 Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко

Про це повідомив колишній народний депутат Семен Семенченко, передає "Апостроф" із посиланням на "Факти".

"37% тієї збагачувальної фабрики належить державі, але інші 63% - компаніям Наталії Королевської, це фракція Медведчука. І держава тут нічого не вирішує. Йдуть різні корупційні обороти на адресу приватної фірми-прокладки...", - розповів Семенченко.

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На його думку, вугілля для держкомпанії "Центренерго" необхідно постачати з українських підприємств, які видобувають вугілля на підконтрольній Україні території.

"Те вугілля ... де вони його будуть спалювати? Чи не на державній "Центренерго". Перемішають російське вугілля з українським - замість того, щоб збагачувати українське вугілля на цій фабриці - і піде вугілля на ТЕС Медведчука. Думаю, що на "Центренерго" необхідно направляти українське вугілля, що видобувається в Україні у великій кількості на підконтрольній Україні території", - зазначив Семенченко.



Нагадаємо, на Львівщині в місті Соснівка відбувається блокування вагонів з російським вугіллям. Активісти, більшість з яких учасники АТО/ООС, влаштували цілодобове чергування біля шляхів, не дозволяючи відправити вагони на збагачувальну фабрику.