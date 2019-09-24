 Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс до $2,82 млрд

"Трибунал призначив нетто суму, яку "Газпром" має заплатити на користь "Нафтогазу" в розмірі $2,56 млрд. Станом на 30 червня 2019 року, нетто сума, яку "Газпром" має заплатити на користь компанії після проведення взаємозаліку, становить $ 2,817 млрд, включно з відсотками", - йдеться в оприлюдненій у вівторок фінансовій звітності НАК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, небажання "Газпрому" своєчасно виконати рішення арбітражу призвело до збільшення його боргу вже на 10%.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $2,56 млрд.

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"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $2,5 млрд.