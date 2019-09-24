 Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду

"Колегія суддів дійшла висновку, що кримінальне провадження не належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду", - сказав суддя ВАКС, зачитуючи рішення у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З огляду на це до Апеляційної палати ВАКС буде зроблено подання для ухвалення рішення про направлення справи до іншого суду. Водночас за рішенням апеляційної інстанції справу може бути знову повернено до ВАКС.

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Це рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що 22 вересня набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими було розмежовано підсудність щодо кримінальних проваджень за корупційними злочинами між місцевими судами та ВАКС.

У вівторок уранці розпочалося підготовче засідання у справі екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка. Під час засідання захист підсудних заявив, що це провадження не є підсудним ВАКС. Своєю чергою прокурори висловили впевненість, що справа може і має розглядатися у ВАКС.

Після заслуховування аргументів сторін суд пішов до нарадчої кімнати, після чого заявив про безпідставність доводів прокурорів та оголосив рішення.

Захист підсудних за результатами підготовчого засідання був задоволений рішенням суду.

Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року стосовно Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.