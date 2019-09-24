EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  4970  43
Все про:контррозвідка (119) провокація (533) Росія (19985) СБУ (4741) спецслужби (181)

 Контррозвідка СБУ фіксує сплеск незаконних затримань українців спецслужбами РФ

Контррозвідники СБУ викрили чергову провокацію російських спецслужб, спрямовану на дискредитацію чинних працівників українських контролюючих органів під час приватних візитів до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Зазначається, що у вересні цього року представники ФСБ РФ незаконно затримали інспектора одного з підрозділів Державної митної служби України під час перетину українсько-російського кордону на пункті пропуску "Шебекіно". У ході огляду особистого автотранспорту українського громадянина у нього були виявлені в багажі нібито товари подвійного призначення.

Українця помістили до ізолятора тимчасового тримання та впродовж двох діб намагалися схилити до визнання факту вчинення ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ (контрабанда сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї тощо).

Провокативну ситуацію представники ФСБ планували використати для проведення інформаційної кампанії для штучного "очорнення" представників українських владних інститутів. Проте через відсутність будь-яких реальних доказів протиправної діяльності українського громадянина було звільнено з-під варти.

Після повернення в Україну митник повідомив СБУ про факт затримання російськими спецслужбами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремль хоче виміняти трьох підозрюваних в організації смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові, - Цаплієнко. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України вчергове застерігає українських громадян від намірів виїзду до РФ чи окупованих нею територій, оскільки ФСБ РФ широко практикує фабрикування звинувачень у скоєнні нашими співвітчизниками різноманітних злочинів.

Метою таких заходів російських спецслужб, серед іншого, є формування у російському соціумі та на міжнародній арені негативного іміджу України, підтримання образу ворога, а також намагання продемонструвати українців як джерело погіршення криміногенної ситуації в РФ.

У зоні підвищеного ризику та уваги спецслужб РФ продовжують перебувати насамперед військовослужбовці, представники органів влади і управління, правоохоронних та контролюючих структур, учасники АТО (ООС), активісти і члени національно-патріотичних об’єднань і рухів.

Водночас об’єктами протиправних посягань російських спецслужб на сьогодні є фактично всі без винятку громадяни України, які виїжджають до РФ чи окупованих територій з будь-якою метою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150097
 
   
 Топ коментарі
 
Не хер ездить в страну-агрессор.
Только откровенные дибилы или предатели, находящиеся на госслужбе Украины ездят к оккупантам с частными визитами.
 показати весь коментар
 
ну так переговоры почти закончились по обмену (так сказала денисова). набирают обменный фонд

а когда вас идиотов предупреждали что так будет - вы мычали в ответ "вывсеврете". идиоты
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так , а чего же им не задерживать, если Зеленский торгует с агрессором как и Порошенко и не закрывает границу, не вводит даже визовый режим. Так и будут обмениваться пленными еще 20 лет, очки народу втирать. Для них радость и для Зели уважение.)
 показати весь коментар
 
 
Пусть только попробуют воду Крыму дать, сразу получат по шапке.
 показати весь коментар
 
В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в том-же Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца. А Зеля дал слабину, ***** его подловил. Теперь история будет циклично повторяться и цена для Украины будет только расти.
 показати весь коментар
 
 
ну так переговоры почти закончились по обмену (так сказала денисова). набирают обменный фонд

а когда вас идиотов предупреждали что так будет - вы мычали в ответ "вывсеврете". идиоты
 показати весь коментар
 
 
Мртвечука,ще після проголошення незалежності потрібно було довічно кинути на подвал..Були б живі і Чорновіл,Гонгадзе і десятки тисяч українців.
 показати весь коментар
 
 
Не хер ездить в страну-агрессор.
Только откровенные дибилы или предатели, находящиеся на госслужбе Украины ездят к оккупантам с частными визитами.
 показати весь коментар
 
 
А Пристайко, озвучивая Зеленского, сказал, что у нас потепление...
 показати весь коментар
 
 
Недавно заглянул в вагон позеда Киев-Питер, там одни женщины, старый дед и педросток из мужчин на целый вагон. Никто из мужчин не ездит в кацапию. Будут теперь украинских гастрабайтеров ловить, но тех не особо жалко.
 показати весь коментар
 
 
Що там роблять наші держслужбовці окрім військової розвідки?
 показати весь коментар
 
 
Ну дипломати напрімЄр та обслуга... Тож обвінялі Петра Шо не розірвав діпломатічЄскіх анташеній, а цей ще й урЄпіт їх.
 показати весь коментар
 
 
Баранов ловят, чтобы с Зе опять обменяться. Видят, что дурында на все их уловки ведется, вот и результат.
 показати весь коментар
 
 
обменяться. Или, на худой конец, трудоустроить на чеченские кирпичные заводы...
 показати весь коментар
 
 
Это на заметку любитЄлям шариться по кацапстану. РодствЄннікі у них там...
 показати весь коментар
 
 
А любий може написати в ФСБ: до вас поїхав мужик(мій тесть) - терорист. І незабутні враження забезпечені любителю "братського народу". А то й рочків 20 "за тероризм".
А зятьок - ділить хату тестя і сміється.
 показати весь коментар
 
 
Надо ихних гастролёров .рангом повыше хватать,как шпиёнов оси Мацква -Пекин.Или накотики подкидывать.
 показати весь коментар
 
 
РФ действует методами террористов захватывая заложников, чтобы потом с помощью шантажа добиваться каких либо условий.
 показати весь коментар
 
 
Ну это не тайна, а что Украина в ответ- открывает УД, или нет, потому что в УК нет статьи по отношению к "братской" стране.
 показати весь коментар
 
 
И даже нет УД по похищению человека и попытке принудить соверишить измену Украине.
 показати весь коментар
 
 
Неможу уявити причин для поїздки в мордор.
 показати весь коментар
 
 
Якщо дебіли їздять добровільно в рашку - ну й хрен з ними, і нема чого їх потім назад вимінювати.
 показати весь коментар
 
 
Я дано говорил , что надо гражданам России запретит въезд в Украину, а гражданам Украины в Россию .
 показати весь коментар
 
 
Туда їздять не українці а хохли...поважаючій себе громадянин України не поїде в мордер
 показати весь коментар
 
 
Этим умникам(они себя же не дураками считают), сюсюкающимся с Парашкой, нужно предоставлять набор фотографий - что делали большевики с местными красножопыми, оккупировав территорию, на которой эти дебилы продвигали совковый строй....
Правильно - то же что и с Захарастом и еще там кучкой падали - к стеночке, тем или иным образом тупо - выкашивали, ибо раз предал - предаст и второй раз.
Это как поп шо сдал Константинополь - поп сделал свое дело, поп может идти(на плаху) Контррозвідка СБУ фіксує сплеск незаконних затримань українців спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 2412
 показати весь коментар
 
 
як би за поїздку до мАцкалії звільняли з держслужби, то небуло би ні якої проблеми ...
 показати весь коментар
 
 
Зато вчора я в дворі помітив легковушку з кацапсячими номерами. 5 років кацапня не насмілювалась цого робити, а тут вже й їздити почали і машини ставити на ніч...
 показати весь коментар
 
 
мені запропонумали фінансово дужє цікаву угоду, алє умовою є виїзд до мАцкалії ...
грець з тією угодою ... я кращє у твіторі поглузую з тих телепнів які погодились !!!
 показати весь коментар
 
 
Это ещё больше толкает украинцев ехать на заработки в ЕС , а не на мацковию. Карлики рубят сук , на котором сидят. Чурки неспособны выполнять сложную работу по нефте и газодобыче , даже простыми элетриками они не могут работать.
 показати весь коментар
 
 
Це щоб було кого звільняти "любой ценой". З терористами не домовляються- ЗАКОН, який порушили. Маємо
 показати весь коментар
 
 
А какого чёрта туда ездить????? Не надо мозги иногда включать???
 показати весь коментар
 
Панове! Граждане! Туды вашу в качель!
Включите мозх!
Не ездите к уродам в Раху.
Помните-у них тупые менты, холодные камеры и кагэбэшные приёмчики!
 показати весь коментар
 
Так хороший же обмінний матеріал, чому не брати. А наш прєзєдєнт потім поміняє їх на вбивць або ще й на території якісь в додачу і видасть це як нову свою перемогу.
 показати весь коментар
 
Чего и следовало ожидать после последнего обмена "всех на всех" ...это и называется "потепление отношений"
 показати весь коментар
 
"Если говорить языком цифр, за май 2019 года админграницу с Крымом пересекли около 197 тыс. человек, а за май прошлого года их было около 190 тыс. То есть увеличение - не существенное, и говорить о каком-то резком росте тех, кто едет, например, отдыхать, было бы неуместно", - подчеркнул Слободян. Источник: https://censor.net.ua/n3132208
 показати весь коментар
 
Ктоб сомневался!
Или 73% зебилов "думали" иначе?!
 показати весь коментар
 
Написали всплеск и смогли придумать только один случай? Ну ёманарод.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору