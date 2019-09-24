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 Суспільство
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Все про:наркотики (842) Міжнародна антинаркотична асоціація (1) боротьба з наркотиками (1)

 Наркополітикою має займатися один орган: від профілактики до контролю і реабілітації залежних, - глава правління антинаркотичної асоціації

В Україні має бути створено єдиний орган, який займатиметься наркополітикою.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава правління Міжнародної антинаркотичної асоціації Ігор Щеглов.

"Правоохоронна система не справляється з потоком наркотиків у країні. Вона їхній обіг кришує і контролює. За наявності такої кількості залежних людей ми займаємося боротьбою з вітряками. Потрібно законом визначити, що таке наркозалежний. Визначити, що це хвороба. Зафіксувати хоча б на рік план наркополітики: профілактика, пропаганда здорового способу життя. Водночас має працювати структура, яка буде боротися з наркоторгівлею і наркозлочинністю. Має працювати єдиний злагоджений механізм по всій території країни. Тільки тоді буде результат.

Основна думка - наркополітикою має займатися один орган. Ми протоптали дороги від міністерства до міністерства, знаємо всіх, хто займається нашою тематикою. Але як відбувається на практиці? У нас у країні є три державні секти - МВС, МОЗ та Мінсоц. Представники МВС все оформляють, фіксують, але потім суд випускає злочинців, тому що ті дали хабар судді. Зі свого боку МОЗ каже: ми поклали хворого в диспансер, його прокапали 4 дні, ось виписка. А психологічна робота - вже не їхня компетенція. Це компетенція Мінсоцполітики. Ми коли проводимо спільні круглі столи за участю всіх міністерств, то порушуються найважливіші теми, а потім питання: чому 10 років нічого не робили. Відповідь - "Не було плану заходів", які невідомо хто має формувати. На всю країну кілька таких центрів, але там ніхто не хоче працювати за 3 тисячі гривень. Тому люди обирають приватні центри надання допомоги наркозалежним. Їх в ідеалі теж потрібно контролювати", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наркоманія в Україні помолодшала із середнього віку 25-30 до 17-22, - Міжнародна антинаркотична асоціація

За його словами, єдиний державний орган має координувати всі аспекти наркополітики, зокрема освіту батьків:

"Вони мають розуміти, як спілкуватися з дітьми в підлітковому періоді, коли вони взагалі нікого не чують - у дитини тоді немає ні авторитетів, ні друзів. Потрібно розуміти, які цінності в неї вкласти до підліткового періоду, щоб потім вона сама могла впоратися. Також - медикаментозна допомога, а потім - реабілітація. Центр мусить мати список усіх реабілітаційних установ, і хороших, і поганих. Для їхньої перевірки має працювати комісія, яка розуміє специфіку реабілітації залежних. Тому що зараз прокуратура закриває всі центри підряд, без розбору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим та співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150116
 
 
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Шо это ЧМО из антинаркотической ассоциации втирает? Какая реабилитация? Наркомания не лечится. Какая профилактика, если власть и олигархат крышуют нарокомафию Украины?
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Ну что тут скажешь, если даже сам преЗедент отказался сдавать анализы на наркотики, после того как фраер вызвал на честные дебаты Петра Алексеевича. Не сдал ни ногти, ни волосы, как буд-то на него цыгане могли порчу навести таким образом. А раз не сдал, значит есть что скрывать, и значит тоже употребляет.

З.ы кто забыл: зеленский сдал анализы масажисту в клинике друга который снимался в мастер шефе!!!
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-- в Бундесе, по тёмным углам, висят бесплатные автоматы с баянами... (с одноразовыми шприцами) -- шо б люди лишний раз не болели!
...с наркоманией нихто не борется -- это, всё равно, шо с пивом в Баварии бороться... ...совсем загниваем...! *)
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чувачелло дело двигает -один орган должен и распространять наркотики и лечить от энтой напасти
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Наркополитикой должен заниматься один орган: от производства наркотиков до их реализации.
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В Амстердаме был не так давно -- ...все кругом ходят, улыбаются... -- радостные такие... ...каждый ФОП бычками весёлыми торгует -- правда, сам присутствовал -- девчуня косяк покупала в кафешке, а продавщица ей: Вы покупаете товар, за последствия которого на вас, вы сами несёте ответственнось! Согласны? -- девчуня кивнула -- и мы с ней расстались -- она с дурью, я с мороженым.
Сам думал пыхнуть -- вспомнить годы молодые.... ...да на кораблик, шоб мне дальше плыть, контроль строгий... ...а у меня и так -- приключений по жизни, хоть с нуля новую начинай... ...а оно мене надо? *)
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Шо там Зелегнский в Нью-Йорке натворил, шо темой про нарков все забивают?
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