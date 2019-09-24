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 Політика України
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Все про:закон (748) Зеленський (2852)

 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" та низку інших законів.

Про це повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

Закон пропонує спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводить можливість контрактної державної служби.

Як повідомляє сайт глави держави, Зеленський також підписав:

- Закон України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 жовтня 2000 року" № 105-ІХ, ухвалений Верховною Радою 18 вересня 2019 року. Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів зі швейцарською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" № 102-ІХ, ухвалений парламентом 18 вересня 2019 року. Закон має на меті зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності у сфері телекомунікацій.

- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів" № 111-ІХ, ухвалений парламентом 19 вересня 2019 року. Метою ухвалення цього закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про План оборони України

- Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації" № 112-ІХ, ухвалений українським парламентом 19 вересня 2019 року. Документ розширює застосування банками України положень Закону "Про фінансову реструктуризацію".

- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" № 115-ІХ, ухвалений Верховною Радою 19 вересня 2019 року. Закон має на меті спрощення умов для ведення бізнесу, адміністрування податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, зменшення кількості та обсягу податкової звітності.

- Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" № 116-ІХ, ухвалений парламентом 19 вересня 2019 року. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України з метою врегулювання питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави" № 133-ІХ, ухвалений парламентом 20 вересня 2019 року. Він дасть змогу створити умови для підготовки органів державної влади, усіх складових сектору безпеки та оборони країни, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

Читайте: Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150110
 
 
 Топ коментарі
 
Перезагрузил. Ахаха!
Богдан люстрированый в аппарате президента, практически второе лицо в государстве. Шуфрыч - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова. Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 3078
Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 4589
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Реакція вчителів на новину «@уй вам, а не підвищення зп!». В каментах припікає

Дійсно хворі люди. Беня буде їм гроші роздавати. Ага. Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8006

Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8047 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3645Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8846Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 9772
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Денег нет, но вы держитесь, вам удачи, здоровья и хорошего настроения!!!
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В нас і так "мудрий нарід", нащо їм та деньга Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 7473

ЗЕй дід іт егейн... Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 436
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Для народа у них денег нет, а для чиновников и расширения аппарата есть деньги, для миллионных зарплат менеджерам Натогаза есть, для начальника полиции, сожительницу которого задержала польская полицияна границе с незадекларированными сотнями тысяч долларов деньги есть, при чем польская полиция задержала, а наша пропустила с радостью. А, Аваков, твоя реформа полиции в действии? С верхов до низу бандиты сидят и бандитизм крышуют?
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Ну так миллиард гривен на содержания офиса зеленского это не слишком жирно? Хотя Зе! обещал, что все будет по другому Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8740
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"Слугам" деньги в первую очередь, а хозяева - народ пусть ждут жданого, для них денег никогда нет и не будет и пусть лапшу с ушей не снимают.
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Вчера кто-то красиво написал:
"На обещания булаву положили
Наслаждайтесь победой над мародером!" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5867 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5867 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5867
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Менi дуже сподобалась ця фраза:
"Хохли тебе, Вова, пiдняли до неба, а Українцi грохнуть об землю"
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та й така:
- Вова, кур'яче пір'я що випадково прилипло до твоєї сра*ки - ніколи не зроблять тебе орлом! Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 7455
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Зараз порохосмоктальчики розкажуть - "що так а що ні"............
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Навіть в АмЄрікЄ закони підписує, дома ніколи мабуть...
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кто о чем, а зебилы всегда про "смоктать" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 2046..собственные ощущения - зебилов не отпускают))
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Интересно Владимир Александрович хоть читает, то что подписывает? Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 5450
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может и читает..., но не понимает...
- Богдан..., а здесь все норм? Можно подписывать, да?
- Зуб даю..., все Ок... - подписывай Вовка... Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 3496


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Вопрос, а он читать то умеет, на украинском, может ему документы подавать ТОЛЬКО на рюзском?
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Турбо...бешенный принтер....А для людей что хорошего?
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А людям никто и ничего не обящал...так шутили просто...
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Перезагрузил. Ахаха!
Богдан люстрированый в аппарате президента, практически второе лицо в государстве. Шуфрыч - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова.
Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 4589
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Ви обережніше з такими картинками. Я ось недавно виложив, як би це скромніше сказати, ХВото кацапського царя (бЄз одЄжди) та три дні в бані сидів Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 9499
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повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности

...а за недостижение, ответственность понизить, надо полагать?
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депутаты с пониженой социальной ответственностью? Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3349
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Если он сейчас в Штатах...то как он это все подписывает?
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Богдана подписи подделывает. тем более там заморачиваться не особо надо.
Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 6180
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Наркоша сейчас же в Штатах. Ничего не понимаю...
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нарік із петром олексійовичом є високошанованими донаторами і вони не ховаються по америках, пий зеленку ,зелєбобік.
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****** я зелебобик? Тебе лечиться надо.
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Зебилам не нравился Полтолак ? Теперь будет Шойгу
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British American Tobacco переносит региональный центр из Киева в Румынию. 23 сентября BAT сообщил,что решение обусловлено непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой нового правительства Украины. По итогам прошлого года ВАТ внёс в бюджет Украины 16 миллиардов гривен налогов.

По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%
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- чому усе те, про що попереджували порохоботи, ЗБУВАЄТЬСЯ? - бо "накаркали"... * я в захваті від цього "простого наріду".
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порохоботи\\\\\\\\\\

я би не називався висером Іларіонова, так як "бот" - це примітивна програма.
це як і "піар" - майже ніхто не знає як воно "розшифровується"
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PR - публічна реляція , самореклама в будь-який спосіб , навіть в такий , де порядній людині було б соромно. "Аби говорили" - такий найзмістовніший переклад ,на мою думку.
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Ти ба !
А як же ви раніше всіх свідомих українців таврували «порохоботами»...
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так "ви" - це не до мене.
я не ходив весною голосувати від(через) відраз(и)у.
і ні разу не написав в срачах слово "порохобот". не люблю йти на повідку у рабсіян(в даному випадку - Іларіонова).
вам Все зрозуміло, пане?
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Характерно, - что тепершние "перезагрузка и реформы" раньше называлось "узурпацией и кумовством" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5969
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Где там фото Зели, когда сквозь пиджак просматриваются "плиты" бронежилета?

Кто еще раз сравнит его с Наполеоном - прокляну(так как я православный) и будет сравнивший "гореть вечно" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3736
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прынтер печатает без выходных, рука бойца писать устала
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К стати на счет повышения обороноспособности.
Вы вообще в курсе какая укомплектованность личным составом в большинстве частей ВСУ?
Поинтерисуйтесь на досуге у знакомых, это не такой уж секрет
Причины? Их много, и среди них есть такие:
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим, вследствии неисполнения командованием взятых на себя обьовязкив, НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не исполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
А вы вообще в курсе, что продолжительнось рабочего дня (на ппд) не регулируется действующим законодательством. Фактически, вас могут ставить из суточного наряда снова в наряд в течении всей службы и ни о каких 40 рабочих часах в неделю даже не мечтайте.
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
Но рабы никогда и никого не победят.
Так что: ДумайТе
P.S. Выявлять проблемы и искать пути их решения, во благо страны - это хорошо.
А вот становиться в позу страуса - плохо
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взятых на себя обьовязкив\\\\\\\\\

Привет Печора, а у нас день сейчас.

Или у тя Владивосток? Осторожней, а то японцы введут..... депортацию вна Сибирь Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5523
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Срочно!США отменяют визовый режим,размещают свою военную базу,разрабатывают совместный план по противодействию СП2.Это с поляками.Там все гуд.А украинский ********** привезет Украине позор и фоточки Зеленки с экскурсии за деньги налогоплатильщиков
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Знае.те, когда Зеля высрал зимой шо движует в натуре в презики, я искренне, долго, смеялся, посмотрев тут новость с видео.... Ну никак, хоть и мало, крайне мало знаком с "т.вор.чеством" его "Квартала", не мог предположить шоб такая наглость как годами опускать, водить по губам народу(ассоциация уже народ=совок), могла бы рыпнуться на президента.(вернее - с такой наглостью).
Ну и .... как бы, получается что кацапы про нас еще и высокого мнения, как о малоросах. Чуть сглажу - выбор тоже был не богат - всего-то 39-38 кандидатов, о которых или одно слово - или второй мат.....
Не знаю, но то что заслужили все плохое и не заслужили ничего хорошего - факт.
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Да что же они убогие такие?

Люблю такое. Человек в должности 25 дней. Но кричит МЫ построили. Вобщем, мы и трактор --пара хоть куда. Работать когда начнём, технократы?

Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 9064

Мироненко Тарас
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Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3925

Вот при шоколадном барыге, который всё украл, деньги почему-то были и зарплаты педагогов выросли в два раза.

А при честном бубочке денег почему-то ни на что не хватает.

Ну как "ни на что"? Добавить 28 миллиардов гривен РНБО, чтобы потом пилить их без ограничений - на это деньги есть. Выплатить 5 млрд МАУ Коломойского, за то что они бедненькие не могли летать над братской Россией - это решаемый вопрос. Выплатить Коломойскому 60 миллиардов, якобы оставленных им в Приватбанке, и отказаться от исков на 155 миллиардов - да запросто.

А на учителей денег нет. Жри. Те.

https://ibigdan.livejournal.com/24139858.html
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Смачно ЗЕбилам в харю ссут. Красиво. По ходу эпоха бедности несколько затягиваеца...
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Этот клоун имеет ввиду возврат Януковича в Украину??
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