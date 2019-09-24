 Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, що зараз наші дипломати працюють: і американського посла запрошено до МЗС, і у Вашингтоні наше посольство вживає заходів. Робота по дипломатичній лінії ведеться", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, яких заходів зараз вживають у зв'язку із ситуацією.





Він додав, що ситуація тривожна, і такі дії з боку США є неприйнятними, оскільки тим самим Вашингтон порушує свої міжнародні зобов'язання.

"Це пряме порушення міжнародних зобов'язань Вашингтона. Не йдеться про двосторонній візит, йдеться про візит російської делегації на Генасамблею ООН. Америка надає свою територію штаб-квартирі ООН, і фактично єдине, що може зробити Америка, це обмежити, наприклад, перебування членів російської делегації лише містом Нью-Йорк. Якихось інших рестрикцій вводити США не мають права для тих, хто вирушає на Генасамблею. Зараз ці правила було порушено. Це, безперечно, вимагає досить жорсткої реакції з боку Москви, з нашого боку. І не менш жорсткої реакції, на наше переконання, з боку ООН, бо ситуація безпосередньо стосується Організації Об'єднаних Націй і її штаб-квартири", - заявив Пєсков.

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Зі свого боку, офіційний прессекретар МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що неотримання рядом членів російської делегації американських віз для участі в ГА ООН - "це обурливий приклад неповаги Сполученими Штатами Америки членів ООН, а також невиконання своїх зобов'язань як країни, яка приймає у себе всесвітню організацію. Черговий акт зневаги правами суверенних держав і міжнародних організацій і нездатність бодай якось пристойно виконувати власні міжнародно-правові зобов'язання стане центральною темою розмови Лаврова з Помпео в Нью-Йорку".

Як заявила Захарова, американська сторона нібито посилається на технічний характер проблеми, на терміни подачі документів тощо. "Це не так. Документи подавали в ті терміни, які були вказані самими американськими дипломатами. Документи, які здавали для оформлення раніше (за кілька місяців до вильоту), було повернуто з формулюванням "зарано здали". Щось у хлопців зламалося капітально", - додала вона.

З 24 по 30 вересня в Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня 74-ї сесії Генасамблеї ООН.