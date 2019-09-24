 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів

Про це повідомляється на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.
Закон пропонує спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводить можливість контрактної державної служби.
Як повідомляє сайт глави держави, Зеленський також підписав:
- Закон України "Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 жовтня 2000 року" № 105-ІХ, ухвалений Верховною Радою 18 вересня 2019 року. Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів зі швейцарською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї.
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" № 102-ІХ, ухвалений парламентом 18 вересня 2019 року. Закон має на меті зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності у сфері телекомунікацій.
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів" № 111-ІХ, ухвалений парламентом 19 вересня 2019 року. Метою ухвалення цього закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.
- Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації" № 112-ІХ, ухвалений українським парламентом 19 вересня 2019 року. Документ розширює застосування банками України положень Закону "Про фінансову реструктуризацію".
- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" № 115-ІХ, ухвалений Верховною Радою 19 вересня 2019 року. Закон має на меті спрощення умов для ведення бізнесу, адміністрування податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, зменшення кількості та обсягу податкової звітності.
- Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб" № 116-ІХ, ухвалений парламентом 19 вересня 2019 року. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України з метою врегулювання питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
- Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави" № 133-ІХ, ухвалений парламентом 20 вересня 2019 року. Він дасть змогу створити умови для підготовки органів державної влади, усіх складових сектору безпеки та оборони країни, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ ВЧИТЕЛЯМ ТРЕБА 45 МЛРД ГРН. У БЮДЖЕТІ ГРОШЕЙ НЕМА - МІНІСТЕРКА
Дійсно хворі люди. Беня буде їм гроші роздавати. Ага.
ЗЕй дід іт егейн...
"На обещания булаву положили
Наслаждайтесь победой над мародером!"
"Хохли тебе, Вова, пiдняли до неба, а Українцi грохнуть об землю"
- Вова, кур'яче пір'я що випадково прилипло до твоєї сра*ки - ніколи не зроблять тебе орлом!
- Богдан..., а здесь все норм? Можно подписывать, да?
- Зуб даю..., все Ок... - подписывай Вовка...
Богдан люстрированый в аппарате президента, практически второе лицо в государстве. Шуфрыч - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова.
...а за недостижение, ответственность понизить, надо полагать?
По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%
я би не називався висером Іларіонова, так як "бот" - це примітивна програма.
це як і "піар" - майже ніхто не знає як воно "розшифровується"
зв.язок з громадськістю.
А як же ви раніше всіх свідомих українців таврували «порохоботами»...
я не ходив весною голосувати від(через) відраз(и)у.
і ні разу не написав в срачах слово "порохобот". не люблю йти на повідку у рабсіян(в даному випадку - Іларіонова).
вам Все зрозуміло, пане?
Кто еще раз сравнит его с Наполеоном - прокляну(так как я православный) и будет сравнивший "гореть вечно"
Вы вообще в курсе какая укомплектованность личным составом в большинстве частей ВСУ?
Поинтерисуйтесь на досуге у знакомых, это не такой уж секрет
Причины? Их много, и среди них есть такие:
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим, вследствии неисполнения командованием взятых на себя обьовязкив, НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не исполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
А вы вообще в курсе, что продолжительнось рабочего дня (на ппд) не регулируется действующим законодательством. Фактически, вас могут ставить из суточного наряда снова в наряд в течении всей службы и ни о каких 40 рабочих часах в неделю даже не мечтайте.
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
Но рабы никогда и никого не победят.
Так что: ДумайТе
P.S. Выявлять проблемы и искать пути их решения, во благо страны - это хорошо.
А вот становиться в позу страуса - плохо
Привет Печора, а у нас день сейчас.
Или у тя Владивосток? Осторожней, а то японцы введут..... депортацию вна Сибирь
Ну и .... как бы, получается что кацапы про нас еще и высокого мнения, как о малоросах. Чуть сглажу - выбор тоже был не богат - всего-то 39-38 кандидатов, о которых или одно слово - или второй мат.....
Не знаю, но то что заслужили все плохое и не заслужили ничего хорошего - факт.
Люблю такое. Человек в должности 25 дней. Но кричит МЫ построили. Вобщем, мы и трактор --пара хоть куда. Работать когда начнём, технократы?
Мироненко Тарас
Вот при шоколадном барыге, который всё украл, деньги почему-то были и зарплаты педагогов выросли в два раза.
А при честном бубочке денег почему-то ни на что не хватает.
Ну как "ни на что"? Добавить 28 миллиардов гривен РНБО, чтобы потом пилить их без ограничений - на это деньги есть. Выплатить 5 млрд МАУ Коломойского, за то что они бедненькие не могли летать над братской Россией - это решаемый вопрос. Выплатить Коломойскому 60 миллиардов, якобы оставленных им в Приватбанке, и отказаться от исков на 155 миллиардов - да запросто.
А на учителей денег нет. Жри. Те.
https://ibigdan.livejournal.com/24139858.html