 Від початку доби найманці РФ здійснили чотири обстріли в районі проведення ООС, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку о пів на першу ночі та близько сьомої ранку противник з боку населеного пункту Гольмівський зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомета обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Травневого.

На донецькому напрямку з початком доби ворог 20 хвилин вогнем з кулемета великого калібру та стрілецької зброї намагався спровокувати на відповідь наших воїнів, які виконують бойові завдання поблизу Красногорівки, а близько 6:30 окупанти випустили 3 міни калібру 82 мм по захисниках Мар’їнки.

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"За наявною інформацією, від початку поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.