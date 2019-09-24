 Зеленський підписав закон про режим спільного транзиту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до закону №1082, документ запроваджує в законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, які дозволять Україні обмінюватися митною інформацією із 35 країнами європейського регіону, отримувати дані для переміщення товарів транзитом, ввести спеціальні транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни-відправника до країни-одержувача через інші країни з використанням загального ІТ-продукту.

Очікується, що закон введе в країні європейську практику прозорих процедур, від яких "виграють" усі українські учасники ланцюга поставки товарів і фінансовий сектор, а оновлена ​​митна служба отримає можливість ввести надійні процеси контролю над переміщенням товарів.

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