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Все про:Міноборони (2810) розвідка (1467) Росія (19985) вишкіл (1278)

 Командування ЗС РФ готує в ОРДЛО масштабні навчання з мобілізації. Особливу увагу буде приділено новим "громадянам РФ", - ГУР

Командування ЗС РФ розпочало підготовку до чергового етапу посилення бойових можливостей російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"З 25 по 28 вересня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ буде проведено масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. У ході підготовки до цих навчань вже розпочались інтенсивні тренування персоналу т. зв. "військових комісаріатів" до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації. Окрема увага приділяється оповіщенню осіб, які вже отримали російські паспорти для їхнього призову на військову службу за мобілізацією", - сказано в повідомленні.

Як зазначають в українській розвідці, контроль зазначених заходів здійснюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Читайте також: Контррозвідка СБУ фіксує сплеск незаконних затримань українців спецслужбами РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150101
 
 
 Топ коментарі
 
Это типа к миру готовятся?! Мышебратья, Анежинашилюди, ихтамнеты ху евы.........
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Зебилы хотят чтобы армии "лднр" ввошли в состав ВСУ, зебилы браво Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР - Цензор.НЕТ 2437
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они готовятся к войне(((((( думаю в 2020 будут боевые действия если раша решит что страна сильно ослабла
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Это типа к миру готовятся?! Мышебратья, Анежинашилюди, ихтамнеты ху евы.........
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Как раз во время єти учения. Наши отведут войска, а повстанці займут новіе позиціи уже с состроиніми фортификационніми сооружениями. Гениальная тактика победителей!!! Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР - Цензор.НЕТ 3375
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Зебилы хотят чтобы армии "лднр" ввошли в состав ВСУ, зебилы браво
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Петр Алексеевич, кто вам такой номер присвоил?
Вы в плену - в немецком гетто?
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Пресс-секретарь сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд отменил санкции Евросоюза против президента-беглеца.
Об этом Юрий Кирасир написал в Facebook. В том, что отмена санкций стала возможна, Кирасир благодарит ГПУ, которая «официально подтвердила, что Президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления». Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР - Цензор.НЕТ 5987

https://petrimazepa.com/kirasir_zayavlyaet_ob_otmene_sankciy_es_v_otnoshenii_viktora_yanukovicha
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Ну, якщо рехвормована Петром прокуратура досі не спромоглася подати валідні документи про економічні злочини сімейки Євнуховичів то, чому ви дивуєтеся?
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Про реформи в ВСУ и не только👍
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим вследствие невыполнения командованием взятых на себя обьовязкив НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не выполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
ДумаТе 😂🙌👅💣
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Самые феерические сводки как всегда от ГУР.
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Так вот для чего раздавали паспорта... Теперь обязан идти служить, или сидеть за Уралом.
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они готовятся к войне(((((( думаю в 2020 будут боевые действия если раша решит что страна сильно ослабла
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так страшно, аж жуть берет и мороз по коже, но стива кинг пока позабористей пишет
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А если серьезно без улыбки, то это настораживающее. И как говорится хочешь мира готовься к войне
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ГУР, ну вот нахера им учения по мобилизации, если там уже было 100500 мобилизаций?
Только с начала года было минимум 3 мобилизации - в марте, в апреле, и в июне.
Что странно, т.к. в 2018м уже всех призвали - сначала в январе (включая школьников 16+), потом в марте, потом снова в марте, потом в апреле ( две мобилизации в месяц, чтоб наверняка), потом в июле...

ИЧСХ, можно проводить мобилизации чаще. Судя по комментам, люди успевают забыть, что там мобилизация примерно за неделю. ГУР, даешь мобилизацию сепаратистов два раза в месяц!
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