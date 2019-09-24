 Я не бачу прогресу, - Загороднюк про повернення захоплених РФ у Керченській протоці українських військових катерів

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив глава Міноборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна веде переговори щодо повернення військових катерів, які захопила Росія у Керченській протоці: "Технічно так, але я не можу сказати, що я бачу якийсь прогрес у цьому".
Відповідаючи на запитання, чи потрібні Україні кораблі, техніка та озброєння, які залишилися в Криму після окупації в 2014 році, Загороднюк сказав: "У нашій стратегії ми не розраховуємо на такий сценарій".
"Стратегія розвитку ВМС більш-менш сформована, вона складається з етапів. Так от, першим етапом є безпека берегової лінії до 12 миль, у рамках цього буде розвиватися москітний флот. Сказати, що ми маємо зупинитися на москітному флоті - цього не буде достатньо. Щодо крейсеру "Україна" рішення було ухвалено ще до мене, але я його підтримую - його треба демілітаризувати. Знову ж таки, моя позиція базується на позиції експертів з флоту. А корвети треба будувати. Є питання щодо того, як швидко ми це зможемо зробити, наскільки готові підприємства, чи важко буде це робити. Але такого класу кораблі передбачені в нашій стратегії", - додав міністр.
Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера".
Пришелепкувате- де ти вичитало, що моряки розписалися в тому, що вони злочинці??? От і розкажи їм про це сам! Вони вже в Україні, і думаю вислухають тебе з особливою жорстокістю! Нагадаю- моряки визнали себе військовополоненими, а не злочинцями!
Яким чином катери довели "свої непогані характеристики"? Швидкістью здачі у полон без жодного пострілу і супротиву ???
слідували із одного укранського порту в іншій український порт по СПІЛЬНОМУ з москалями морю по наказу війскового керівництва !! Який наХХ плен ?? І до чого тут Порошенко !!
если "путин - гнида", то кто тогда зеленский для зебилов?
Может ***** не потерял бы рейтинги, если бы ему пришлось вернут моряков, а с ними у 86% возникли бы сомнения в правильности курса ***** и его психическом здоровье?
То есть россияне провели по губам Морскому трибуналу, я правильно понял? И да - кто бы сомневался, после возвращения стаи гопников в ПАРЕ.
и второе - че тебе что там кто и как кричал, если у тя страна превратилась в Белороссийский федеральный округ то?
Даже не автономный
Так вот - Он уже с год как, может больше иначе как Белоруссией ваш округ не называет, писака ты лукашенковский.
И да, Он прав. Завяжи себе язык и не позорься, "славянин"
И да, пальцы у тя должны быть заняты бутылкой и стаканом, а не писать туфту тут.
2. Меня Зеля обозвал в клипе салоедом-геем. Так что он как раз не мой. + не очень уважаю кошерных, вон, как раз читаю разбор высеров "ветхого завета".
3. "Порох" в это говно верит.
4. За кого быть прикаже.те? Не ходил на эти выборы и больше никогда не пойду.
доставлять туда наших, так как там "расследуют" против них "нарушение границ рф", тогда как по международному праву эти воды - наши. а тем более захват произошел вообще в нейтралке.
я конечно ничему не удивлюсь, но если таки потом "доставят для проведения действий", то.... на Зелю не имеют компромата россияне, а это хотя бы хорошо.
никто не будет доставлять никого. максимум видеоконфа будет. да и то зашквар - если невиновны по международному праву, то какого хрена, собственно то?
Даремно ви поквапились з обміном.
Главное что наши герои - моряки дома..., а то что они не затопили их даже.., так это не трусость.., это что бы экологию моря не портить...
Даже в разгар капитуляции моряки помнили об этом... - еще раз герои...
Пристайко же весь час говорить лише про потепління з москалями !!
Скоро пуйла будуть у зад цілувати !
Может Задорнов не про американцев, а про вас, лишнехромосомных, сказал коронную фразу, если вы на одном единственном слове палитесь?
Отака порохата зрада, аж сльози течуть!
это я щас себя цитировал, думаю в целом понятен ответ
Трибунал требовал безоговорочно освободить моряков и судна.
Моряков освободили не безоговорочно, а судна и не отдали вовсе. И никаких наказаний не последовало.
А корень таких несоответсвий ожиданий и реальности кроется в том, что порохатая свиноботва нафантазировала великий и ужасный Трибунал, который накроет сраную Рашку жесточайшими санкциями чуть ли не апокалиптического масштаба? А на самом деле ни такого трибунала в природе не существует, ни его ужасных санкций применено еще ни к кому никогда не было(поэтому свиноботы сами их выдумали)?
Иными словами, фантазеры фаниазируют, а потом ищут виновных в том, что их фантазии не сбываются. И так уже десятки раз. ))))
Если Украина признает следствие над моряками - она признает и корабли вещ доками, точка.
Мы сами подтерлись решением Морского Трибунала.
Полозов - адвокат моряков в одном интервью сказал, что еще не было прецедента, чтобы решение Морского Трибуна не выполнилось. В 13 году была история по задержанию россией голландского судна. россия тоже делала вид , что не выполнит решение морского Трибунала, но по концевке вернула и моряков и корабль и ущерб компенсировала. И это не фантазии, а суровая действительность
я сейчас более подробно, специально для зебилов
Но он же хитрожопый еврей - типа самый умный и хитрый.