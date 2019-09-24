EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1727  58
Все про:вето (72) ТСК (88) Зеленський (2852)

 Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради

Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою 8 скликання закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому прописана процедура імпічменту глави держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить статус законопроєкту №1098 на сайті парламенту.

"23 вересня повернутий із пропозиціями президента", - зазначається на сайті ВР.

Закон про ТСК був ухвалений Радою попереднього скликання в червні. У ньому передбачені положення про введення процедури імпічменту президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський уже не може ветувати закон про ТСК з нормами про імпічмент. Він зобов'язаний його підписати, - Парубій

Документ свідчить, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор і спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема, є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Комісія повинна мати доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, зокрема до таємних.

Термін діяльності комісії не має перевищувати трьох місяців.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150087
 
 
 Топ коментарі
 
это тот закон, по которому РЕАЛЬНО можно отправить зеленую шмарклю на помойку - по импичменту. Поэтому оно и ссытся...
 показати весь коментар
 
зассала зеленая шмаркля, боится импичмента..
 показати весь коментар
 
Это что появился новый узурпатор? Не хочет ни следственных комиссий ни настоящего импичмента, Хочет 20 лет быть у власти и кровь из народа пить. Шмаркля она и есть шмаркля.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це той, котрий в гарячковій метушні приймала "коаліція потужних реформаторів петі" перед самим роспуском.
 показати весь коментар
 
 
это тот закон, по которому РЕАЛЬНО можно отправить зеленую шмарклю на помойку - по импичменту. Поэтому оно и ссытся...
 показати весь коментар
 
 
п.с. Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.


даже с зеленой ВР - шмаркля боится импичмента ПО ЗАКОНУ Украины.. А не той имитации, что оно приняло...
 показати весь коментар
 
 
Так почему же этот закон петина коалиция не рассматривала, когда президентом был Петя?
 показати весь коментар
 
 
зассала зеленая шмаркля, боится импичмента..
 показати весь коментар
 
 
Ну не шмагла я, не шмагла. Страшно очень
 показати весь коментар
 
 
Это что появился новый узурпатор? Не хочет ни следственных комиссий ни настоящего импичмента, Хочет 20 лет быть у власти и кровь из народа пить. Шмаркля она и есть шмаркля.
 показати весь коментар
 
 
Ты читать научись, закон вернули в Раду с предложениями, это законное право президента.
 показати весь коментар
 
 
"предложения" там одни - "вову трогать низя, вове страшно!"
 показати весь коментар
 
 
Це вето прострочене на 3 місяці, Торчок порушив конституційну процедуру, це у майбутньому буде прикладено до кримінального провадження.
 показати весь коментар
 
 
Хаха, помню Порось по полгода тянут с подписанием и ничего.
 показати весь коментар
 
 
Якого біса ви тоді гнали на пороха, якщо торчок діє точно так само?
 показати весь коментар
 
 
Законное право преЗЕдента вернуть закон с предложениями существует ДВЕ НЕДЕЛИ. Потом он ОБЯЗАН закон подписать. Это если по закону и Конституции. Но Шмаркля на законы и конституцию ложил так же, как на пианино.
 показати весь коментар
 
 
Настоящего импичмента клоун боится
А для 73% быдла был принят фейковый закон об импичменте и тупорылое стадо аж оргазмировало от радости
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соевая гнида вообще его не приняла как и снятие неприкосновенности, только хрюкала об этом 5 лет, так что лучше заткнитесь.
 показати весь коментар
 
 
Зеля за 2 недели сделал больше чем Поросенко за 5 лет.
 показати весь коментар
 
 
СОГЛАСЕН!
Так нагадить за 100 дней и развалить то, что с трудом создавалось 5 лет, как это сделал имитатор игры х....м на рояле и офшорник, это надо уметь.
 показати весь коментар
 
 
Ваша шмакля зробила так, що його навіть монольшість з ригами і йульками не зможуть законно об"явити імпічмент. ЗІ Те що ваше зєля зробив за 2 нєдєлі ви будете відригувати довгими роками.
 показати весь коментар
 
 
Сдает Украину, ухудшил инвест климат, поднял цены на ВСЕ, не платит налоги, развел кумовство да и много чего еще.
 показати весь коментар
 
 
Например? Список свершений приведите и чтобы было обязательно больше, чем сделал Порошенко за 5 лет. Вы же не просто так сболтнули?
 показати весь коментар
 
 
напомните когда он сделал что-то что можно прировнять к безвизу
 показати весь коментар
 
Це була його фатальна помилка - по мирному вже не буде. Думаю шмакля буде бігти до Ростова, полишаючи рідкий слід, але не добіжить.
 показати весь коментар
 
 
Хаха, доверие выросло до 80%, скавчите дальше ПЕСики.
 показати весь коментар
 
у пукина от 86 до 146
так что есть куда расти...)))
 показати весь коментар
 
 
Ну, верные зелебобики из моего окружения уже его проклинают.
 показати весь коментар
 
 
Здается мине шо в твоем окружении зелебобиков не может быть по определению. Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради - Цензор.НЕТ 3251
 показати весь коментар
 
Чому ж? Серед моїх знайомих зебіли почали скіглити, що їх на*пали. Може тому, що вони не зовсім упороті як Ви?
 показати весь коментар
 
 
Если скоро что-то будет, то уже никто никуда не добежит - не успеют.
 показати весь коментар
 
ой, тут моя спивробитныця, голосователька за Зе уже говорит, что готова выйти на майдан против него Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради - Цензор.НЕТ 9107
 показати весь коментар
 
 
Чаушеску мне подсказывает, что убежать не успеет.
 показати весь коментар
 
 
Только конченный критический идиот может вообразить в своих полюциях , шо 255 карманных депутатов и и ещё "Батькивщина" с "Голосом" может теоритически проголосовать за импичмент ... Единственная теоритическая возможность - это когда олигархат перекупит половину "Слуг" ... Для нормального вменяймого человека это катастрофа для всей Украины. И только гнильё порохоботское мечтает на руинах Украины реинкарнировать свого шоколадного Пепу .
Успогойтесь , соевые, Пепа это позавчерашний день . Тупиковая ветвь эволиции страны . Хуже был только Ибукович !!! Хотя и оно не решилось в своё время на столько радикальное обнищание 99% в пользу 1% олигархата и его обслуги !
Поэтому , при Бандюковиче не было такого бегства из страны !
 показати весь коментар
 
 
круто! на прошлой неделе подписал свой закон об импичменте, между делом очень сложный по процедуре, а на этой - отменил закон, который может реально начать процедуру инициации импичмента. Все равно, что подарить квартиру и запретить в ней жить... Имитаторы, мля!
 показати весь коментар
 
 
Ну почему вы такие тупые, не отменил а вернул в Раду.
 показати весь коментар
 
вернул - это поворот речи специально для таких тупых как вы, ну чтобы смягчить ситуацию, а реально он ветировал, это слово правильное, потому что 254 голоса к этому вопросу больше не вернутся, ну или вернуться, но не примут будь там хоть сто новых и правильных поправок...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цель порохобота:
1) поиспражняться на форуме Цензора.
2)полный провал Зели во всём.
3)ослаблние помощи Украине.
4)деактивация участия Международников в давлении на агрессора и оккупанта.
5)крах плодотворного сотрудничества политических институций.
6)вернуть поросенка.
 показати весь коментар
 
 
Тоесть ботва, если Зеля провалится, то виноват в этом будет не он, а порохоботы из твоих галюнов? Так?
 показати весь коментар
 
 
А чего он тогда в кресле сидит и зп получает, если по факту все делает и отвечает за это Порошенко? Йес ор ноу?
 показати весь коментар
 
зря. это был предохранительный клапан. а теперь, если что, могут и на фонаре люстрировать. пусть потом не обижается. к тому же этот засранец нарушил все мыслимые сроки ветрования закона. тем самым его вето - это просто глупость. Рада уже подписала закон вместо него по всем правилам! и любой юрист (ха-ха) это подтвердит.
сторонникам Зеленского могу сказать, что очень похоже, что они выбрали в президенты мелкого, злопамятного наперсточника с большим эго. так вы государство не построите. люди с такими чертами характера не способны на созидние. он же весь фальшивый насквозь, этот ваш кумир. и люди это чувствуют. поэтому и инвесторов нет и не будет. пусть что угодно обещает. брехунам веры нет!
 показати весь коментар
 
 
Все никак не могу добиться - люстрировать то кто будет?
 показати весь коментар
 
народ, конечно. да те же 73% + 15%, а вы думали кто? марсиане?
 показати весь коментар
 
Троли лахтинские будут люстрировать шмеркель с х...лом в склещенной позе,а в Украине за них забыли.
 показати весь коментар
 
передавай тролям привет от Свинарчуков. Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради - Цензор.НЕТ 1122
 показати весь коментар
 
Вцепился в кресло как клещ. По доброй воле не уйдет
 показати весь коментар
 
это как анекдот про армию - товарищ прапорщик а можно телевизор посмотреть? -можно, только не включайте

так и импичмент....
 показати весь коментар
 
 
Воно ж сказало: Я вам нічєґо нє должен, правда, шмарклі?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору