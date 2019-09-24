 Відеофіксація, 85 тис. грн штрафу і переголосування, - Стефанчук запропонував законопроєкт про боротьбу з кнопкодавством у Раді

Про це йдеться в законопроєкті №2148 авторства Стефанчука, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Так, за голосування депутатом Ради замість іншого нардепа пропонується ввести покарання у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).
Водночас апарату Ради необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування.
Спікера Ради планують уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він муситиме доручити лічильній комісії вилучити карту такого депутата і провести голосування повторно. Далі спікер повинен буде доручити підготувати повідомлення про порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить у Державне бюро розслідувань.
У статусі законопроєкту на сайті Ради вказано, що він з 19 вересня надано для ознайомлення і обробляється в профільному комітеті.
Он зепутаты извинились же.
Обязательно надо пиариться, придумывая велосипед?
Как же я ору с зебилов, сами себе в ногу выстрелили)
Хотя все старался покупать наложкой. Они никогда не признаються что они тупые одноклеточные терпилы. Просто от этого убожества зебильного начинает типать, это не люди и это факт.
Ответы лукашистов: "значит так надо"
Найдите 15 отличий.
Сначала деньги потом товар.
Что бы был чек нужна предоплата.
А наложка всьо
Зевату треба постійно принижувати і обсикати,що у ЗЕленої Шмарклі досить добре виходить!)
но все же клятвенно обещали так делать или опять - они пошутковали а мы посмеялись?
Вся система голосування повинна автоматично відключатися зразу ж оголошення про закінчення засідання Ради і автоматично включатися, коли засідання розпочинається. Для чого все це городити?
Под жопу коленом с волчьим билетом, и гуляй, Вася. Или Зина.
Вся система голосування повинна автоматично відключатися зразу ж оголошення про закінчення засідання Ради і автоматично включатися, коли засідання розпочинається. Для чого все це городити? Вони дебіли? Хоча...дебіл та ЗеБіл це ж фактично одне й те саме.
Я розумію, коли це ігнорували барИги зі свинарчуками. Але ж зараз " нові обличчя"?