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 Суспільство
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Все про:МВС (1341) Умань (57) хасиди (29) ДСНС (2084)

 Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж

З метою реалізації завдань щодо безпеки паломників-хасидів і місць релігійних заходів під час святкування Рош а-Шана, в місті Умань розгорнуто спеціальний зведений загін Управління ДСНС України в Черкаській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, починаючи з 23 вересня черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Також вони здійснили розгортання спеціального наметового табору.

До складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з сусідніх районів області, а також фахівці відділення водолазних рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту та медичної служби з аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління.

Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС 01

Загалом, чисельність зведеного загону становить 117 осіб та 26 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Також дивіться: Безпеку в Умані під час паломництва хасидів гарантуватиме зведений загін з 550 поліцейських. ФОТО

Водночас, на випадок ускладнення обстановки, планується додатково залучити по одному аварійно-рятувальному розрахунку із Управлінь ДСНС у Чернігівській та Житомирській областях. Для забезпечення аеро-медичної евакуації буде залучено єврокоптер зі спеціального авіаційного загону ДСНС.

Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС 02

Фото: сайт МВС

Нагадаємо, у період з 29 вересня по 1 жовтня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош а-Шана - Новий рік за іудейським календарем. Участь у релігійних заходах планують взяти кілька десятків тисяч прочан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150085
 
 
 Топ коментарі
 
Вы безопасность украинцев обеспечьте! Хасидов они охраняют. УКраинцев нужно охранять от хасидов.
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краще б навели порядок в карпатах і на волині із тим мародерством!
А не жидів охороняти!
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Че не сделают фонд - сперва сдайте деньги на свою охрану, хасиды?
Они сюда прутся, а выделять бабло шоб не поубивали друг друга, или гоев - Украине?
И так пенсии кошерным выбил колорадский Нетаниях*. Хотя у нас нехилый дефицит ПФ. А давай.те у солдат заберите деньги и нам отдайте, они и так не стреляют - наверное так сказал дядя "Биби" нашему Володьке. Ну, За пенсии!(поднимают бокалы)
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Вы безопасность украинцев обеспечьте! Хасидов они охраняют. УКраинцев нужно охранять от хасидов.
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краще б навели порядок в карпатах і на волині із тим мародерством!
А не жидів охороняти!
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Че не сделают фонд - сперва сдайте деньги на свою охрану, хасиды?
Они сюда прутся, а выделять бабло шоб не поубивали друг друга, или гоев - Украине?
И так пенсии кошерным выбил колорадский Нетаниях*. Хотя у нас нехилый дефицит ПФ. А давай.те у солдат заберите деньги и нам отдайте, они и так не стреляют - наверное так сказал дядя "Биби" нашему Володьке. Ну, За пенсии!(поднимают бокалы)
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Да зробіть кошерним на полі загородку, і нехай там скачуть сім-сорок.
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Ви це місцевим з Умані скажіть... Потім тільки треба швидко бігти 🏃.
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Из ваших коментов так и торчат кремлевские уши, идиоты!
Стыдобища мать вашу.
Если кто-то к нам едет то надо этих людей превратить в друзей а не во врагов!
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хасида в друга Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 2501, ты хоть раз с ними имел дело Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 2501
Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 3985
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Хасидів і євреї не дуже *******, але поки вони їдуть до Умані з грошима, то можна й витримати "деякі" незручності 😀.
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хасидів навіть хасиди не дуже ******* ..... а їх не охороняти треба ,а брати по 100 ойро на вїзді щоб потім срач за ними було за що прибрати Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 1900
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Не турбуйтеся. З них беруть набагато більше.
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отделение бактериологической защиты там точно не помешает...
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Стесняюсь спросить, а за чей счет этот банкет? Нагнали тучу ментов, МЧСников, спеназовцев со все Украины за бюджетные деньги, тоесть налогоплательщиков, а значит мои. Но я этого, как и множество других здравомыслящих украинцев ,не хочу. Пусть выделяют деньги на спецфонд обеспечения подобных обеспечительных мер дети израилевы или хасиды!
А, я то забыл, где я живу... Нам же гоям еще пенсии им платить надо, да зебилье?
Полный пансион.
Интересно, если бы несколько тысяч украинцев приехали в Израиль и стали там срать ,жрать и гудеть на улицах, чтобы произошло?

Вопрос риторический и ответа не требует.
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