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 Політика України
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Все про:Газпром (453) борг (165) Нафтогаз (588) трибунал (54)

 Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс до $2,82 млрд

Борг ПАТ "Газпром" перед НАК "Нафтогаз України" у формі пені, яка нараховується на заборгованість російської компанії в $2,56 млрд відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 30 червня 2019 року зріс до $ 257 млн.

"Трибунал призначив нетто суму, яку "Газпром" має заплатити на користь "Нафтогазу" в розмірі $2,56 млрд. Станом на 30 червня 2019 року, нетто сума, яку "Газпром" має заплатити на користь компанії після проведення взаємозаліку, становить $ 2,817 млрд, включно з відсотками", - йдеться в оприлюдненій у вівторок фінансовій звітності НАК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, небажання "Газпрому" своєчасно виконати рішення арбітражу призвело до збільшення його боргу вже на 10%.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $2,56 млрд.

Також дивіться: Контракт з "Газпромом" на прямі поставки газу в Україну можливий лише на ринкових умовах, - Оржель. ВIДЕО

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $2,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150098
 
   
 Топ коментарі
 
Та это все временно. Скоро Зебил все долги хуйла обнулит. Не долго осталось ему мучиться.
Ждем-с!
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Завистник,? Коболев честно их заработал. Он сделало для Украины больше чем все министерства энергетики вместе взятые. И как ни нравился Коболев президенту Коломойскому в премьеры он взял все-таки попку Гончарука, потому Коболев - личность, а не пешка.
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А премия выписаная Коболевом самому себе дала девиденды с роста этого долга? Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 6892
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Завистник,? Коболев честно их заработал. Он сделало для Украины больше чем все министерства энергетики вместе взятые. И как ни нравился Коболев президенту Коломойскому в премьеры он взял все-таки попку Гончарука, потому Коболев - личность, а не пешка.
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За 20 лямов юристы Скандинавские сделали.....даже не юристы Нафтогаза. Ауууууууууу!
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НУ и что это менят? Сотни гос. менеджеров украинских умудряются работать с юристами всего мира и тырить при этом деньги. Пример Максим Лавринович в Австрии и его украинские. клиенты.
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Так Кобелев тут каким каком? И бабло Газпром не отдаёт.
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Прямым каком, судя по вашему вопросу)
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"Честно" он бы их заработал, если бы ему эти призовые выплатили после реального получения денег с газпрома.
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тут сложно спорить, но в политическом аспекте его победа намного-намного важней чем финансовая. Так что честно заслужил.
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А была ли победа, никому не известно. Только на словах. А Кобелев "победные" реальные уже получил и истратил.
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О подтягиваются "непобедимые!" троли- газпромовцы . Это лучше любых слов доказывает победу Нафтогаза во главе с Коболевым. Так держать Егорка!
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"Газпром" выразил несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. "Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорится в сообщении.

"Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", - добавили в компании.
Срок рассмотрения таких дел по общему правилу составляет один год, но в зависимости от конкретных обстоятельств может значительно затянуться. Определения апелляционного суда об отмене арбитражного решения, как правило, не подлежат дальнейшему обжалованию, но в некоторых случаях, когда затронуты важные вопросы права, разрешается обжалование в Верховном суде Швеции.
https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97be869a794747bf1ca136

Ну и где победа???
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Кобелев заработал эту премию, а банда карлика в лице разных сечиных и миллеров с дружками получают миллиардные бонусы за продажу национального добра ватников за просто так , ну хочется им и всё . А вы , касапы , сосите лапу , " вы держитесь , денег нет "
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А премия выписаная Коболевом самому себе дала девиденды с роста этого долга? Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 6892
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Газпром ещё ничего не отдал, а мама Коболева уже получила свои 8 мегабаксов.
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Та это все временно. Скоро Зебил все долги ***** обнулит. Не долго осталось ему мучиться.
Ждем-с!
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ого. я надеюсь коболев по этому поводу себе премию уже выписал?
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Благодаря действиям Зеленского страна заплатит миллиарды олигархам, затем уйдут инвесторы, на это наложится возврат огромного госдолга и заполируется похоже мировым кризисом в 2020. Нас ждет даже не 2008, а новые 90-е с гиперинфляцией. Доллар по 100 не за горами.
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К сожалению, вынужден с Вам согласиться, хотя когда смотришь на долл. по 24, то кажется что долар даже по 30 невозможен, но увы холодный анализ ситуации кроме депресняка ничего не навевает
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Зашли чисто спекулятивные деньги под ОГВЗ. По отмашке, точно так же и выйдут - надолго в пустую украинскую экономику никакой поц инвестировать не будет. И доллар сразу всё отыграет с лихвой.
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90-е? С какого хрена у нас будут 90-е??
Заманала уже эта абсурдная фраза. В 90-е были полуживые предприятия - но они были. Были квалифицированные кадры - и рабочие, и инженеры. Половина из них пошла торговать на рынки, но они были. Оставались огромные, склады, забитые ранее произведённой промтоварной продукцией - на них ещё лет пять жили. Про ЧМП вообще не говорю душа за него болит. Оставался гигантский нефтяной, аммиачный, газовый и товарный транзит через нас в Россию и Среднюю Азию. И главное не был сформирован компрадорской класс, ворующий или спекулирующий тут, с семьёй - там. Даже наворованные деньги в основном ещё тратились в внутри страны. Сейчас, кроме гигантского долга - никаких активов НЕТ!! 90-е были раем для Украины. С тех пор только хуже, хуже и хуже. Схлопывание будет мгновенным и катастрофическим. Не мечтайте про девяностые, господа.
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Коболев, счетчик тикает, клиент не реагирует, бери утюжок Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 1949
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Срочно премии Кобелеву и Ко. Мама поиздержалась.....Да и Витренко маме надо на партийную деятельность. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 9763
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достали эти москали с своим воровством нашего газа...
Нищеброды...
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От шас вернётся легитимный. И ЗЕ спишит долги Газпрому.
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Экспорт газа из мацковии в 2019 году уменьшился на 5% , в 2020 году экспорт газ а уменьшится ещё больше . С 2022 года поляки откажутся от 15 млрд.кубов касапского газа окончательно . Хорошо.
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Можно частично обновить авиацию ВВС Украины...
Или (что более вероятно) годами пиариться на этом деле, рассказывая о "своем вкладе".
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так нехай и зарплату коболеву платят из этих виртуальных 2,86 млрд...
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зеля и эту наработку покерит и простит
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Та газпром то известные халамиднмки. Нехай нюхают кеды и несуть гроши))
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Касапы уже воюют между собой . Сцепились " Роснефть" и " Транснефть ". Денег всё меньше , значит претензий всё больше. Хорошо.Российские госкорпорации продолжают поиски виновных в инциденте с загрязнением российской нефти хлором, из-за которого более месяца простаивал трубопровод «Дружба», а европейские покупатели вернули поставщикам более миллиона тонн бракованного сырья.
Хотя официальные обвинения в закачке в некондиционной нефти предъявили небольшому самарскому ООО «Нефтеперевалка», руководители которого, по версии следствия, похитили чистую нефть и закачали в трубопровод техническую смесь, на деле российское сырье от крупнейших добытчиков регулярно превышает европейские стандарты по содержанию хлороорганики.
Российские ГОСТы допускают присутствие соединений хлора в нефти в объеме не более 6 частей на миллион (ppm). Однако европейские НПЗ, покупающие сырье в РФ, привыкли к гораздо более низким значениям - 1-1,5 ppm.
В частности, у «Роснефти» больше половины объема, который сдается в систему, имеет содержание хлорорганики выше 1 ppm, заявила в понедельник «Транснефть».
В прошлом году 100,4 млн тонн нефти (50,3% от добычи) поступило в трубопроводы с долей хлора в диапазоне от 1 до 3 ppm, а 2,5 млн тонн - с показателем более 3. Среднее содержание хлора в нефти «Роснефти» составило 1,6 ppm в прошлом году и выросло до 1,7 ppm в текущем.
«При этом по отдельным регионам добычи <…> ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm», - говорится в заявлении компании.
В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточение российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.
«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.
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Именно поэтому Нафтогаз будет ликвидирован в ближайшее время.
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ничего, сейчас вазелиновая шмаркля нафтогаз "расчленит и поделит" и никому газпром уже не будет должен.
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