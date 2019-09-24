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Все про:ВР (5787) кнопкодавство (30) Стефанчук Руслан (81)

 Відеофіксація, 85 тис. грн штрафу і переголосування, - Стефанчук запропонував законопроєкт про боротьбу з кнопкодавством у Раді

Перший віцеспікер Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук пропонує ввести штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування.

Про це йдеться в законопроєкті №2148 авторства Стефанчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Так, за голосування депутатом Ради замість іншого нардепа пропонується ввести покарання у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Водночас апарату Ради необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.

Спікера Ради планують уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він муситиме доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно. Далі спікер повинен буде доручити підготувати повідомлення про порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить у Державне бюро розслідувань.

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У статусі законопроєкту на сайті Ради вказано, що він з 19 вересня надано для ознайомлення і обробляється в профільному комітеті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150102
 
   
 Топ коментарі
 
Просто сканер отпечатка не прокатит?
Обязательно надо пиариться, придумывая велосипед?
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Только что разговаривал с ЗЕбилом. Рассказал про этот закон, и каков был его ответ, значит так надо.
Хотя все старался покупать наложкой. Они никогда не признаються что они тупые одноклеточные терпилы. Просто от этого убожества зебильного начинает типать, это не люди и это факт.
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Сыночка готов до школы? Трускавец с обучением на второй семестр заждался. Видеофиксация, 85 тыс. грн штрафа и переголосование, - Стефанчук предложил законопроект о борьбе с кнопкодавством в Раде - Цензор.НЕТ 319
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тоже достала эта реклама? я думал 31 августа все закончится...
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- Мне кажется даже, что атмосферный столб давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. И, кроме того, я не член профсоюза. (С)
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Не просто высрался, а придумал гениальный мемчик
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Просто сканер отпечатка не прокатит?
Обязательно надо пиариться, придумывая велосипед?
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Так сенсорная кнопка уже была готова, ее тестировали и люди Зели процесс остановили. Теперь нужно придумать новую мульку, как и мипичментом.
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😀А кто и как будет определять...кому 51тыща штрафа...а кому 85? И зачем тут "вилка"...типа хорошо кнопкодавил на тебе 51...а если плохо..то 85?
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Он просто издалека подходит к цифре 73, ведь в слуги народа пришли кристально чистые люди...
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ЗЕбильная рада приняла закон (№1053-1), по которому онлайн расчеты в интернет-магазинах, почтовые отправления с наложенным платежом, ставших таким удобным и надежным инструментом для миллионов украинцев, окажутся вне закона.
Как же я ору с зебилов, сами себе в ногу выстрелили)

Видеофиксация, 85 тыс. грн штрафа и переголосование, - Стефанчук предложил законопроект о борьбе с кнопкодавством в Раде - Цензор.НЕТ 5029
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Только что разговаривал с ЗЕбилом. Рассказал про этот закон, и каков был его ответ, значит так надо.
Хотя все старался покупать наложкой. Они никогда не признаються что они тупые одноклеточные терпилы. Просто от этого убожества зебильного начинает типать, это не люди и это факт.
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Ответы зебов: "значит так надо"
Ответы лукашистов: "значит так надо"

Найдите 15 отличий.
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а в чому проблема для громадянина-покупця?
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Покупать товар теперь нужно будет по предоплате.
Сначала деньги потом товар.
Что бы был чек нужна предоплата.
А наложка всьо Видеофиксация, 85 тыс. грн штрафа и переголосование, - Стефанчук предложил законопроект о борьбе с кнопкодавством в Раде - Цензор.НЕТ 8651
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чому це? я в магазине отримую чек без предоплати. і при наложке в новій пошті отримую чек. дякую вам за відповідь. мабуть я не зовсім розбираюся у фінансових питаннях
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Протягом 3 днів мають надати чек, тим хто через інтернет щось замовляє!
Зевату треба постійно принижувати і обсикати,що у ЗЕленої Шмарклі досить добре виходить!)

Відеофіксація, 85 тис. грн штрафу і переголосування, - Стефанчук запропонував законопроєкт про боротьбу з кнопкодавством у Раді - Цензор.НЕТ 2522
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Это все не фискальные чеки...это кусочки бумаги с цыфрами...ни чего общего с регистраторми расчетных операций не имеющие...
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Не смерди. Лайномет мальдівський.
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так Разумков уже придумал новый маневр под названием "Зупинить голосування" ))
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Вроде бы поставят рояль и ударом по клавише будут останавливать голосование...
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стесняюсь спросить, стучать по клавише чем надо будут? Или опять все испоганят и будут руки туда совать? Ну и конечно главный вопрос зе лично будет приходить стучать? или только по праздникам, а по будням будет специально обученный высокооплачиваемый специалист?
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просто из вредности(или по злому умыслу) некоторые депутаты могут таким образом заставить раду переголосовывать закон бесконечно)
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За-то Порошенко потеряет вторую половину своего состояния 82 раза, подкупая неподкупных...
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Я думаю переголосование нужно если закон принят с минимальным запасом голосов, а если допустим ЗА проголосовали 300 а нужно 226 то при единичных случаях кнопкодавства это только потеря времени.
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То ли дело ЗЕдегенераты - 50грамм и занюхали.
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шо 85 тыс. одна кнопка? а если их несколько? ваще никакой синергии, проще будет побираться але семки на хрещатике или возле рады продавать
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Какой, нахер, штраф ??? "Зельц и Ко" неоднократно обещали лишать мандатов за кнопкодавство. Рановато переобуваться начали....
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Так им теперь голосов прислуги начинает не хватать потому и зажопьё подойдёт...
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А шо самые демократичные ПЕСики и Голос не поддержат? Кто бы сомневался, рыговское отродье
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уже переобулись, пойманных пожурили и все, а еще они публично промычали какую-то херню, что кнопкодавить плохо)) На этом все. Никаких наказаний вообще.Детский сад, хором сказали "Мы больше не будем" и все воспиталка простила))
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в любом центре админпослуг(кстати реальное достижение предідущей власти) снимают отпечатки двух пальцев на каждой руке перед приемом заявления на изготовление загранпаспорта, а при получении нужно приложить палец в сканер, не совпадет и паспорт не получишь... Я это к тому, что в Раде ну никак не хотят избавится от кнопкодавства, потому что если бы хотели, не придумывали идиотские решения типа штрафов и видиофиксаций, а сделали бы уже давно окученное везде простое и системное решение...
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Парадокс! Из 254 депутата реально говорить могут человек 5-7....Верещук разрывается на ТВ эфирах, интервью, ток шоу...80% только она в новых нарядах. Все остальные , за редким исключением, это просто ШОК, как топор в спину поймали и "плавают" в темах. Говорят заученными цитатами. Раньше хоть Разумков разбавлял.....
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какой то тупорылый креатив от ЗЕ-путатов. все ж просто = -1 палец, и дойдет сразу. Видеофиксация, 85 тыс. грн штрафа и переголосование, - Стефанчук предложил законопроект о борьбе с кнопкодавством в Раде - Цензор.НЕТ 1559
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т.е. после 10-ти (гусары, молчать!) таких случаев стефанчук кричит: "этот депутат сломался, несите нового!"?
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т.е. наказать материально..а морально? ну сраной метлой нах...из как бы честного общества?
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можно просто нах из как бы честных , даже без материального наказания, но тогда из глубин списка зе начнет такое всплывать, что нормальные люди такое принимать оплату и отматывать бумагу в туалете не посадили бы, выж посмотрите на то что уже есть, там гле номера в списке выше 50 этож уже полный пипец, а что тим под номерами 300-400?
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согласен...
но все же клятвенно обещали так делать или опять - они пошутковали а мы посмеялись?
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При Поросенко ставили рекорды по нажиманию до 10 кнопок за 10 секунд и все было плевать, особенно Парубию, цель которого было пропихнуть нужное хоть с десятой попытки.
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Зеб, так ты выбирал, чтобы ничего не изменилось, только лица? :D
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Яка проблема, щоб допуском до голосування був відбиток пальця депутата, що попередньо заноситься в пам'ять.
Вся система голосування повинна автоматично відключатися зразу ж оголошення про закінчення засідання Ради і автоматично включатися, коли засідання розпочинається. Для чого все це городити?
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Ви ще спитайте про відповідальність за обіцяне і зроблене ....
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Зачем эта бредятина? Сканер отпечатка пальца - используют уже практически все предприятия для учета рабочего времени сотрудников на производствах... Айфоны у депутатов блокируются отпечатком пальца... Что вы мозг **..те?
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Абонемент купуватимуть .Такі ж самі під.раси , як і попередники.Лише вогнем і мечем це лікується.
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Та шо там бороться?
Под жопу коленом с волчьим билетом, и гуляй, Вася. Или Зина.

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А если слуга народа на олимпиаде кто-то же должен отрабатывать его зарплату в Раде по совместительству?
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Яка проблема, щоб допуском до голосування був відбиток пальця депутата, що попередньо заноситься в пам'ять.
Вся система голосування повинна автоматично відключатися зразу ж оголошення про закінчення засідання Ради і автоматично включатися, коли засідання розпочинається. Для чого все це городити? Вони дебіли? Хоча...дебіл та ЗеБіл це ж фактично одне й те саме.
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Они легких путей не ищут, удаление гланд через задний проход маникюрными ножничками это так сказать наша национальная особенность, а если серьезно, то маневра у них не остается вообще никакого, так можно эвакуировать журналистскую ложу под каким -нибудь предлогом и хоть под зонтиками от летящих в них яиц с галерки ратифицировать какую нибудь предательскую ***** (харьковские соглашения, ратификация, погуглите) или протащить какое нибудь прищемление яиц предпринимательству или вообще средне статистическому украинцу, а палец все усложняет, разве что при вступлении в партию слуг будут рубить указательный, в качестве партийного взноса))
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В Україні продовжуються рішучі реформи та запровадження «держави в смартфоні»: директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначений Алєксєй Пашков - чоловік головного бухгалтера ТОВ «Студія Квартал-95».
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Ну, что тут скажешь, ума зебам и тут не хватило, надо было не в Трускавце курсы организовывать, а в 95 квартале...
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госпади, надеюсь, главбух хоть баба?..
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Это уже что то, с такими штрафами уже не раз задумаются прежде чем давонуть.
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Фигня это всё! Должны ходить надзиратели и бить бамбуковой палкой!
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сейчас нужно ввести закон если не ходишь на работу в раду определенное кол дней первый раз штраф а второй лишать мандата. раньшене запретили переход из фракции в фракцию и результат плачевный всех стали покупать и стали меняться цифры при голосования
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можна ще визначити, після скількох випадків кнопкодавства депутат втрачає свій мандат
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........не-е. Порохоидиотики против, Парубийку приходилось по 17 раз переголосовывать, если кнопкодавили. Они помнят. НЕ ПОЗВОЛИМ, да?
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Я предлагаю: За первое "кнопкодавсво" - рубить палец. За второе - руку. За третье - голову..
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Лучше сразу голову. Потому что если отрубить им руки, то они установят педали.
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А чому би не почати використовувати сканери відбитків пальців?

Я розумію, коли це ігнорували барИги зі свинарчуками. Але ж зараз " нові обличчя"?
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Так хто буде штраф платити - той, хто голосував, чи той, замість кого голосували?
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