 Контррозвідка СБУ фіксує сплеск незаконних затримань українців спецслужбами РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Зазначається, що у вересні цього року представники ФСБ РФ незаконно затримали інспектора одного з підрозділів Державної митної служби України під час перетину українсько-російського кордону на пункті пропуску "Шебекіно". У ході огляду особистого автотранспорту українського громадянина у нього були виявлені в багажі нібито товари подвійного призначення.

Українця помістили до ізолятора тимчасового тримання та впродовж двох діб намагалися схилити до визнання факту вчинення ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ (контрабанда сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї тощо).

Провокативну ситуацію представники ФСБ планували використати для проведення інформаційної кампанії для штучного "очорнення" представників українських владних інститутів. Проте через відсутність будь-яких реальних доказів протиправної діяльності українського громадянина було звільнено з-під варти.

Після повернення в Україну митник повідомив СБУ про факт затримання російськими спецслужбами.

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Контррозвідка Служби безпеки України вчергове застерігає українських громадян від намірів виїзду до РФ чи окупованих нею територій, оскільки ФСБ РФ широко практикує фабрикування звинувачень у скоєнні нашими співвітчизниками різноманітних злочинів.

Метою таких заходів російських спецслужб, серед іншого, є формування у російському соціумі та на міжнародній арені негативного іміджу України, підтримання образу ворога, а також намагання продемонструвати українців як джерело погіршення криміногенної ситуації в РФ.

У зоні підвищеного ризику та уваги спецслужб РФ продовжують перебувати насамперед військовослужбовці, представники органів влади і управління, правоохоронних та контролюючих структур, учасники АТО (ООС), активісти і члени національно-патріотичних об’єднань і рухів.

Водночас об’єктами протиправних посягань російських спецслужб на сьогодні є фактично всі без винятку громадяни України, які виїжджають до РФ чи окупованих територій з будь-якою метою.