 Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, починаючи з 23 вересня черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Також вони здійснили розгортання спеціального наметового табору.

До складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з сусідніх районів області, а також фахівці відділення водолазних рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту та медичної служби з аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління.

Загалом, чисельність зведеного загону становить 117 осіб та 26 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

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Водночас, на випадок ускладнення обстановки, планується додатково залучити по одному аварійно-рятувальному розрахунку із Управлінь ДСНС у Чернігівській та Житомирській областях. Для забезпечення аеро-медичної евакуації буде залучено єврокоптер зі спеціального авіаційного загону ДСНС.

Фото: сайт МВС

Нагадаємо, у період з 29 вересня по 1 жовтня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош а-Шана - Новий рік за іудейським календарем. Участь у релігійних заходах планують взяти кілька десятків тисяч прочан.