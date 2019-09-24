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 Політика України
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Все про:диктатура (27) Єфремов (274) закон (748) Стоян (20) Антикорупційний суд (451)

 ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко

Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи проти народних депутатів VII скликання Олександра Єфремова, Олександра Стояна та Сергія Гордієнка, обвинувачених в організації голосування 16 січня 2014 року за диктаторські закони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, підготовче засідання ВАКС у справі щодо ухвалення "диктаторських" законів розпочалося з того, що адвокати обвинувачуваних екс-голови фракції Партії регіонів Єфремова, колишніх народних депутатів Гордієнка (КПУ) та Стояна (Партія регіонів) подали клопотання про направлення справи до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду для визначення підсудності.

Захисники переконані, що це кримінальне провадження не є підсудним ВАКС, куди було передане нещодавно із Солом’янського райсуду Києва, де розглядалося впродовж трьох років.

За словами адвокатів обвинувачуваних, Солом’янський суд не мав права передавати справу до ВАКС, а за процедурою повинен був спрямувати його до Київського апеляційного суду, а той, своєю чергою, до Верховного суду, кримінальна палата якого мала б визначитися з підсудністю. Для розгляду цього клопотання колегія суддів пішла до кімнати для нарад.

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Очікується, що рішення буде оголошене о 13.00. Разом з тим прокурори у справі відмовилися надавати будь-які коментарі журналістам з питання підсудності справи, зокрема, в чому полягає корупційна складова дій обвинувачуваних під час ухвалення "диктаторських" законів, тобто яку матеріальну або інші вигоду вони отримали.

Прокурори зазначили, що їхні коментарі до оприлюднення рішення суду по суті можуть стати підставою або для їх відводу, або взагалі в кінцевому результаті підставою для скасування вироку. Обвинувачувані під час обговорення клопотання своїх адвокатів виголошували політичні заяви.

Зокрема, Єфремов заявив, що за президента Петра Порошенка були ухвалені ще жорсткіші "диктаторські" закони, а Стоян сказав, що і зараз би проголосував за ті закони.

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Як повідомлялося, 21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчинення злочинів, передбачених ч.2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".

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30 листопада 2015 року Печерський районний суд м.Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний акт щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка у справі про голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Відповідне рішення ухвалила колегія з трьох суддів, мотивувавши тим, що обвинувальний акт не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150105
 
 
 Топ коментарі
 
А ведь настанут времена когда будут рассматривать дело о диктаторских законах 2019-2020 годов ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 3454
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На черзі 2014-19роки. Свинарник готуйся. ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 2571
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А ведь настанут времена когда будут рассматривать дело о диктаторских законах 2019-2020 годов ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 3454
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А Петро Олексійович навіть не намагався ніразу узурпувати владу за 5 років. А це зелене непорозуміння з першого дня почалу шукати шляхи для узурпації. От і роби тепер висновки!!!
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А синарчуків і кононенка теж зеленський призначав? А мертвечука у мінськ,допоміг йому придбати нафтопровід, налагодити нафто бізнес купити телеканали потрапити у раду і літати до ***** теж зеленськтй допомагав? Тож черга наближається. ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 517
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Так чому Свинарчукі не то що не сидять, а далі працюють, і до речі, як сказали узеленського, що вони досить не погані такі хлопці?
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Те що сказали тобі у зеленського ,ти знаєш більше ніж зеленський.
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Половину з тих диктаторських законів прийняли при Петрі в новій редакції.
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Оправдают, в юриспруденции нет понятия диктаторские законы, это выдумка пиарщиков. Тем более при Порошенко их все приняли еще в более жесткой форме.
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Ты прав, шо су...... и делают. СУД. Да при Пэтрухи никакого суда. Взяли и сиди. Ну, а кто когти рванул и на запад. Даже Лерка там, с Онищенком и Януковичем, к стати. Вот не пойму, какая разница между ними?
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поторопились - главный еще не вернулся: Ex-President Yanukovych mulls return to Ukraine.
P.S. санкции с януковича европейский суд снял.
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Из реестра. по делу против Парубия
формулировки просто ахеренные
ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 6161
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а, такі, розкрутят і посодють
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ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 7018

...если обнести Украину данным флагом -- то, не только ни один кацап не сунется, а и все евреи разбегутся...
Я без шуток и намёков! -- это флаг Еврейской Автономной Области, шо на ДВ процветает... *)
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Цих пора вже відпускати, якщо за п'ять років не змогли посадити.
Нині на черзі - барига з підбарижниками.
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кто там рассказывал за Супрун ?
Доктор-смерть и все такое....
Ловите...

Mikhail Golub

@golub

·15 ч

Сколько Зеленский спи-дил у украинцев
ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 610
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Ясно было ещё в декабре 2013 года, что эта банда когда-то будет отвечать.
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И это судьи из ВАКС, лучшие из худших, приняли к рассмотрению это дело. Что тогда говорить о худших. ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 7244
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дєла ідут, кантора пішет... ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 6541ще років на три-чотири є чим займатись...
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