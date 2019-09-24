 Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить статус законопроєкту №1098 на сайті парламенту.
"23 вересня повернутий із пропозиціями президента", - зазначається на сайті ВР.
Закон про ТСК був ухвалений Радою попереднього скликання в червні. У ньому передбачені положення про введення процедури імпічменту президента.
Документ свідчить, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор і спецслідчі.
Завданням комісії, зокрема, є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.
Комісія повинна мати доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, зокрема до таємних.
Термін діяльності комісії не має перевищувати трьох місяців.
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
даже с зеленой ВР - шмаркля боится импичмента ПО ЗАКОНУ Украины.. А не той имитации, что оно приняло...
А для 73% быдла был принят фейковый закон об импичменте и тупорылое стадо аж оргазмировало от радости
действительно больше )))
Так нагадить за 100 дней и развалить то, что с трудом создавалось 5 лет, как это сделал имитатор игры х....м на рояле и офшорник, это надо уметь.
так что есть куда расти...)))
Успогойтесь , соевые, Пепа это позавчерашний день . Тупиковая ветвь эволиции страны . Хуже был только Ибукович !!! Хотя и оно не решилось в своё время на столько радикальное обнищание 99% в пользу 1% олигархата и его обслуги !
Поэтому , при Бандюковиче не было такого бегства из страны !
НЕУЖТО "МОЩНЫЙ" ЗЕ ?!?!
1) поиспражняться на форуме Цензора.
2)полный провал Зели во всём.
3)ослаблние помощи Украине.
4)деактивация участия Международников в давлении на агрессора и оккупанта.
5)крах плодотворного сотрудничества политических институций.
6)вернуть поросенка.
сторонникам Зеленского могу сказать, что очень похоже, что они выбрали в президенты мелкого, злопамятного наперсточника с большим эго. так вы государство не построите. люди с такими чертами характера не способны на созидние. он же весь фальшивый насквозь, этот ваш кумир. и люди это чувствуют. поэтому и инвесторов нет и не будет. пусть что угодно обещает. брехунам веры нет!
так и импичмент....