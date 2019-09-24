 Міжнародна наркотична асоціація виступає проти легалізації канабісу за відсутності єдиного органу наркополітики

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава правління Міжнародної антинаркотичної асоціації Ігор Щеглов.
"Вся запропонована схема про так званий медичний канабіс свідчить тільки про невігластво. Ніхто толком не вивчав пропонований закон. За ширмою допомоги онкохворим замовчується те, що закон дозволяє мати 5-15 кущів удома, носити в кишені певну кількість грамів марихуани (це, зокрема, стаття 4 законопроєкту). І до чого тут медичний канабіс?" - сказав він.
Щеглов уточнив, що МАА вважає, що без створення єдиного органу, який контролюватиме наркополітику, легалізувати канабіс у медичних цілях не можна:
"Ми за закон, але не зараз. Це як в іржаву машину без коліс ми литимемо бензин. Але має бути правильний підхід - створення єдиного органу з наркополітики...
У суспільство послали меседж: нещасні люди вмирають. А хіба у нас скасували морфін? Ні. Морфін для онкохворих - єдиний дієвий спосіб. Штучно вигадана тема, що нібито не у всіх онкохворих є доступ до морфіну. Під егідою допомоги онкохворим хочуть проштовхнути можливість мати вдома 5-15 кущів конопель. Яка різниця, називається це медичний канабіс чи ні? Впливає на людину ця трава однаково.
Для фармкомпаній канабіс - це ще один товар на прилавку, але товар, який купуватимуть щодня. Є таблетки від кашлю "Кодтерпін". Ось наркомани можуть за день з'їсти 20 пачок. Коли на прилавках з'явиться медичний канабіс, то фармкомпанії отримають неймовірний прибуток. За нашою інформацією, деякі іноземні фармкомпанії вже готові укладати договори для вирощування канабісу в Україні...
Я за те, щоб речі називали своїми іменами. Це робиться для заробітку аптек і тих, кого допустять вирощувати канабіс в обсягах країни. Не треба розповідати про хворих на рак. Я це кажу на практиці поширення метадону, який має видаватися за обліком - його пацієнт має випити, а потім відкрити рот, щоб показати, що він його випив, а не відкусив половинку, яку потім змішає з водою і піде продавати. Так має бути! Але на практиці метадону в нелегальному обігу вшестеро більше, ніж у легальному. Немає контролю видачі його на руки. За умов, коли профілактика взагалі померла, психологів немає, метадон безконтрольно виписується і продається, нам пропонують легалізувати ще і канабіс".
Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.
а пьяный пересказ кацапских сми твоей ротовой полостью меня мало интересует
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А в чём я не прав ?
Т2 не зебил.
🙊🤣
...в 90хх. наркомов тут больше было. Щас пьяниц больше -- особенно пивных.
Часов в 5 утра -- я как раз домой еду -- возле вокзала -- залежни и пролежни антисоциального элемента...
Явный Успех! *) -- повбивав би!
Та и вообще щас молодняк меньше ударяет по веществам, чем лет 15 -20 назад.
Возможно потому шо другие занятия появились
Щас мне больше нравится... ...*)
это 7 кустов конопли....правда они... деревья)))) 4,5 метра... некоторые)))
ему платят не за знание, а за написание комментов
"Антонина" это выдуманный персонаж, но каждый сюжет на канале цензурируется по принципу "а зачем это знать Антонине"?
Лес,рейдерство,бурштын? Добавь драмы и бидкання местных жителей и тогда снимай, иначе зачем это знать Антонине?
Антонине примерно от 35 до 45 лет, она живет на периферии (для примера взята Черкасская область), Ее муж работает на госслужбе (пограничник или пожарный, это тоже проговаривается), у неё несколько детей и любовник, а ещё она домохозяйка с кучей свободного времени в полдень, которое она занимает турецкими сериалами.
Это не шиза!
Все эти позиции прописаны так чётко в следствии научного подхода к аудитории и в сумме дают понимание интересов зрителя 1+1, зная которые творческие группы находят самый короткий путь к сознанию реципиента.
Все месседжи озвученные президентом зеленским во время избирательной кампании были нацелены на Антонину.
Вставания на колени перед матерями (Антонина мать), "надо перестать стрелять" (Антонина боится выстрелов), предыдущая власть мародёров (Антонина слышала про мародёров на Донбассе и тоже их боится).
Все это было сделано для того, что б Антонина поставила галочку на против нужной фамилии, а затем поставил Ее муж, который зарабатывает деньги для семьи, в политике не силён и готов отделаться нужным голосом лишь бы не слышать лишних разговоров на кухне.
Антонина по природе своей туповатая и избегает сложных материй, поэтому тот же визит Богдана в Сен-Тропе она будет воспринимать как "визит к другу в свободное время" даже после 1000 сюжетов Бигуса, где Глава офиса президента скачет синий в окружении смотрящих и коррупционеров. (Кстати лучшим срезом отношения "Антонины" к произошедшему будет публичная позиция тупой овцы Наташи Влащенко по этому же вопросу)
Антонина обидчивая, поэтому она будет глуха к воплям оппозиции о нарушениях регламента, Конституции и принципов парламентаризма действующей властью, потому что "Европейская солидарность" и лично Порошенко это "мародёр зарабатывающий на смертях наших мальчиков". Антонина как мать такого не прощает, поэтому оппозиции сейчас в Украине нет и ещё какое то время не будет. Ни одиозной никакой, пока Антонина снова не разочаруется.
Как и любая украинская женщина посещающая концерты Винника, Антонина крайне недолюбленная, поэтому любой даже самый жестокий зашквар, она не заметит в обмен на мужской юмор и харизму, как не заметила службу безопасности Игоря Валерьевича за спиной Зеленского, десант сотрудников канала Игоря Валерьевича по мажоритарке, адвоката Игоря Валерьевича около президента, Дмитрия Дубилета в Кабмине, сами понимаете чьи судебные успехи по делу "Привата" и много много всего... . Ей было достаточно публичных трепок и пары шуточек Зеленского что б все это вышло на второй план.
Зеленский это Олег Винник украинской политики, во всяком случае аудитория у них одна и та же. И власть над этой аудиторией и есть настоящим успехом в Украине. Женщины бальзаковского возраста платёжеспособные, имеют влияние в своих семьях и смотрят телевизор. Власть над их умами это и есть настоящий успех для любого украинского проекта. Иначе почему стадионы и полные залы у нас собирает "Квартал" и Винник, а не рок-группы например?
И очень важно понимать коллегам-медийщикам! Антонина вам не доверяет друзья, вы слишком умные и молодые для этой барышни.
Ее идеал это импозантный Станислав Боклан, задающий понятные вопросы в обмен на простецкий, как семейные комедии "Квартала", юмор президента. Именно поэтому высказываясь публично о том, что "доклад о 100 днях Зеленского это художественный фильм для тупых", вы проговариваете истины которые могут Ее взбесить.
Это лучшая технология когда-либо применявшаяся в Украине и сегодня она на пике своего влияния. Отчёт о 100 днях президента в виде игрового кино с двумя актёрами тому явное подтверждение.
"Міжнародна антинаркотична асоціація", керована Щегловим Ігорем Олександровичем, має трьох засновників: ГО "Православний душопіклувальний центр ім. Георгія Победоносця", керований Щегловим Ігорем Олександровичем, ГО "Центр здорової молоді", віце-президентом якого є Щеглов Ігор Олександрович, та ГО "Сім доріг".
Нужно задавать такой вопрос. Так-что пускай цемкают пипитор
🤗
Нужно задавать такой вопрос. Так-что пускай цемкают пипитор
"Международная" - Это между какими народами они ассоциировались?
"Я официально признан инвалидом. Мои ноги как в огне. Марихуана помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошел с ума. Все так плохо, что я задумываюсь об ампутации ног. Это избавит меня от боли", - заявил бывший боксер.
Спортсмен рассказал, что другие боксеры также имеют проблемы со здоровьем и вынуждены лечиться. Леймон Брюстер лишился глаза из-за занятий боксом.
"Бокс - это спорт, который влияет на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о череп. Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове", - сказал Берд.
Ні, звісно мені дуже приємно, що нікому не відома в світі контора з сайтом на росіянському домені, так печеться за здоров'я українців.
Але хто то такі?
Внезапно и вдруг из зеленой авакянской неизвестности вылазит совершенно мутная никому не известная контора с крайне претенциозным названием и таким же по величине апломбом, которая почему то с апломбом международного эксперта начинает судить-рядить, нужен лигалайз или нет.
Между тем гугль-который-знает-все дает нам информацию об этой не имеющей никакого от ношения к международным институциям мутной конторке подвизающейся на лечении нарко- , игро- и других "манов" по вполне себе коммерческим (международным) ценам...
Не надо быть семи пядей в лбу, чтобы связать эту аваковскую гниль и нежелание мусорской кодлы дать нашим онкологическим больным право на достойное существование и анальгезию, а нам стать людьми...