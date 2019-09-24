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Все про:віза (208) ООН (1272) Пєсков (584) Росія (19985) Захарова (169)

 Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації

У Росії обурені невидачею віз членам російської делегації для участі в Генасамблеї ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, що зараз наші дипломати працюють: і американського посла запрошено до МЗС, і у Вашингтоні наше посольство вживає заходів. Робота по дипломатичній лінії ведеться", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, яких заходів зараз вживають у зв'язку із ситуацією.

Він додав, що ситуація тривожна, і такі дії з боку США є неприйнятними, оскільки тим самим Вашингтон порушує свої міжнародні зобов'язання.

"Це пряме порушення міжнародних зобов'язань Вашингтона. Не йдеться про двосторонній візит, йдеться про візит російської делегації на Генасамблею ООН. Америка надає свою територію штаб-квартирі ООН, і фактично єдине, що може зробити Америка, це обмежити, наприклад, перебування членів російської делегації лише містом Нью-Йорк. Якихось інших рестрикцій вводити США не мають права для тих, хто вирушає на Генасамблею. Зараз ці правила було порушено. Це, безперечно, вимагає досить жорсткої реакції з боку Москви, з нашого боку. І не менш жорсткої реакції, на наше переконання, з боку ООН, бо ситуація безпосередньо стосується Організації Об'єднаних Націй і її штаб-квартири", - заявив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації

Зі свого боку, офіційний прессекретар МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що неотримання рядом членів російської делегації американських віз для участі в ГА ООН - "це обурливий приклад неповаги Сполученими Штатами Америки членів ООН, а також невиконання своїх зобов'язань як країни, яка приймає у себе всесвітню організацію. Черговий акт зневаги правами суверенних держав і міжнародних організацій і нездатність бодай якось пристойно виконувати власні міжнародно-правові зобов'язання стане центральною темою розмови Лаврова з Помпео в Нью-Йорку".

Як заявила Захарова, американська сторона нібито посилається на технічний характер проблеми, на терміни подачі документів тощо. "Це не так. Документи подавали в ті терміни, які були вказані самими американськими дипломатами. Документи, які здавали для оформлення раніше (за кілька місяців до вильоту), було повернуто з формулюванням "зарано здали". Щось у хлопців зламалося капітально", - додала вона.

З 24 по 30 вересня в Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150124
 
   
 Топ коментарі
 
Нада им вместо виз выдать подсрачники!!! Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 2007
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Американцы притихли в тревожном ожидании. Вдруг паРашка в ответ прекратит экспорт balalaykas.
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Ага, причем чтобы прилетели и в аэропорту организовали *выдачу*
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Опять вяликоскрепным дали не имеющего аналогов копняка под ихнюю вяликую жопу...
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Он добавил, что ситуация тревожная, и подобные действия со стороны США неприемлемы, поскольку тем самым Вашингтон нарушает свои международные обязательства.Источник: https://censor.net.ua/n315
Прочитав это,вспомнилось,что в РФ принят закон(не дословно),что если что то противоречит интересам РФ, то можно не соблюдать международные законы.
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там ніби про рішення Європейського суду з прав людини.
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та иди те ка вы...хозяин дома кого хочет того и приглашает...какие вопросы?
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Предлагаю стать на колени и заплакать.
Визы все равно не выдадут - но хоть посмеёмся ))
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Так росія прийняла закон, де міжнародні зобов'язання підкоряються внутрішньому законодавству. Тому її претензії до одного місця.
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Ответ будет жёстким! Вариант как всегда. Назло пендосам бомбить Воронеж?! Или не пустите их ктаться по Золотому кольцу?
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На да. Пиндосские визы неприемлемы скрепоносцами!
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Американцы притихли в тревожном ожидании. Вдруг паРашка в ответ прекратит экспорт balalaykas.
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Да разбомбите же, наконец, этот Воронеж. Да еще парочку "северодвинсков" для верности. Супердержава вы или нет!
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Зачем, может нам потом придется его восстанавливать. Всетаки бывшая территория Украины
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Вот только ваты там за столько времени собралось.... И куда их девать... В рабы может ?
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ні, нафіг, ну ще Сибір можуть освоювати
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Люблю заходить на кацапсчие сайты после каких нибудь разонансных случаев с парашкостаном. В этот раз тоже зашел. Там в кацапских комментариях вЯличием аж прет Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 8924 И Примакова в пример ставят и вЯличие ссср вспоминают и как великую отечественную пАбедили и чего только там нет. Очень забавно читать
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Срочно снимайте ролик про очередную ракету с ядерной силовой установкой!
Чтобы Голливуд США содрогнулись от ужаса.
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будете наркоту теперь из улан уде возить!)))
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Хорошая рестрикция. Госдеп удовлетворен.
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Неприемлемо не то, что 10 визы не дали. Неприемлемо то, что их дали остальным уродам. Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 23
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Думаю, что проблема ещё в том, что эти поцы пока не скинулись на новую яхту Ротенбергу:
Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 4623
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"Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали"

"Не спеши, а то опоздаешь" (с) Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 5697
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Это как бы шелудивый пес бы возмущался что после каждого его визита, комнату дезинфицируют, проверяют на "жучки" и замеряют радиацию, почесывая третье ухо пятой ногой, повизгивая двумя языками мелодию "Мурки".
сидеть тихо - вторая жёппа не позволяет, и татуировка на третьем ..... Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 1718 - двухголовой курицы-табако.
за что нам такое говно в соседях то? вообще не понимаю - как надо "нагрешить" шоб такое добро" упорно перлось "в гости", оставляя за собой пепелище.
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Неприемлемое становится очевидным когда является объективно реальным. 🙉
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-"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства".
На голубом глазу говорить такое - полное отсутствие совести и мало-мальских моральных принципов. Вся история РФ, СССР, Российской империи есть нарушение этих самых обязательств и пренебрежение правами соседних государств.
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Холопы и нищеброды,великие вы наши,вам виза нужна как в США так и в европу,когда например обычный житель Швеции,Латвии,Венгрии со своим паспортом свободно полететь в теже США без виз,так как у США безвиз с 38 странами и мордор в этот список не входит
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І де ж росіянські санкції проти піндосів?
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В сибірській тайзі американцям заборонять збирати "валєжнік".
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Хватит толпой возить по миру наркоту!
П.С. Для Лаврова МИД закупил новый огромный чемодан....
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в ознаменование исторической пэрэмоги в кыйеве надо срочно организовать праздничный салют и сказать помогаям дякуем
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шо. за иголочку зацепился и повис? Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 4359
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це ликарство, шобы посыпать то. чем зачепился на елку?
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ты сегодня шо то к себе неласков, будь ласка, не забижай себя
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Ти щелепу ще не вивихнув? Не силкуй організм - гаварі паруцкі, ми всьо панімаем. Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 1086
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Ты во всех мечетях москвабада уже побывало,чучело?
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Как же замечательно подгорели рашистские пердаки )) восхитительное зрелище!!!
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Отомстили кацапам за друзей Украины.
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Зря кацапов со свиньями сравниваете. Свинья - полезное для человека животное, про кацапов разве можно также сказать?
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Це, безперечно, вимагає досить жорсткої реакції з боку Москви, з нашого боку. ну можете туалети обісрати в воронєжі і пальцем понаписувати : "трамп чмо"
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СРАНОЮ ЛОПАТОЮ по хуцпатим фашистським рилам -а не візу
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Маразм в Мордоре продолжается. Те кто больше всего ненавидит Америку и угрожает стереть ее в радиоактивный пепел теперь крайне возмущет что его туда не пускают Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 7796 .
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Думаю, Штаты должны выразить глубокую озабоченность и обеспокоенность по этому поводу.
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Не дали визы рузке разведчикам и людям,ответственным за отмывание бабла в США Путиноидом и Ко.Вот и всё.
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Намедни орда не впустила 2х сенаторов и злорадствовала.Пришёл черёд США посмеяться последним.Козырей -то больше.
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Ну, всяке в житті буває. Особливо коли всі заздрять твоєму "вяличию". Бояра і балалайка їм в поміч.
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О чем блеет этот туалетный ершик? Оно опять "в умАте"?
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Копняк в кобчик кацапу питань би не викликав.))
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