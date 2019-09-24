 Зеленський підписав закон про режим спільного транзиту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту.
Згідно з пояснювальною запискою до закону №1082, документ запроваджує в законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту, які дозволять Україні обмінюватися митною інформацією із 35 країнами європейського регіону, отримувати дані для переміщення товарів транзитом, ввести спеціальні транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни-відправника до країни-одержувача через інші країни з використанням загального ІТ-продукту.
Очікується, що закон введе в країні європейську практику прозорих процедур, від яких "виграють" усі українські учасники ланцюга поставки товарів і фінансовий сектор, а оновлена митна служба отримає можливість ввести надійні процеси контролю над переміщенням товарів.
К тому же - рф продаёт газ Европе дешевле, чем нам. Поэтому, даже если мы берём у Европы кацапский газ, то кацапия за него получает цену европейскую, а не "братскую" от нас.
Теперь понятно?
Судя по попятившемуся назад Пристайко, заговорившем о возможности документального закрепления формулы Штайнмаера на бумаге, Зеленский снова сдал позиции. Снятие блокады, торговля с оккупированными территориями, импорт газа из России - вот это ныне считается ХОРОШИМ бизенсом.
По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%
А тут - новые кредиты, да "больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые"
зебилы, ну вы - тупыеееее!(с)
в общем, шмаркля между молотом и наковальней... Но, в любом случаи, платить будут зебилы из своего кармана:D
но зачем ты, чурка кацапская, спалил всю свою хату ольгинскую - ни за что?))
или даже до зебилов дошло - как вас поимел шмаркля за "сватов" и "обещания" 30 серебренников, а по факту - имитация куя, и от этого у тебя подгорает?
потому как обойдут
уголь приходит из Ротердама не приходя в сознание без пересечения европейской границы
то же газ из Словацкой прокладки
а на оффшоры выручка идет, так как считается что пересек границу и уголь и газ
а основной ширпотреб из Европы не идет
обойду, тупым не исполнением нюансов
Почитатели шоколадного очка снова организованно завыли)))
Казалось бы радуйтесь, единый документ, ни тебе ПП ни тебе ПД, вопрос классификации и тарифов при таможенном оформлении снимается.....
Так нет же... воют жопы шоколадные, по оппозиционеру скучают)))