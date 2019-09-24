 Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації канабісу за відсутності єдиного органу наркополітики

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава правління Міжнародної антинаркотичної асоціації Ігор Щеглов.

"Вся запропонована схема про так званий медичний канабіс свідчить тільки про невігластво. Ніхто толком не вивчав пропонований закон. За ширмою допомоги онкохворим замовчується те, що закон дозволяє мати 5-15 кущів удома, носити в кишені певну кількість грамів марихуани (це, зокрема, стаття 4 законопроєкту). І до чого тут медичний канабіс?" - сказав він.

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Щеглов уточнив, що МАА вважає, що без створення єдиного органу, який контролюватиме наркополітику, легалізувати канабіс у медичних цілях не можна:

"Ми за закон, але не зараз. Це як в іржаву машину без коліс ми литимемо бензин. Але має бути правильний підхід - створення єдиного органу з наркополітики...

У суспільство послали меседж: нещасні люди вмирають. А хіба у нас скасували морфін? Ні. Морфін для онкохворих - єдиний дієвий спосіб. Штучно вигадана тема, що нібито не у всіх онкохворих є доступ до морфіну. Під егідою допомоги онкохворим хочуть проштовхнути можливість мати вдома 5-15 кущів конопель. Яка різниця, називається це медичний канабіс чи ні? Впливає на людину ця трава однаково.

Для фармкомпаній канабіс - це ще один товар на прилавку, але товар, який купуватимуть щодня. Є таблетки від кашлю "Кодтерпін". Ось наркомани можуть за день з'їсти 20 пачок. Коли на прилавках з'явиться медичний канабіс, то фармкомпанії отримають неймовірний прибуток. За нашою інформацією, деякі іноземні фармкомпанії вже готові укладати договори для вирощування канабісу в Україні...

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Я за те, щоб речі називали своїми іменами. Це робиться для заробітку аптек і тих, кого допустять вирощувати канабіс в обсягах країни. Не треба розповідати про хворих на рак. Я це кажу на практиці поширення метадону, який має видаватися за обліком - його пацієнт має випити, а потім відкрити рот, щоб показати, що він його випив, а не відкусив половинку, яку потім змішає з водою і піде продавати. Так має бути! Але на практиці метадону в нелегальному обігу вшестеро більше, ніж у легальному. Немає контролю видачі його на руки. За умов, коли профілактика взагалі померла, психологів немає, метадон безконтрольно виписується і продається, нам пропонують легалізувати ще і канабіс".

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.

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