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 Політика України
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Все про:Медведчук (504) Росія (19985) ТЕС (40) вугілля (247) Семен Семенченко (121)

 Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко

Російське вугілля, яке намагаються ввезти на збагачувальну фабрику у Львівській області, надходить на замовлення фірми, пов'язаної з Віктором Медведчуком.

Про це повідомив колишній народний депутат Семен Семенченко, передає "Апостроф" із посиланням на "Факти".

"37% тієї збагачувальної фабрики належить державі, але інші 63% - компаніям Наталії Королевської, це фракція Медведчука. І держава тут нічого не вирішує. Йдуть різні корупційні обороти на адресу приватної фірми-прокладки...", - розповів Семенченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

На його думку, вугілля для держкомпанії "Центренерго" необхідно постачати з українських підприємств, які видобувають вугілля на підконтрольній Україні території.

"Те вугілля ... де вони його будуть спалювати? Чи не на державній "Центренерго". Перемішають російське вугілля з українським - замість того, щоб збагачувати українське вугілля на цій фабриці - і піде вугілля на ТЕС Медведчука. Думаю, що на "Центренерго" необхідно направляти українське вугілля, що видобувається в Україні у великій кількості на підконтрольній Україні території", - зазначив Семенченко.

Нагадаємо, на Львівщині в місті Соснівка відбувається блокування вагонів з російським вугіллям. Активісти, більшість з яких учасники АТО/ООС, влаштували цілодобове чергування біля шляхів, не дозволяючи відправити вагони на збагачувальну фабрику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150088
 
   
 Топ коментарі
 
А разве его зеля еще не посадил? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3128
а почему? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3638
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покупать уголь в ордло - оплачивать его содержание ,и поддерживать войну ими против Украины и ее народа...
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СРАЗУ ВИДНО ПОРОХОБОТА! ТЫ ХОТЬ СЛЫШАЛ О НАУКЕ ГЕОГРАФИИ ?
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Зебилы заблокировали прямые поставки угля в 17 году с ОРДЛО и теперь вместо того чтобы покупать напрямую мы покупаем уголь с ОРДЛО транзитом через кацапов , зебилы браво Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 5222
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Жодної різниці. Україна як отримувала з непідконтрольних територій так і отримує
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камент колерованого пете-раста.
а других вариантов закупки и нет,да порохосоевый гомункул?!!
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Теперь понятно что самый ярый зебил это Порошенко. Ведь он возглавил блокаду в 17 году. Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4091
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ось ще, як Порошенко "очолював", тим хто "забав"
Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 395
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А разве его зеля еще не посадил? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3128
а почему? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3638
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ТЕБЯ ИЗ ДУРКИ КТО ВЫПУСТИЛ ? САМ СОЕВЫЙ БОРОВ ПЕТЯ?
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модер, здесь какой-то псих КАПСОМ фигачит !
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не могли бы вы пукать без использования капса? Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4272 Или общение большИм шрифтом- фирменная примета каждого добросовестного Зелупососа?
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Он бы хоть выяснил какой именно уголь смешивают с украинским, скорее всего это антрацит который в подконтрольной территории не добывается.
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СРАЗУ ВИДНО ПОРОХОБОТА! ТЫ ХОТЬ СЛЫШАЛ О НАУКЕ ГЕОГРАФИИ ?
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Ровеньки,Красный Луч,где находятся шахты "Ровенькиантрацит",Чья это территория Степан?
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Во Львове требовали отставки главного полицейского области.

Полсотни активистов ворвались на аппаратное совещание во Львовской ОГА с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции во Львовской области Василия Виконского. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что причиной протестов стал силовой разгона акции протеста в Сосновке, санкционированный Виконским.
Василия Виконского на должность руководителя областной полиции назначили три недели назад. А 21 сентября он дал приказ силового разгона активистов, блокировавших вагоны с углем на станции Сосновка, Сокольского района. Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в отношении протестующих в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законными. Он также уточнил, что сейчас относительно действий полиции в Сосновке ведется служебное расследование.
Активисты постоянно перебивали доклад начальника полиции и скандировали "Позор!".
Руководитель областной полиции отказался писать заявление, отметив, что подаст в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - то есть председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.
"Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя министра или президента о моей отставке", - сказал Виконский.
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деньги хочет патриот семенченко🤣🤣
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Вылез, а чего до этого молчал, все вопросы к зекоманде...
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А ТЭЦ Медведчука не дает энергию украинцам?
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Дело в том, что Медведчук к Червоноградской обогатительной фабрике не имеет никакого отношения. Семенченко приплёл сюда Медведчука, чтобы вызвать общественную поддержку своей акции и использует его фамилию, как некий жупел....
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насиння семенченко уже начудил с подобными блокадами, что теперь мы свой же уголь у раши покупаем через "роттердам+".
большое спасибо, насиння!
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Может и "Роттердам+" ещё Семененко придумал?Во всем Сема виноват,вали на него.А сывочолый хфельдмаршал Пэтрусь тут ни до кого.
Одно только не понял ,"свой" уголёк,добытый в копанках ордло- это чей?Саши стоматолога,Медведчук или может самого сывочелого эксгетьмана?
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А что хорошего, если тебе украинский уголь продают по цене, как в Роттердаме (где его не добывают) + доставка из Роттердама. То есть на товар, который производится в Украине и продается в Украине мы оплачиваем стоимость его доставки из Роттердама!
Может бы ты готов все товары покупать по той цене, по которой они в Роттердаме продаются + доставка? Почему нет? Украинцы же богатые - могут все покупать дороже голландцев.
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Так ведь Ротердам+ - это хорошо, дешевле не рынке не найти. Даже гундосый клован это публично признал (ТЫЦ). Более того. В настоящее время нигде не могут найти цену равную Ротердам+. Все цены - выше. (ТЫЦ).
У тебя методичка давно устарела...
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"свой" уголёк,добытый в копанках ордло - это украинский.

кстати, у тебя в методичке "роттердам+" до сих пор самый дорогой?
уже нет, оказывается самый дешевый. дешевле угля коломойского из раши.
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Вылез, млять....
А у тебя есть ДРУГИЕ, патриотические ТЕС?
Или наконец хотя бы льготная электроэнергия из Канады?
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"37% той обогатительной фабрики принадлежит государству, но другие 63% - компаниям Натальи Королевской, это фракция Медведчука.
И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3150088

Ничего себе заявочки у Семена стали! А раньше зависело и от злачинной влады, и лично от презедента.
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Уголь идёт на ТЭС Медведчука... С какого бока там Медведчук ? Королевская, у которой там есть часть активов, входит в Зажоп ? Так что, бизнесс всех зажоповцев автоматически переписывается на Медведчука ? Что за бред. А Медведчук - кум Путина... Так может нужно сразу заявлять, что уголь идёт на ТЭС Путина ?
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Тому сабаков і розгоняє..Замість того щоб цю буц команду направити на боротьбу з вирубкою лісу і копанки бурштину аваківська падаль людей б'є. А тим часом дружина (офіційно розведена якоби) голови нац. поліції Князєва кеши возить через кордон під прикриттям погранцов, які до речи підпорядковуються сабакову. Зрозуміло чому сабаков так хоче залишитися..А Зелений через рік буде мати таку довіру як ПАРАШАєнко..
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Где был этот прохвост, когда Карпатский кругляк контрабандой гнали за кордон?
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Как где? Его еще прахоботы обявили агентом кремля и чуть не посадили или не убили за то что он блокировал торговлю с окупантами в 2015
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Судя по тому как подкинулись ЗАЖопные ЗЕБИлы

уголек таки кровавый и идет на фабрику кума Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 389
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Зеленського і його клептоманів на нари!!!
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це якого ви тут мародера за грати вимагаєте запроторити? Володимира Олександровича? Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 5119 Хіба не він зараз на крові торгує, як жид на ярмарці?
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покупать уголь в ордло - оплачивать его содержание ,и поддерживать войну ими против Украины и ее народа...
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Семен-молоток,как и остальной народ,который не хочет терпеть торговлю с оккупантом.Надо сначала свои шахты работой обеспечить,а не покупать уголь у оккупанта.
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Думаю, что на Центрэнерго необходимо направлять украинский уголь

Да ладно. Кому и зачем это надо?
Коломойский продает "Центрэнерго" российский уголь по цене выше "Роттердам+"
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Мабуть баризі з підбарижниками дійсно непереливки, якщо найняли жопошника-семена для "акції"............... Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 1823
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Так шо, без света теперь сидеть. Заблокируй ещё мобильную связь, она российская.
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Я за, тим більше що, є державний оператор, якому заважають розвиватися кацапські компанії.
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Семенченко агент кремля, визжали порохоботы 5 лет
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Чому Зеленський не зупинить торгівлю на крові?
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Смотря какого сорта уголь. Если антрацит, то его особо негде добывать на подконтрольных шахтах. Ну и что бы покупать украинский уголь в него нужно вкладывать миллиарды. В модернизацию перспективных и закрытие убитых шахт. А этого пока не наблюдается.
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Поняли. Те кто обогреваются на ТЭЦ Ахметова и Медведчука и остальных питаров-латентные сепары. Вот оно чо.
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