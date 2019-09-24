 Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Так, починаючи з 23 вересня черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Також вони здійснили розгортання спеціального наметового табору.
До складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з сусідніх районів області, а також фахівці відділення водолазних рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту та медичної служби з аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління.
Загалом, чисельність зведеного загону становить 117 осіб та 26 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.
Водночас, на випадок ускладнення обстановки, планується додатково залучити по одному аварійно-рятувальному розрахунку із Управлінь ДСНС у Чернігівській та Житомирській областях. Для забезпечення аеро-медичної евакуації буде залучено єврокоптер зі спеціального авіаційного загону ДСНС.
Фото: сайт МВС
Нагадаємо, у період з 29 вересня по 1 жовтня, в Умані хасиди з усього світу будуть святкувати Рош а-Шана - Новий рік за іудейським календарем. Участь у релігійних заходах планують взяти кілька десятків тисяч прочан.
А не жидів охороняти!
Они сюда прутся, а выделять бабло шоб не поубивали друг друга, или гоев - Украине?
И так пенсии кошерным выбил колорадский Нетаниях*. Хотя у нас нехилый дефицит ПФ. А давай.те у солдат заберите деньги и нам отдайте, они и так не стреляют - наверное так сказал дядя "Биби" нашему Володьке. Ну, За пенсии!(поднимают бокалы)
Стыдобища мать вашу.
Если кто-то к нам едет то надо этих людей превратить в друзей а не во врагов!
А, я то забыл, где я живу... Нам же гоям еще пенсии им платить надо, да зебилье?
Полный пансион.
Интересно, если бы несколько тысяч украинцев приехали в Израиль и стали там срать ,жрать и гудеть на улицах, чтобы произошло?
Вопрос риторический и ответа не требует.