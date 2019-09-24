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Все про:Міноборони (2810) обстріл (5541) Донбас (13098)

 Від початку доби найманці РФ здійснили чотири обстріли в районі проведення ООС, втрат немає, - Міноборони

Станом на 12:00 сьогодні, 24 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку о пів на першу ночі та близько сьомої ранку противник з боку населеного пункту Гольмівський зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомета обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Травневого.

На донецькому напрямку з початком доби ворог 20 хвилин вогнем з кулемета великого калібру та стрілецької зброї намагався спровокувати на відповідь наших воїнів, які виконують бойові завдання поблизу Красногорівки, а близько 6:30 окупанти випустили 3 міни калібру 82 мм по захисниках Мар’їнки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 24 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

"За наявною інформацією, від початку поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150095
 
 
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Ну вот, террорстов уже начали называть наемники.
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Ну дык преЗедент их же на стадионе называл "Повстанцами". А наемки, это приезжие из рф граждане, которые за деньги убивают наших солдат. Все верно...
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Один называл повстанцы, другой торговые партнеры, обое рябое.
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но есть одно но: Порошенко барыга-мародер, а зеленский светоч справедливости и светлого будущего!!!
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