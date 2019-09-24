 ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, підготовче засідання ВАКС у справі щодо ухвалення "диктаторських" законів розпочалося з того, що адвокати обвинувачуваних екс-голови фракції Партії регіонів Єфремова, колишніх народних депутатів Гордієнка (КПУ) та Стояна (Партія регіонів) подали клопотання про направлення справи до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду для визначення підсудності.

Захисники переконані, що це кримінальне провадження не є підсудним ВАКС, куди було передане нещодавно із Солом’янського райсуду Києва, де розглядалося впродовж трьох років.

За словами адвокатів обвинувачуваних, Солом’янський суд не мав права передавати справу до ВАКС, а за процедурою повинен був спрямувати його до Київського апеляційного суду, а той, своєю чергою, до Верховного суду, кримінальна палата якого мала б визначитися з підсудністю. Для розгляду цього клопотання колегія суддів пішла до кімнати для нарад.

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Очікується, що рішення буде оголошене о 13.00. Разом з тим прокурори у справі відмовилися надавати будь-які коментарі журналістам з питання підсудності справи, зокрема, в чому полягає корупційна складова дій обвинувачуваних під час ухвалення "диктаторських" законів, тобто яку матеріальну або інші вигоду вони отримали.

Прокурори зазначили, що їхні коментарі до оприлюднення рішення суду по суті можуть стати підставою або для їх відводу, або взагалі в кінцевому результаті підставою для скасування вироку. Обвинувачувані під час обговорення клопотання своїх адвокатів виголошували політичні заяви.

Зокрема, Єфремов заявив, що за президента Петра Порошенка були ухвалені ще жорсткіші "диктаторські" закони, а Стоян сказав, що і зараз би проголосував за ті закони.

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Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчинення злочинів, передбачених ч.2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".

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30 листопада 2015 року Печерський районний суд м.Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний акт щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка у справі про голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Відповідне рішення ухвалила колегія з трьох суддів, мотивувавши тим, що обвинувальний акт не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.