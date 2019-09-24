 Командування ЗС РФ готує в ОРДЛО масштабні навчання з мобілізації. Особливу увагу буде приділено новим "громадянам РФ", - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"З 25 по 28 вересня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ буде проведено масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. У ході підготовки до цих навчань вже розпочались інтенсивні тренування персоналу т. зв. "військових комісаріатів" до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації. Окрема увага приділяється оповіщенню осіб, які вже отримали російські паспорти для їхнього призову на військову службу за мобілізацією", - сказано в повідомленні.
Як зазначають в українській розвідці, контроль зазначених заходів здійснюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.
Вы в плену - в немецком гетто?
Об этом Юрий Кирасир написал в Facebook. В том, что отмена санкций стала возможна, Кирасир благодарит ГПУ, которая «официально подтвердила, что Президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления».
https://petrimazepa.com/kirasir_zayavlyaet_ob_otmene_sankciy_es_v_otnoshenii_viktora_yanukovicha
"Персональные ограничительные меры, введенные Евросоюзом против экс-президента Украины-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе.Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе Суда ЕС."
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим вследствие невыполнения командованием взятых на себя обьовязкив НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не выполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
ДумаТе 😂🙌👅💣
Только с начала года было минимум 3 мобилизации - в марте, в апреле, и в июне.
Что странно, т.к. в 2018м уже всех призвали - сначала в январе (включая школьников 16+), потом в марте, потом снова в марте, потом в апреле ( две мобилизации в месяц, чтоб наверняка), потом в июле...
ИЧСХ, можно проводить мобилизации чаще. Судя по комментам, люди успевают забыть, что там мобилизация примерно за неделю. ГУР, даешь мобилизацию сепаратистов два раза в месяц!