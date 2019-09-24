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Все про:наркотики (842) Нацполіція (8243) Міжнародна антинаркотична асоціація (1) боротьба з наркотиками (1)

 Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація

Існує три види центрів надання допомоги наркозалежним, з них права людини порушуються або порушувалися лише в кількох християнських центрах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава правління Міжнародної антинаркотичної асоціації Ігор Щеглов.

"Є три види центрів. Перший - суто комерційні, що ведуть бізнес. У таких ціна 15 тисяч гривень і вище на місяць. Вони розповідають, що у них унікальна програма і так себе продають. Хоча щодо деяких фахівців у нас є питання.

Є цінова політика від 6 до 12 тисяч гривень. Це середня ціна, за яку може функціонувати центр надання допомоги наркозалежним. Залежно від регіону. У Києві чи у Львові людина може заплатити 7 тисяч гривень, в Чернігові людям стає зле, коли вони чують таку цифру. Тому ми встановлюємо ціну залежно від регіону. Але зрозуміло, що ми не відмовимо, якщо людина прийде і скаже: я не маю грошей, допоможіть. Ми ще жодному такому не відмовили.

Третя категорія центрів - християнські. Вони беруть малозабезпечених або без оплати, або за мінімальну плату. Але там умови - барак, практично немає фахівців, немає програми. А по неділях вони славлять Бога. Такі центри теж мають право на існування - якщо там не порушують права людини і не обкрадають. І ось вони беруть людей з вулиці і придумують для них роботу, яка їх, по ідеї, надихає і власне кажучи є платою за те, щоб там жити. Але потім з'являються перегини в формі трудової експлуатації. А зараз нова тема: беруть пенсіонерів і забирають їхню пенсію.

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Однак саме через такі центри і з'явилася легенда про жорстокість у центрах надання допомоги. Точніше, центру в селі Косачівка на Чернігівщині, який займався дурницями 15 років, порушуючи права людини. Дівчаток голили наголо, в робу одягали, в яму садили - "посидь-подумай". Там били людей, когось навіть до смерті. Таких жахливих центрів в Україні було всього три - Косачівка, Ширяєве і Генічеськ (останній вже виправився). Про ці три проблемні центри вся наша терапевтична спільнота знала. І поліція знала. Після розборок у Косачівці правоохоронці почали "полювання на відьом". Поліція кошмарить центри надання допомоги залежним замість того, щоб робити справу. Скільки випадків ми знаємо, коли люди п'ять років пишуть заяви в поліцію про те, що в сусідньому під'їзді точка зі збуту наркотиків, але поліція не реагує", - зазначив він.

Щеглов повідомив, що центри надання допомоги наркозалежним МАА поліція також намагалася закрити:

"Привід завжди один і той же. Завжди навіть у найкращому центрі, де люди платять по тисячі доларів за реабілітацію і де по чотири фахівці на людину, знайдуться 1-2 людини, які скажуть:"Я не хочу тут перебувати". Зазвичай це люди, які перебувають у центрі близько двох тижнів. Їм дають підписати чистий аркуш паперу, а потім самі складають заяву. І вони заднім числом показують цю заяву - мовляв, вони прийшли за нею, а не просто так. Або ж співробітники поліції самі роблять заяву на 102 - що в центрі нібито тримають людину проти її волі. Таким чином або розводять на гроші, або кошмар, або обкрадають центр. Тому що будь-який оперативний співробітник розуміє ситуацію з реабілітацією. Тож вони просто прикриваються законом, щоб увійти в центр.

Ми на пропозицію дати хабар посилаємо в різні напрямки. З 50 таких наїздів ми в 48 випадках проводили виховну бесіду з поліцією - як треба поводитися в центрі, щоб вони ж потім не мали головного болю. Були випадки, коли просто розламали двері і самі зайшли в центр. Вкрали ноутбук, перфоратор, особисті речі пацієнтів. Вкрали навіть турнік! Ми тоді були змушені розпустити стаціонар з 18 осіб. Всіх привезли насильно в райвідділ, а потім 10 повернулося в центр в цей же день, 8 пішли по домівках".

Водночас він висловив упевненість, що на існування мають право всі центри, в яких не порушуються права людини.

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"Я впевнений, що всі інші терапевтичні спільноти повинні розвиватися, їх не можна закривати. Тільки в Києві та Київській області 200 центрів. Що буде, якщо завтра їх закрити? Закривати потрібно тільки ті центри, в яких людей б'ють, обкрадають і порушують права людини. За таке потрібно судити. Всі інші мають працювати", - підсумував глава правління МАА.

Повне інтерв'ю з головою правління МАА Ігорем Щегловим і співзасновником Асоціації Олександром Гогілашвілі читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150091
 
 
 Топ коментарі
 
на посту президента наркоманов не было, как минимум.
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ну да при нем то и наркоманов не было)
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на посту президента наркоманов не было, как минимум.
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И будет кошмарить. Это же их законная кормушка!
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кароче. наркоманы всех стран - объединяйтесь! Полиция кошмарит все центры оказания помощи наркозависимым - и хорошие, и плохие, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 7496
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Наркомания не лечится, как с горбатым средство одно.
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надеюсь, это не камень в огород Владимира Александровича, одного из величайших лидеров мира? Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 2185
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Есть неопровержимые факты ??? Или на прием к Админу хочешь ???
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пусть анализы на наркоту сдаст, а не петляет.
Кстати, можешь действительно пожаловаться админу или хоть самому чёрту Баканову на то, что Зельц сдал из пальца анализы нанятому сериальному артисту в аффилиированной с собственным бизнесом мутной клинике. Или на меня пожалуйся. Ведь стучать - любимое занятие зелупососа среднестатистического избирателя Зеленского.
Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 3570

Кстати, убогое, у тебя лично так бомбит от того, что ********** весьма смахивает на наркомана, или от того, что это недоразумение обозвали "одним из величайших лидеров мира" Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 5574
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"сивочолий" був алкоголік .цей наркоман.але простим людям не краще .тому закрий їбало.
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"Їбало", яким ти підписався - це твоє прізвище чи псевдонім?
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Можно ли изолировать наркомана против его воли?
Если есть какой-то официальный диагнолз?
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Что рассказать про центр для нариков в котором выдают метадон?
И так поехали это не по наслышке или слухам и тд. Жена работает в одном из них. Нарики получают метадон и им же барыжат (продают) , как выносят спросите? Да кто как , контроль приёма существует , но эти имбицилы делают карман внутри щеки тупо режут щеку вкладывают пуговицы и пока не заживёт. Один хомяк может вынести до 10 колес. Как с этим бороться ХЗ , мне больше методы Ирана симпатизируют.
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"в Чернигове людям становится плохо, когда они слышат такую цифру."

Да при чём тут цифры!? Им просто до этого хорошо было, а как узнают, что они лишатся этого "хорошо", им становится плохо! Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 9642

"Третья категория центров - христианские. Они берут малоимущих либо без оплаты, либо за минимальную плату."
Отбирают недвижимость, если есть, в фонд развития христианства и борьбы со Злыми Духами во Вселенной и заставляют пахать на них за еду. Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 3953

Сейчас новая фишка: наркоманы не так интересны, разные тёти, с поехавшей крышей, поприбыльнее будут. Обратите внимание, на разных шоу уродов на ТРК Украина и на Интере представители сего бизнеса рекламируются регулярно. Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 8746
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Есть ещё борцы с наркоторговцами. Яркий пример: группа товарищей, которых при Яныке посадили, а после революции выпустили как идейных. Надо рассказывать, куда они дурь и экспроприированные средства девают!? Поліція кошмарить усі центри надання допомоги наркозалежним - і хороші, і погані, - Міжнародна антинаркотична асоціація - Цензор.НЕТ 4414
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Ой, вспомнил ещё об одной категории - Luxury. Они сбиваются в "сообщества по интересам" и &бут друг дружку без разбора. Полицейские их не трогают, видимо втягивания в ролевые игры боятся.
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Наркоману можно помочь, если закрыть его насильственно и работать с " 12 шаговой програмой". Других вариантов ещё не придумали.
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Так наркота это всегда под ментами!!! Больше наркоманов-больше доход.
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