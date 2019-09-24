 "Зараз це все на стадії планування", - Загороднюк про розведення військ на лінії зіткнення

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи є результат курсу на стале перемир'я, про яке заявив Зеленський, міністр відповів: "Думаю, ми побачимо результати, я на це дуже сподіваюся. Зараз ситуація в якісь дні спокійна, в якісь дні загострюється, ми не розслабляємося. Ми розуміємо, що присутність тільки сильних ЗС там може забезпечити стабільність. Тому ми підтримуємо, звичайно, курс уряду, але зі свого боку маємо забезпечити боєготовність".

"Розведення почалося на тих ділянках, які були заявлені, і зараз ми маємо побачити, що робиться з іншої сторони. Що стосується повного розведення, то була зроблена політична заява, ми зі свого боку прораховуємо всі технічні, організаційні ризики. Наразі це все на стадії планування", - прокоментував він питання розведення сил.

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"З того боку ми бачимо якісь кроки, але я зараз не можу сказати, що ми бачимо абсолютно комфортну ситуацію. Тому ми обережно дивимося, вивчаємо. Коли ми побачимо, що воно (відведення. - Ред.) сталося, то всі про це дізнаються", - зазначив Загороднюк.