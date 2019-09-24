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 Політика України
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Все про:Єфремов (274) Стоян (20) Антикорупційний суд (451)

 Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду

Судді під час підготовчого судового засідання в кримінальному провадженні, обвинуваченими в якому є екскерівник фракції від Партії регіонів Олександр Єфремов, а також колишні народні депутати цієї ж фракції Олександр Стоян і від Комуністичної партії України Сергій Гордієнко, визначили, що зазначена справа не підсудна Вищому антикорупційному суду (ВАКС).

"Колегія суддів дійшла висновку, що кримінальне провадження не належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду", - сказав суддя ВАКС, зачитуючи рішення у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З огляду на це до Апеляційної палати ВАКС буде зроблено подання для ухвалення рішення про направлення справи до іншого суду. Водночас за рішенням апеляційної інстанції справу може бути знову повернено до ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко

Це рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що 22 вересня набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими було розмежовано підсудність щодо кримінальних проваджень за корупційними злочинами між місцевими судами та ВАКС.

У вівторок уранці розпочалося підготовче засідання у справі екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка. Під час засідання захист підсудних заявив, що це провадження не є підсудним ВАКС. Своєю чергою прокурори висловили впевненість, що справа може і має розглядатися у ВАКС.

Після заслуховування аргументів сторін суд пішов до нарадчої кімнати, після чого заявив про безпідставність доводів прокурорів та оголосив рішення.

Захист підсудних за результатами підготовчого засідання був задоволений рішенням суду.

Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року стосовно Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150115
 
 
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Та вообще нужно извиниться перед такими хорошими ребятами они ж не виноваты что 73 % проголосовало за Януковоща!!!
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Понятие диктаторские законы придумали пиарщики. При Порошенко и все приняли в ьолее жесткой форме. При Порошенко жестко разогнали последние палатки с майдана и никто не рыпнулся.
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Зеленский, кто будет сидеть за голосование расстрельного закона 16 января? По этому закону дали зеленый свет убийцам Небесной сотни. КТО ОТВЕТИТ? Все кто голосовали должны сидеть в тюрьме.
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При Порошенко все улики уничтожили, чтобы скрыть свои преступления при расстреле небесной сотни.
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Какие улики? Все кто голосовал по расстрельному закону известны и ходят многие сейчас в Раду без зазрения совести.
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Пули из тел убитых и ранненых. Пули из деревьев, которые специально спилили. Все молчат из чьего и какого оружия стреляли, потому что станет понятно, кто убийца.

Глава МИД Эстонии в 2014 году проговорился, что полицейских и небесную сотню убивали из одного и того же оружия.
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Пусть возобновляют расследование и наказывают тех, кто уничтожил доказательства, ну а я повторяю, что садить нужно в первую очередь не тех кто стрелял, а тех кто дал команду и зеленый свет своим законом - то есть депутатов Януковича из позапрошлой Рады.
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ну ты дебил)) фейк про "спиленные деревья" в 2019 году повторяют ТОЛЬКО реальные идиоты из ботофермы пригожина Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 5656
По факту - деревья как были, так и сейчас есть..
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100 убитых из огнестрела протестующих, 50 полицейских, более 500 раненных - это тысячи пуль в телах, стенах деревьях. Отследить кто , с какого направления, расстояния и из какого оружия убивал никакого труда не составит. При этом болтливая власть и прокурор щдесь 5 лет молчат из чего стреляли (автоматов, винтовок, охотничьих ружей и т. д.) Потому что за такие преступления их ждет Гаага.
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даже "спиленных деревьев" - достаточно, чтобы понимать твою ВСЮ безмозглость Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 4666..
что там дальше - путч, хунта, танки НАТО, наколотые **********, печеньки госдепа, заговор против расеи - и миллионы пуль на Институтской? Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 4666 Кацап, ты хоть видео-то смотрел?))
Это ж каким нужно быть забитым чухонцем под впн Британии, чтобы повторять расейские фейки 5ти летней давности?))
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А у тебя вопросов не возникало куда делись тысячи пуль из тел убитых, раненых, окружающих предметов? И почему нет расследования? Или думать не привык?
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особенно зачетно "тысячи пуль в телах"... Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 3273
чухонец, ты явно насмотрелся жирика и скабеевой... с передозом и распрямлением своей проследней извилины Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 8373
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На одного убитого приходится 3-5 раненных, убивают редко одной пулей. Большое количество выстрелов идет мимо цели. Включи мозги, вспомни арифметику.
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Пока россияне слушают убедительный закадровый голос, в качестве доказательств им показывают спиленные деревья совсем не на месте страшных событий. Есть кадры и с того самого участка Институтской и на них четко видно, что деревья стоят нетронутыми.Кадр из сюжета. Деревья пронумерованы radagor, livejournal.comСуд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 1306Деревья по-прежнему на месте. Фото radagor на livejournal.comЛожные кадры и как было на самом делеНа 1:23 минуте видео "Первого канала" показаны спиленные деревья из-за ведения работ на Институтской, но за 150-200 метров от того пятачка, на котором стреляли, сообщает пользователь radagor на livejournal.com. На тот момент место надежно контролировалось силовиками и митингующих там не было. Кадр видео
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Да-да, канешно... Москалику, у нас не ввели (принаймні поки що, бо Зе хоче) сімки по паспорту і не штрафують мітингарів за колону із 5 машин (у бляхарів і по 50 машин в колоні було)!

Учи матчасть іди! У спам!
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Это победа народной демократии над воровской и лживой властью.
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- Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину?

- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно...
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Ну и правильно какая это коррупция
Это госизмена
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Якось дуже швидко вирішили.Могли б ще років три-чотири подумати
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Зебилы , а почему вы выпускаете и берете к себе в команду сепаров , а людей которые спасали страну от кацапов и ваших сепаров пытаетесь посадить ? Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду - Цензор.НЕТ 5830
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Чего и требовалось доказать. В Украине судьи только зарплату любят и умеют получать. По сути в Украине уже нет такой профессии ,как судья - згнила.
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тут без веча не обойтись. надобно срочно созывать вече и назначать коменданта Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду - Цензор.НЕТ 1559
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Еженедельные отчеты власти перед народным вече.
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22-го вступили в силу изменения, 24-го заседание и отсос... какая тонкая настройка, однако...
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І настане день, коли один спитає: «Накуя?» А мільйони відповідатимуть: «Я ваабще не голосовал, хуже не мало бути!»
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Пэтруха 5 лет бился головой, что бы посадить, не вышло.А вы так сразу хотите. Не, не получится, а вот еще 5 лет Пэтрухи выделили бы, он бы смог. Но ничего, через 5 лет исправим ошибку, дай Бог Пэтрухе здоровья. Хотя бы,бл.......дь не запил.
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Какой то сюр. Большинство из диктаторских законов успешно были приняты при Порошенко (заочное правосудие, блокировка ТВ-каналов и сайтов, ужесточение наказания за призывы к смене тех, кто у кормушки, ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения). Кроме того всю страну обложили новым налогом в виде неподъемной платы за коммуналку.
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В том смысле, что есть вероятность вынесения обвинительного приговора?

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- Пойдём, я познакомлю тебя с мудаками, - сказал одному мальчику добрый волшебник.
- Спасибо, не надо, - ответил мальчик, - у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А зачем мне с ними знакомиться?
- Однажды они определят твою судьбу.
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик.
- А кто? - в ответ удивился волшебник.


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Зелохи, это еще Пэтра суды, или уже клована?
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Питання до зє-фанатів. Чому за закони 16 січня не судять їх безпосереднього автора Портнова? Чому як тільки він вернувся в Україну, то закрили всі кримінальні справи проти нього, відкриті "злочинних режимом" Поршенка???
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