив, що МАА вважає, що без створення єдиного органу, який контролюватиме наркополітику, легалізувати канабіс у медичних цілях не можна:

"Ми за закон, але не зараз. Це як в іржаву машину без коліс ми литимемо бензин. Але має бути правильний підхід - створення єдиного органу з наркополітики...

У суспільство послали меседж: нещасні люди вмирають. А хіба у нас скасували морфін? Ні. Морфін для онкохворих - єдиний дієвий спосіб. Штучно вигадана тема, що нібито не у всіх онкохворих є доступ до морфіну. Під егідою допомоги онкохворим хочуть проштовхнути можливість мати вдома 5-15 кущів конопель. Яка різниця, називається це медичний канабіс чи ні? Впливає на людину ця трава однаково.

Для фармкомпаній канабіс - це ще один товар на прилавку, але товар, який купуватимуть щодня. Є таблетки від кашлю "Кодтерпін". Ось наркомани можуть за день з'їсти 20 пачок. Коли на прилавках з'явиться медичний канабіс, то фармкомпанії отримають неймовірний прибуток. За нашою інформацією, деякі іноземні фармкомпанії вже готові укладати договори для вирощування канабісу в Україні...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наркоманія в Україні помолодшала із середнього віку 25-30 до 17-22, - Міжнародна антинаркотична асоціація

Я за те, щоб речі називали своїми іменами. Це робиться для заробітку аптек і тих, кого допустять вирощувати канабіс в обсягах країни. Не треба розповідати про хворих на рак. Я це кажу на практиці поширення метадону, який має видаватися за обліком - його пацієнт має випити, а потім відкрити рот, щоб показати, що він його випив, а не відкусив половинку, яку потім змішає з водою і піде продавати. Так має бути! Але на практиці метадону в нелегальному обігу вшестеро більше, ніж у легальному. Немає контролю видачі його на руки. За умов, коли профілактика взагалі померла, психологів немає, метадон безконтрольно виписується і продається, нам пропонують легалізувати ще і канабіс".

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.

Читайте також: За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150129
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это номер. Водку, от которой по официальной статистике мрут миллионы, можно, а коноплю, по которой даже нет официальной статистики смертей, нельзя. Международная наркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики - Цензор.НЕТ 4256
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Канабис не в тренде. В тренде сейчас кокс. Международная наркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики - Цензор.НЕТ 7839
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"Міжнародна антинаркотична асоціація" звучить, звісно, дуже солідно. Людина починає собі уявляти Генасамблею ООН чи ще щось таке. Між тим, то є українська громадська організація з Борщагівки, яка жодним чином не є пов'язана з якими б то ні було міжнародними орґанами та орґанізаціями.
"Міжнародна антинаркотична асоціація", керована Щегловим Ігорем Олександровичем, має трьох засновників: ГО "Православний душопіклувальний центр ім. Георгія Победоносця", керований Щегловим Ігорем Олександровичем, ГО "Центр здорової молоді", віце-президентом якого є Щеглов Ігор Олександрович, та ГО "Сім доріг".
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Даже европейские планокуры считают ЗЕ неадекватом !
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Наверное поетому Даля Грибаускайте сказала что Парашенко сделал для Украины больше плохого чем *****?
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она такого не говорила,

а пьяный пересказ кацапских сми твоей ротовой полостью меня мало интересует
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" европейские планокуры" - Игорь Щеглов.

Вы можете зарегистрировать Всемирную ассоциацию проФФесиональных козявочников и за небольшое вознаграждение нести любую пургу в сми.
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категорически не протестую против такого тезиса.

А в чём я не прав ?
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Нідерланди засудили видачу Цемаха. Чим не протест від планокурів?
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Да шото через чур много новостей про наркоманов седне. Хотя если Зе! выступит за легализацию, хотя бы, травки, то его рейтинг взлетит до небес!!!
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не можешь купить себе травки, бедняга
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Т2 не пишет "гребанный" с двумя н

Т2 не зебил.
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О Вертухаи козломордые тут как тут . Твою жену имеют во все дыры , а ты за компом .
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именно из-за этого ты пишешь "гребанный" с двумя н ?
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Однако многие единый орган кладут на всё.
🙊🤣
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категорически несогласен - для офиса президента, правительства и рады - це жизненно важный продукт, тока беня имеет прво спокойно потягивать бренди и курить сигару возле бассейна с крокодилами
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В Бундесе, одну дозу дури можно при себе иметь -- для себя! ...но не продавать...
...в 90хх. наркомов тут больше было. Щас пьяниц больше -- особенно пивных.
Часов в 5 утра -- я как раз домой еду -- возле вокзала -- залежни и пролежни антисоциального элемента...
Явный Успех! *) -- повбивав би!
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Это потому шо наркеты 90х и 2000х уже сдохли, а пьяницы ещё нет.
Та и вообще щас молодняк меньше ударяет по веществам, чем лет 15 -20 назад.
Возможно потому шо другие занятия появились
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-- ...не знаю... ...в Бундесе с 93, а в Амстердаме был, до ейчас -- в 2009.
Щас мне больше нравится... ...*)
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Тут не в канабисе дело , а в мародерстве и виски .Международная наркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики - Цензор.НЕТ 8106
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А еще он тебе только что в штаны насрал
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Эта **** , слава Богу , мимо гуляла . На каштане его видел бы с удовольствием .
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у вас в лугандоне остались каштаны ?
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О! наркоманская кремлевско-зеленодрысная ******** даже тут нашла повод вспомнить Пороха. Вы наверно только писатели , а не читатели, даже враги Пороха сказали, что человек не пьет от слова абсолютно. Но вам в методичке дан приказ обсирать и дальше. Т.к. боятся вазелин и пуйло Пороха до усирачки. У вас же 73% как вы гундите, чего же боятся? Значит есть чего. Невозможно обгаживать незаслуженно человека, правда то она все равно выплывет. Но не в ваших кремлевских методичках. Там сплощное дерьмо для дерьмомозговых зелено- ущербных. Поэтму давай, досвиданья - звездуй на свои мАсковские говно ресурсы, лаптеногий.
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Да какая она международная организация! Синдикат грузино-украинских наркоторговцев. Собирают алкашей с нариками и вывозят в рабство в Чечню, скоты.
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Вот это номер. Водку, от которой по официальной статистике мрут миллионы, можно, а коноплю, по которой даже нет официальной статистики смертей, нельзя. Международная наркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики - Цензор.НЕТ 4256
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Вот поетому алкодиллеры и торговцы спайсом боятся что народ перейдет на курение травки и перестанет покупать ихний товар
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Всё пьющие конечно с алкоголя не слезут, но думаю, что количество продаж бухла значительно поубавится.
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Международная наркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики - Цензор.НЕТ 4846

это 7 кустов конопли....правда они... деревья)))) 4,5 метра... некоторые)))
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НАПРАСНО. Порохоскотам надо прописать, иначе желчью сойдут.
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Вот твари. Мне вот концерты Квартал-95 лучше всего под накуркой заходят. Я именно поэтому и голосовал за ЗЕ и партию СН.
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...Международная наркотическая ассоциация ... ассоциация наркоманов или наркоторговцев ...ничего не понимаю
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Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава правления Международной антинаркотической ассоциации Игорь Щеглов. Кацапы и мусора против легализации марихуаны. Ето сильно ударит по финансам мусоров и наркодиллеров.
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Канабис не в тренде. В тренде сейчас кокс. Международная наркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики - Цензор.НЕТ 7839
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ты думаешь, что это лахтинское обкуренное чмо знает, как выглядит Зе ?

ему платят не за знание, а за написание комментов
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Зеля здесь так выглядит, что даже Допа выглядит лучше его. Видать, Ху*луша Допе кокс лучшего качества подгонял. Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації канабісу за відсутності єдиного органу наркополітики - Цензор.НЕТ 2181
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Легализуйте поскорее, водка без канабиса деньги на ветер....
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Не. Водочные короли не дадут. Пьяным быдлом легче управлять.
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Канада, США, Европа, Грузия- канабис разрешен. Расия, Северная Корея, абхазия, чечня- канабис запрещен. А в какой стране хотите жить вы?
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"Не надо расказывать про больных раком" - видимо пан Щеглов и его близкие пожизненно заговорен от онкологии.
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Коллективная бессознательная АнтонинаУсреднённого зрителя канала г+г зовут "Антонина" и Ее фото висит в кабинете Ткаченко прямо над головой как напоминание для кого трудится коллектив канала.

"Антонина" это выдуманный персонаж, но каждый сюжет на канале цензурируется по принципу "а зачем это знать Антонине"?
Лес,рейдерство,бурштын? Добавь драмы и бидкання местных жителей и тогда снимай, иначе зачем это знать Антонине?

Антонине примерно от 35 до 45 лет, она живет на периферии (для примера взята Черкасская область), Ее муж работает на госслужбе (пограничник или пожарный, это тоже проговаривается), у неё несколько детей и любовник, а ещё она домохозяйка с кучей свободного времени в полдень, которое она занимает турецкими сериалами.

Это не шиза!

Все эти позиции прописаны так чётко в следствии научного подхода к аудитории и в сумме дают понимание интересов зрителя 1+1, зная которые творческие группы находят самый короткий путь к сознанию реципиента.

Все месседжи озвученные президентом зеленским во время избирательной кампании были нацелены на Антонину.

Вставания на колени перед матерями (Антонина мать), "надо перестать стрелять" (Антонина боится выстрелов), предыдущая власть мародёров (Антонина слышала про мародёров на Донбассе и тоже их боится).
Все это было сделано для того, что б Антонина поставила галочку на против нужной фамилии, а затем поставил Ее муж, который зарабатывает деньги для семьи, в политике не силён и готов отделаться нужным голосом лишь бы не слышать лишних разговоров на кухне.

Антонина по природе своей туповатая и избегает сложных материй, поэтому тот же визит Богдана в Сен-Тропе она будет воспринимать как "визит к другу в свободное время" даже после 1000 сюжетов Бигуса, где Глава офиса президента скачет синий в окружении смотрящих и коррупционеров. (Кстати лучшим срезом отношения "Антонины" к произошедшему будет публичная позиция тупой овцы Наташи Влащенко по этому же вопросу)

Антонина обидчивая, поэтому она будет глуха к воплям оппозиции о нарушениях регламента, Конституции и принципов парламентаризма действующей властью, потому что "Европейская солидарность" и лично Порошенко это "мародёр зарабатывающий на смертях наших мальчиков". Антонина как мать такого не прощает, поэтому оппозиции сейчас в Украине нет и ещё какое то время не будет. Ни одиозной никакой, пока Антонина снова не разочаруется.

Как и любая украинская женщина посещающая концерты Винника, Антонина крайне недолюбленная, поэтому любой даже самый жестокий зашквар, она не заметит в обмен на мужской юмор и харизму, как не заметила службу безопасности Игоря Валерьевича за спиной Зеленского, десант сотрудников канала Игоря Валерьевича по мажоритарке, адвоката Игоря Валерьевича около президента, Дмитрия Дубилета в Кабмине, сами понимаете чьи судебные успехи по делу "Привата" и много много всего... . Ей было достаточно публичных трепок и пары шуточек Зеленского что б все это вышло на второй план.

Зеленский это Олег Винник украинской политики, во всяком случае аудитория у них одна и та же. И власть над этой аудиторией и есть настоящим успехом в Украине. Женщины бальзаковского возраста платёжеспособные, имеют влияние в своих семьях и смотрят телевизор. Власть над их умами это и есть настоящий успех для любого украинского проекта. Иначе почему стадионы и полные залы у нас собирает "Квартал" и Винник, а не рок-группы например?

И очень важно понимать коллегам-медийщикам! Антонина вам не доверяет друзья, вы слишком умные и молодые для этой барышни.
Ее идеал это импозантный Станислав Боклан, задающий понятные вопросы в обмен на простецкий, как семейные комедии "Квартала", юмор президента. Именно поэтому высказываясь публично о том, что "доклад о 100 днях Зеленского это художественный фильм для тупых", вы проговариваете истины которые могут Ее взбесить.

Это лучшая технология когда-либо применявшаяся в Украине и сегодня она на пике своего влияния. Отчёт о 100 днях президента в виде игрового кино с двумя актёрами тому явное подтверждение.
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"Міжнародна антинаркотична асоціація" звучить, звісно, дуже солідно. Людина починає собі уявляти Генасамблею ООН чи ще щось таке. Між тим, то є українська громадська організація з Борщагівки, яка жодним чином не є пов'язана з якими б то ні було міжнародними орґанами та орґанізаціями.
"Міжнародна антинаркотична асоціація", керована Щегловим Ігорем Олександровичем, має трьох засновників: ГО "Православний душопіклувальний центр ім. Георгія Победоносця", керований Щегловим Ігорем Олександровичем, ГО "Центр здорової молоді", віце-президентом якого є Щеглов Ігор Олександрович, та ГО "Сім доріг".
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Их даже сложно назвать общественной организацией. У них сайт заточен под продажи: "Отзывы пациентов", "Позвоните чтобы узнать стоимость лечения" и прочее
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Так хочется что-нибудь возглавить, а потом, разрешать, запрещать, распределять...
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А ТО ЧТО?
Нужно задавать такой вопрос. Так-что пускай цемкают пипитор
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А ТО ЧТО?
Нужно задавать такой вопрос. Так-что пускай цемкают пипитор
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Тільки алкогольні олігархи і мусора проти легалізації маріхуани і проституції де ж тоді вони харчуватися будуть?)
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Сравнил морфин и марихуану!!! Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації канабісу за відсутності єдиного органу наркополітики - Цензор.НЕТ 9003
"Международная" - Это между какими народами они ассоциировались?
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Американский профессиональный экс-боксер Крис Берд начал постоянно чувствовать боль в ногах. По его словам, он вынужден постоянно принимать марихуану, чтобы не чувствовать боли. Спортсмен задумывается об ампутации ног, передает Boxing News.
"Я официально признан инвалидом. Мои ноги как в огне. Марихуана помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошел с ума. Все так плохо, что я задумываюсь об ампутации ног. Это избавит меня от боли", - заявил бывший боксер.
Спортсмен рассказал, что другие боксеры также имеют проблемы со здоровьем и вынуждены лечиться. Леймон Брюстер лишился глаза из-за занятий боксом.
"Бокс - это спорт, который влияет на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о череп. Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове", - сказал Берд.
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Я перепрошую, але що то за хня - "Международная наркотическая ассоциация"???

Ні, звісно мені дуже приємно, що нікому не відома в світі контора з сайтом на росіянському домені, так печеться за здоров'я українців.
Але хто то такі?
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"Кто все эти люди?"(С)
Внезапно и вдруг из зеленой авакянской неизвестности вылазит совершенно мутная никому не известная контора с крайне претенциозным названием и таким же по величине апломбом, которая почему то с апломбом международного эксперта начинает судить-рядить, нужен лигалайз или нет.

Между тем гугль-который-знает-все дает нам информацию об этой не имеющей никакого от ношения к международным институциям мутной конторке подвизающейся на лечении нарко- , игро- и других "манов" по вполне себе коммерческим (международным) ценам...
Не надо быть семи пядей в лбу, чтобы связать эту аваковскую гниль и нежелание мусорской кодлы дать нашим онкологическим больным право на достойное существование и анальгезию, а нам стать людьми...
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Если к бухлу добавить шишечки, сначала будет весело, но потом сильно печально.
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