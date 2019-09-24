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Все про:санкції (2384) Янукович (6947) Євросоюз (2618)

 Запроваджені Євросоюзом санкції проти Януковича залишаються в силі, - пресслужба суду ЄС (оновлено)

Персональні обмежувальні заходи, введені Євросоюзом проти експрезидента України Віктора Януковича, який втік, і його сина Олександра, залишаються в силі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі суду ЄС.

Водночас співрозмовник агентства підтвердив, що суд 24 вересня ухвалив скасувати рішення Ради ЄС від 2018 року про введення обмежувальних заходів проти Януковичів.

Однак, як зазначив представник суду, чинні санкції на період 2019-2020 років діють. Замість цього він повідомив, що ці рішення Ради ЄС від 2019 щодо Віктора Януковича і Олександра Януковича зараз у процесі оскарження.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні Юрій Кірасир, спікер сина Януковича Олександра, посилаючись на рішення Європейського суду від 24 вересня 2019 року, повідомив, що цей суд скасував санкції щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича.

4 березня 2019 року Рада ЄС продовжила до 6 березня 2020 року санкції проти Януковича і ще 11 колишніх чиновників. Обмежувальні заходи введені за протиправне заволодіння державними активами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150109
 
 
 Топ коментарі
 
А когда это Беня был в партии твоего пэти?
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Каких доказательств не предоставили овца? Овощ уже приговор получил
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Яж порохоботов и спрашиваю.Ониж тут на всех ветках про эти санкции постили.А тут ,как ветром снесло.
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Так а если Януковощь вернется в Украину, как вернулся Портнов, Коломойский и другиее ригионалі, то с него снимут санкции? Введенные Евросоюзом санкции против Януковича остаются в силе, - пресс-служба суда ЕС - Цензор.НЕТ 8182
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А когда это Беня был в партии твоего пэти?
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Опять зрада зрадная?
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Это санкции введеннные в 2018
Санкции более ранние давно уже сняли так как Украина не предоставила доказательств
Петя хорошо своего соевого патрона отмазал
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Каких доказательств не предоставили овца? Овощ уже приговор получил
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Суд Евросоюза отменил действовавшие в 2016-2018 годах санкции против экс-президента Украины Януковича и шести лиц из его окружения...

Расследования в Украине
Основной причиной исключения соратников Януковича из санкционного списка являются либо недостатки в ведущихся в отношении них расследованиях в Украине, либо же решения украинских судов

https://m.dw.com/ru/суд-ес-отменил-старые-санкции-против-януковича-и-его-соратников/a-49557992
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Яж порохоботов и спрашиваю.Ониж тут на всех ветках про эти санкции постили.А тут ,как ветром снесло.
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Продолжение следует...
Ну так щас в окружном суде идет аппеляция на приговор.
Сто к одному что федорич окажется нивчем невиноват, а дальше рябокепка походотайствует и санкции снимут. Максимум месяц времени.
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до дупи ті санкції , з дохлого вже слава Богу кобздона зняли , як тільки попросив .
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лучше бы вите, как в прошлом, шапками пробавляться, глядишь, и не прогремел бы на всю европу Запроваджені Євросоюзом санкції проти Януковича залишаються в силі, - пресслужба суду ЄС - Цензор.НЕТ 1166
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Щас порохоботы начнут метать какао бобы- зачем продлили санкции )
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А вы точно девушка? Или по жизни не сложилось с полом ?
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