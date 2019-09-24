EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  726  10
Все про:потяг (323) Укрзалізниця (810)

 На Покрову призначено чотири додаткові потяги, - "Укрзалізниця"

Чотири додаткові потяги "Укрзалізниці" призначено до Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 237 Київ Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра — 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 09:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 08:10.

Поїзд № 168 Львів — Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" показала плацкартний вагон після капітального ремонту. ФОТО

Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150118
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебилы , а почему клятый Омелян ушел , а поезде у вас до сих пор в ужасном состоянии ? На Покрову назначены четыре дополнительные поезда, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3320
 показати весь коментар
 
 
🤣🤣🤣ты это серьёзно или так просто пукнуть?
 показати весь коментар
 
 
Свыня решил сам порохоботить и зарегился. Понял, что только педиоты шли за него топить. Да и пару шекелей теперь сэкономит
 показати весь коментар
 
и таких постов тут 90% 🤣🤣нет что бы идти коровы пасти и из под свиней гавно чистить они сидят и пишут
 показати весь коментар
 
Корови піде пасти російська делегація в ООН, може Манька брудна голова почне доїтись.
 показати весь коментар
 
Я бы ввел еще День коровы.
С намеком что колбочек с "молоком девы марии" по миру столько шо один мужик сказал: по всей видимости она была коровой.....
Зачем эти пещерные шабаши - не понимаю.
Примут ли нас в Европу/НАТО - знаю.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору