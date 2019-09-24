 Госпсуд Києва переніс на 1 жовтня розгляд позову Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє Інтерфакс-Україна.
Засідання призначене на 14:00 1 жовтня.
Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% та 16,5748% акцій ПриватБанку, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Cуд також задовольнив клопотання позивачів і зажадав у відповідачів - Мінфіну, Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) і державного Укргазбанку - надати до 26 березня зазначений договір купівлі-продажу.
Під час слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пунктом щодо повернення їм акцій ПриватБанку, і суд задовольнив це клопотання. Водночас суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду.
Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, ПриватБанк, а також зберігачів Укрексімбанк та "Солід Дніпро".
Потім засідання суду за позовом неодноразово переносили, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхиляли.
Нині сторони провадять також численні інші судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку, а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.
Окрім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між ПриватБанком і його екс-акціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав таким, що не відповідає його юрисдикції позов ПриватБанку. Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід міри наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова і ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, проте він залишається в силі до розгляду апеляції. Оголошення рішення очікується не раніше за жовтень цього року.
Луиза Чкалова
@luiza_4kalova
·17 хв
Пусть сперва МВФ отработает, а потом уже Беня развернеся?
Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.
в общем, Беня - клал на шмарклю, шмаркля - клал на зебилов, а МВФ - клала на них всех)
Для тех кто не разбирается во всех этих дипломатических жестах - это понижение уровня встречи. Ниже - только в коридоре, возле туалета.
Видать хотят: либо сначала услышать что скажет Трамп, а уже потом оглашать решение "суда", либо решение уже принято но не хотят его оглашать дабы не быть вышвырнуты из США пинком под зад.
В любом случае, сам факт что решение не оглашено, а перенесено, уже очень не хороший знак (было бы решено ничего не отдавать то уже бы огласили).
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк!!!!!!!
В любом случае сам факт переноса решения означает, что не смотря на все заверения, они как минимум обдумывают вариант вернуть ему Приват!!!
И тут вдруг вскрылся))
"Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть
вариант - засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд - дайте мне на них акции.
Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше.
Зачем нам бодаться из-за того, что кто-то там нагадил? Выход с "Приватбанком" - верните мне мой капитал, не номинал, а акциями. Верните акции! Засчитайте мне мои 50-60 млрд грн, дайте какое-то количество акций. Будет 24%, или 25,5% или 26%.
Пусть аудиторы посчитают, сколько моего капитала там было до того, как они поменяли правила.
- Это ваше желание, правильно?
- Да. У вас будет 75%, 76% или 74%. Берите себе и управляйте дальше. И не надо мне даже управлять. Я там никогда не был менеджером, поэтому меня не волнует, кто сегодня там менеджер. Главное, чтоб не тырили."
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21 годину тому
В Україні продовжуються рішучі реформи та запровадження «держави в смартфоні»: директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначений Алєксєй Пашков - чоловік головної бухгалтерки ТОВ «Студія Квартал-95».
Стрімку кар'єру тов. Пашкова можна порівняти хіба з просуванням Юрія Гагаріна, який завдяки польоту в космос упродовж одного дня пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, а за два роки по тому вже був полковником.
З благословення самого президента Алєксєю Пашкову (треба сказати, що тов. Пашков на дух не виносить українців з їхньою мовою й вимагає, щоби його називали тільки по-російськи) у червні 2019 року вдалось минути відразу шість щаблів і, не маючи будь-якого досвіду керування особовим складом, з посади старшого офіцера Управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України перестрибнути в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а згодом і очолити цей структурний підрозділ.
Тим самим Пашков за два місяці перескочив з підполковницької посади на генерал-лейтенантську - де там тому Гагаріну?
Зрозуміло, що призначення Пашкова не було ініціативою начальника ГУР МО України Василя Бурби, який донедавна ревно служив народному депутату 8 скликання Олександру Грановському, але зараз залишився без покровителя й шукає собі місце під сонцем - точно так, як і в ситуації з призначенням у квітні 2019 року на Острів керівника особистої охорони Порошенка Юрія Федорова, Бурба лише слухняно виконав побажання Офісу президента. Немає сумнівів, що 14 жовтня на День захисника України ми побачимо указ глави держави про присвоєння чоловіку головного бухгалтера ТОВ «Студія Квартал-95» генеральського звання разом з наданням нової квартири в столиці - при цьому, не на Троєщині чи Борщагівці. А невдовзі - як знати - Пашков може й замінити Бурбу.
Що ж стосується офіцерів ГУР, яких доля не обдарувала родинними зв'язками з артистами розмовного жанру, то я їх хочу заспокоїти: добре, що Україна - це не Тибет і не Північна Індія, де дозволяється поліандрія, тобто наявність у однієї жінки кількох чоловіків.
Уявляєте, що було б, якби головний бухгалтер ТОВ «Студія Квартал-95» перебувала в шлюбному союзі з кількома чоловіками й всіх їх треба було б прилаштувати на Острові? І, взагалі, слід пам'ятати, що для розвідника головне - це правильний вибір статевого партнера. Ось тов. Пашков не помилився - і тепер офіцерам ГУР треба не заздрити його успіхам, а брати приклад з його далекоглядності та оперативної кмітливості.
http://t.me/volodymyrboyko
Беня Красавец! -- Злой Гений доброй Украины...*)
неделю зебобикам дали на то чтобы всех убедить что возврат привата бене - это хорошо и правильно
Добавь к этому надувающийся сейчас на ОВГЗ пузырь гривны, который рано или поздно лопнет и отказ МВФ.
Будет то, шо надо.