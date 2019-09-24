 Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду

"Колегія суддів дійшла висновку, що кримінальне провадження не належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду", - сказав суддя ВАКС, зачитуючи рішення у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
З огляду на це до Апеляційної палати ВАКС буде зроблено подання для ухвалення рішення про направлення справи до іншого суду. Водночас за рішенням апеляційної інстанції справу може бути знову повернено до ВАКС.
Це рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що 22 вересня набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими було розмежовано підсудність щодо кримінальних проваджень за корупційними злочинами між місцевими судами та ВАКС.
У вівторок уранці розпочалося підготовче засідання у справі екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка. Під час засідання захист підсудних заявив, що це провадження не є підсудним ВАКС. Своєю чергою прокурори висловили впевненість, що справа може і має розглядатися у ВАКС.
Після заслуховування аргументів сторін суд пішов до нарадчої кімнати, після чого заявив про безпідставність доводів прокурорів та оголосив рішення.
Захист підсудних за результатами підготовчого засідання був задоволений рішенням суду.
Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року стосовно Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Глава МИД Эстонии в 2014 году проговорился, что полицейских и небесную сотню убивали из одного и того же оружия.
По факту - деревья как были, так и сейчас есть..
что там дальше - путч, хунта, танки НАТО, наколотые **********, печеньки госдепа, заговор против расеи - и миллионы пуль на Институтской? Кацап, ты хоть видео-то смотрел?))
Это ж каким нужно быть забитым чухонцем под впн Британии, чтобы повторять расейские фейки 5ти летней давности?))
чухонец, ты явно насмотрелся жирика и скабеевой... с передозом и распрямлением своей проследней извилины
Учи матчасть іди! У спам!
- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно...
https://myrotvorets.news/spilna-zaiava-patriotychnoi-hromads/?fbclid=IwAR2b-wq7I1KyN2ktH6t0QPWp6bri86j10CIiT7nspSz6hlxUeYc6IXB8Wzs
Это госизмена
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- Спасибо, не надо, - ответил мальчик, - у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А зачем мне с ними знакомиться?
- Однажды они определят твою судьбу.
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик.
- А кто? - в ответ удивился волшебник.