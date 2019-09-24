 Відеофіксація, 85 тис. грн штрафу і переголосування, - Стефанчук запропонував законопроєкт про боротьбу з кнопкодавством у Раді

Про це йдеться в законопроєкті №2148 авторства Стефанчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Так, за голосування депутатом Ради замість іншого нардепа пропонується ввести покарання у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Водночас апарату Ради необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.

Спікера Ради планують уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він муситиме доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно. Далі спікер повинен буде доручити підготувати повідомлення про порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить у Державне бюро розслідувань.

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У статусі законопроєкту на сайті Ради вказано, що він з 19 вересня надано для ознайомлення і обробляється в профільному комітеті.