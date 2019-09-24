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 Суспільство
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Все про:наркотики (842) Міжнародна антинаркотична асоціація (1) боротьба з наркотиками (1) Гогілашвілі (3)

 Наркоманія в Україні помолодшала із середнього віку 25-30 до 17-22, - Міжнародна антинаркотична асоціація

Середній вік наркозалежних людей в Україні помолодшав із 25-30 до 17-22 років.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі.

МАА, крім реабілітації в центрах надання допомоги наркозалежним, також проводить профілактичну роботу серед учнів старших класів "щоб молодь не потрапляла в залежність".

"Це діти 14-15 років, іноді з ними розмовляти вже пізно. Наркоманія в Україні помолодшала з середнього віку 25-30 на 17-22. І це не окремі випадки. Ми говоримо про цінності, про життєву орієнтацію. Вчимо дітей справлятися з соціальним навантаженням і тиском - коли вся компанія говорить "ходімо!". Тобто, ми вчимо, як бути білою вороною і не страждати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150104
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так и преЗедент у нас самый молодой за всю историю независимости Украины!!! Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 3982
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Ну, так, презик же кокаинист.
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кокаинист-членороялист
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Ну так и преЗедент у нас самый молодой за всю историю независимости Украины!!! Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 3982
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Наркомания в Украине крышуется властью и олигархами, она и будет молодеть и укрепляться.
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А я то думаю, долб........ , типа Ан пан, а им по 17.........Да и Шельмы тут окалачиваются, их же такими не **....... Вот и кинулись на сайт. С ними же Бог и Украина.
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Алексей, тебе нужно книжек почитать хоть одну, ну словарній запас жесть, ничего не понятно, что ті пишешь, извини...
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Посоветуй какую? а если не понимаешь, то не ко мне, то до папы и мамы, им видней, что пили. И я не алексей, я ЛЕХА КОСОЙ. Под другим углом вижу таких, как ты, хоть ты и ПИДЛОГА. Чья то.
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*******, научитесь наконец конструктивно формулировать претензии, без вкусовщины. Это сложнее чем крыть всех матами, но кто обещал, что будет легко? Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 8643
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Кокаин по карману только богатым. Для молодежи легко доступна продукция "СольХимПром" из Китая.
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А що з цього питання нам доповість насяльнік охфісу приЗєдєнта таваріщ Бодя ? 😃
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Он что идиот???
Самый пик наркомании всегда был 14-19, в 25-30 это уже единичные случаи
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небагато наркоманів до тридцяти доживають ,справді. Думаю ,що цією "новиною" нас відволікають від покладання України під *****.
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Принимая современные наркотики они живут не больше года
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Так метадон сейчас основной наркотик)
Стоит дешево, прет двое суток, правда ломки больше месяца и спрыгнуть почти не реально
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А малолетки сейчас под солями, там ж@па настает быстро, через годик в лучшем случае инвалид
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Средний возраст электората нашего преЗедента наркомана
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И это не частные случаи. Мы говорим о ценностях, о жизненной ориентации. Учим детей справляться с социальной нагрузкой и давлением - когда вся компания говорит "а давай пойдем". То есть, мы учим, как быть белой вороной и при этом не страдать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3150104\\\\\\\\\\\\\

= "давай дэнги, дэнги давай, жадина, а мы будем консультировать и обеспокаиваться"
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Мусора крышуют этот бизнес,на всех заборах надписи закладки
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Лучшая профилактическая работа среди молодежи, это новая статья УК за распространение и торговлю - приговор суда на 25 лет без права на помилование.
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Если не хватает ума сообразить, что не нужно эту дрянь колоть себе в вены, то таких совсем не жалко, пусть дохнут от наркоты!!
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