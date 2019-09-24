 Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить статус законопроєкту №1098 на сайті парламенту.

"23 вересня повернутий із пропозиціями президента", - зазначається на сайті ВР.

Закон про ТСК був ухвалений Радою попереднього скликання в червні. У ньому передбачені положення про введення процедури імпічменту президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій

Документ свідчить, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор і спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема, є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Комісія повинна мати доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, зокрема до таємних.

Термін діяльності комісії не має перевищувати трьох місяців.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.