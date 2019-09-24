 Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко

Про це повідомив колишній народний депутат Семен Семенченко, передає "Апостроф" із посиланням на "Факти".
"37% тієї збагачувальної фабрики належить державі, але інші 63% - компаніям Наталії Королевської, це фракція Медведчука. І держава тут нічого не вирішує. Йдуть різні корупційні обороти на адресу приватної фірми-прокладки...", - розповів Семенченко.
На його думку, вугілля для держкомпанії "Центренерго" необхідно постачати з українських підприємств, які видобувають вугілля на підконтрольній Україні території.
"Те вугілля ... де вони його будуть спалювати? Чи не на державній "Центренерго". Перемішають російське вугілля з українським - замість того, щоб збагачувати українське вугілля на цій фабриці - і піде вугілля на ТЕС Медведчука. Думаю, що на "Центренерго" необхідно направляти українське вугілля, що видобувається в Україні у великій кількості на підконтрольній Україні території", - зазначив Семенченко.
Нагадаємо, на Львівщині в місті Соснівка відбувається блокування вагонів з російським вугіллям. Активісти, більшість з яких учасники АТО/ООС, влаштували цілодобове чергування біля шляхів, не дозволяючи відправити вагони на збагачувальну фабрику.
а других вариантов закупки и нет,да порохосоевый гомункул?!!
а почему?
Полсотни активистов ворвались на аппаратное совещание во Львовской ОГА с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции во Львовской области Василия Виконского. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что причиной протестов стал силовой разгона акции протеста в Сосновке, санкционированный Виконским.
Василия Виконского на должность руководителя областной полиции назначили три недели назад. А 21 сентября он дал приказ силового разгона активистов, блокировавших вагоны с углем на станции Сосновка, Сокольского района. Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в отношении протестующих в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законными. Он также уточнил, что сейчас относительно действий полиции в Сосновке ведется служебное расследование.
Активисты постоянно перебивали доклад начальника полиции и скандировали "Позор!".
Руководитель областной полиции отказался писать заявление, отметив, что подаст в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - то есть председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.
"Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя министра или президента о моей отставке", - сказал Виконский.
большое спасибо, насиння!
Одно только не понял ,"свой" уголёк,добытый в копанках ордло- это чей?Саши стоматолога,Медведчук или может самого сывочелого эксгетьмана?
Может бы ты готов все товары покупать по той цене, по которой они в Роттердаме продаются + доставка? Почему нет? Украинцы же богатые - могут все покупать дороже голландцев.
У тебя методичка давно устарела...
кстати, у тебя в методичке "роттердам+" до сих пор самый дорогой?
уже нет, оказывается самый дешевый. дешевле угля коломойского из раши.
А у тебя есть ДРУГИЕ, патриотические ТЕС?
Или наконец хотя бы льготная электроэнергия из Канады?
И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3150088
Ничего себе заявочки у Семена стали! А раньше зависело и от злачинной влады, и лично от презедента.
уголек таки кровавый и идет на фабрику кума
Да ладно. Кому и зачем это надо?
Коломойский продает "Центрэнерго" российский уголь по цене выше "Роттердам+"