EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2051  21
Все про:Європа (367) закон (748) Зеленський (2852) транзит (93)

 Зеленський підписав закон про режим спільного транзиту

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про режим спільного транзиту і введення національної електронної транзитної системи", який дозволить Україні обмінюватися митною інформацією із 35 країнами європейського регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до закону №1082, документ запроваджує в законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, які дозволять Україні обмінюватися митною інформацією із 35 країнами європейського регіону, отримувати дані для переміщення товарів транзитом, ввести спеціальні транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни-відправника до країни-одержувача через інші країни з використанням загального ІТ-продукту.

Очікується, що закон введе в країні європейську практику прозорих процедур, від яких "виграють" усі українські учасники ланцюга поставки товарів і фінансовий сектор, а оновлена ​​митна служба отримає можливість ввести надійні процеси контролю над переміщенням товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150096
 
   
 Топ коментарі
 
п.с. помнится, зебилы ссались от восторга, когда зеленая шмаркля обещала "отказаться от кредитов мвф"..
А тут - новые кредиты, да "больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые"
зебилы, ну вы - тупыеееее!(с)
 показати весь коментар
 
п.п.с. Судя по информации с разных источников Коломойский решил бороться за "Приватбанк" всеми доступными способами и до конца. Тут все понятно - возможность получить компенсацию за "Приват" - единственное реальное финансовое вливание, которое крайне необходимо Коломойскому испытывающему большие финансовые трудности.

в общем, шмаркля между молотом и наковальней... Но, в любом случаи, платить будут зебилы из своего кармана:D
 показати весь коментар
 
Илюха, реверсные - это УЖЕ не кацапский газ.
К тому же - рф продаёт газ Европе дешевле, чем нам. Поэтому, даже если мы берём у Европы кацапский газ, то кацапия за него получает цену европейскую, а не "братскую" от нас.
Теперь понятно?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А росися страна европейского региона, ну мышибратья все таки..?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ждем криков об отмене транзита газа от сои, но почему-то никак не можем их дождаться, наоборот с пеной у рта добиваются подписания нового контракта, и ни словечка о деньгах на крови и мышебратьях.))
 показати весь коментар
 
 
Транзит газа мы не можем отменить ибо Европа начнет щемить, или ты это не понимаешь? А газ мы у кацапов уже лет пять не покупаем. Так что не гони тут про марадерство на кровви!!!
 показати весь коментар
 
 
А газ мы уже 5 лет не покупаем.)) РЕВЕРСНЫЕ поставки это конечно не кацапский газ.))
 показати весь коментар
 
Илюха, реверсные - это УЖЕ не кацапский газ.
К тому же - рф продаёт газ Европе дешевле, чем нам. Поэтому, даже если мы берём у Европы кацапский газ, то кацапия за него получает цену европейскую, а не "братскую" от нас.
Теперь понятно?
 показати весь коментар
 
 
ну ты тупой кацапский бот)) банальных вещей не понимаешь - но орешь давно протухшими даже в лахти методичками Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 6627
 показати весь коментар
 
 
Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера"

Судя по попятившемуся назад Пристайко, заговорившем о возможности документального закрепления формулы Штайнмаера на бумаге, Зеленский снова сдал позиции. Снятие блокады, торговля с оккупированными территориями, импорт газа из России - вот это ныне считается ХОРОШИМ бизенсом.

 показати весь коментар
 
 
Стали известны подробности встречи Зеленсконо с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом 20 сентября 2019 года. Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.

По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%



 показати весь коментар
 
 
п.с. помнится, зебилы ссались от восторга, когда зеленая шмаркля обещала "отказаться от кредитов мвф"..
А тут - новые кредиты, да "больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые"
зебилы, ну вы - тупыеееее!(с)
 показати весь коментар
 
 
п.п.с. Судя по информации с разных источников Коломойский решил бороться за "Приватбанк" всеми доступными способами и до конца. Тут все понятно - возможность получить компенсацию за "Приват" - единственное реальное финансовое вливание, которое крайне необходимо Коломойскому испытывающему большие финансовые трудности.

в общем, шмаркля между молотом и наковальней... Но, в любом случаи, платить будут зебилы из своего кармана:D
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Меняй методички ботяра.
 показати весь коментар
 
 
бедняжно чухонское, от правды-то зебилам - НЕ уйти.. платить будешь лично ты, и не только деньгами Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 1942
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тварь ты соевая, только и можешь гадить за 30 серебренников на сайтах, и ладно бы еще с фантазией так нет тупо одно и тоже копирует.
 показати весь коментар
 
 
вау, истерика у зебила-БОТа - зачётная Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 6442
но зачем ты, чурка кацапская, спалил всю свою хату ольгинскую - ни за что?))
или даже до зебилов дошло - как вас поимел шмаркля за "сватов" и "обещания" 30 серебренников, а по факту - имитация куя, и от этого у тебя подгорает?
 показати весь коментар
 
 
И это правильно. Может контрабаса меньше будет. Хотя обойдут же...... Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 3620
 показати весь коментар
 
Вряд ли будет меньше контрабаса
потому как обойдут
уголь приходит из Ротердама не приходя в сознание без пересечения европейской границы
то же газ из Словацкой прокладки
а на оффшоры выручка идет, так как считается что пересек границу и уголь и газ
а основной ширпотреб из Европы не идет
обойду, тупым не исполнением нюансов
 показати весь коментар
 
Интересно, Зеленский вообще понимает, что такое транзит и электронная транзитная система? Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 3049 Всё-таки это не рояльные клавиши нажимать... Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 9992
 показати весь коментар
 
 
Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти
 показати весь коментар
 
 
Ахаха!
Почитатели шоколадного очка снова организованно завыли)))
Казалось бы радуйтесь, единый документ, ни тебе ПП ни тебе ПД, вопрос классификации и тарифов при таможенном оформлении снимается.....
Так нет же... воют жопы шоколадные, по оппозиционеру скучают)))
Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 9801
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору